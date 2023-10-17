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Более половины раненых российских военных остались без рук и ног. ВИДЕО

Более половины раненых оккупантов, воевавших против Украины, потеряли конечности. При этом 80% россиян, которые проходят медико-социальную экспертизу, имели ампутацию именно ног.

Об этом заявил замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Признано инвалидами с ампутацией конечностей около 54% всех осмотренных. Это такая яркая проблема, это много. У нас среди гражданских инвалидов такого процента с ампутацией нет", - признал Алексей Вовченко. 

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Автор: 

армия РФ (19400) россия (95702)


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Топ комментарии
+35
А навіщо їм руки та ноги, якщо від народження нема голови?..
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17.10.2023 20:10
+8
живут в гавне и дохнут за него
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17.10.2023 20:48
+4
Так была уже сегодня такая новость, это типа на бис?
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17.10.2023 20:13
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А навіщо їм руки та ноги, якщо від народження нема голови?..
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17.10.2023 20:10 Ответить
з язика зняв....
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17.10.2023 21:11 Ответить
а ти зпльовуй
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18.10.2023 23:08 Ответить
Скоро. На курортах Турции и Египта, будут отдыхать херои.
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17.10.2023 22:05 Ответить
Дадуть протези і знімуть групу інвалідності.
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17.10.2023 20:10 Ответить
Дерев'яні.
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17.10.2023 20:13 Ответить
Эт какой же толпе надо будит каждый год подтверждать, шо оно за год не выросло
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17.10.2023 20:12 Ответить
У нас товпа нічим не менша.
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17.10.2023 21:31 Ответить
Так была уже сегодня такая новость, это типа на бис?
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17.10.2023 20:13 Ответить
там много неудобных комментариев...
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17.10.2023 20:17 Ответить
Там було про кінцівки, а тут про руки і ноги
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17.10.2023 21:40 Ответить
Якось так буденно, по діловому
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17.10.2023 20:13 Ответить
Если бы их дамбила НАТО, у них бы и пятой конечности не было.
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17.10.2023 20:17 Ответить
Интересно куеглоты кацапские опять будут ныть что не 5 конечностей отрывает а не все 3-4?
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17.10.2023 20:18 Ответить
краще б ці москальські курви одразу лишалися без голови, але без рук та ніг теж непогано ...
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17.10.2023 20:22 Ответить
.... і без "третьої ноги", щоб не плодилися ...
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17.10.2023 22:30 Ответить
я ж і кажу, що такі каzапи значно краще, ніж ті що удобрюють наші чорноземи.
треба що б вони всі були без рук і ніг, але живі!
а, нє! хай одна рука буде. що б гранату в дітей кидати.
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17.10.2023 20:22 Ответить
Та кацапу достатньо однієї кінцівки - аби стакана втримати та до рота донести. А от якщо немає обидвох рук - то трагедія!
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17.10.2023 20:23 Ответить
Почему сразу трагедия? А хвостом
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17.10.2023 21:51 Ответить
Розумова діяльність виду "андрофагус московітус" за роки еволюції стала настільки обмежена, що сприймає лише аудіо-візуальну реальність без можливості аналізу подій та народження думок. Хоча, при великому бажанні, може хоча б спинний мозок згадає "доеволюційні часи"
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17.10.2023 22:04 Ответить
Це не "яркая" проблема, а "взрьівная" проблема 😂
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17.10.2023 20:26 Ответить
Это они пишут чтобы хохлы не ржали,когда этих безногих калек заградотряды опять на фронт погонят.
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17.10.2023 20:30 Ответить
Ті 80% кацапських недобитків мабуть і не підозрюють що вони хочуть повернутися на фронт, аби не псувати боярам своїм виглядом краєвиди Вигрібної ями.
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17.10.2023 22:17 Ответить
Прочитал название статьи и обрадовался… «без рук та ніг», дочитал до конца и расстроился, оказалось, что или без рук, или без ног, не обе ампутации одновременно…
Эй цензор, пишите правильно, не дарите надежду, которую сами же отбираете….
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17.10.2023 20:32 Ответить
Вы че против законов журналистики выступаете? Как его клик... кли-ка-бель-ность, прости господи, не признаете?
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17.10.2023 23:07 Ответить
Я зрозуміла, що з тих, хто звернувся за отриманням інвалідності 54% з ампутацією. Навіщо брехати, що це 54% від усіх поранених? Адже це дуже тупа брехня.
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17.10.2023 20:32 Ответить
Мадам дуже хвилюється за кацапів ? Вам не однаково яку брехню читати у Нідерландах ?
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17.10.2023 20:49 Ответить
пойди купи мешки для своих свиноцабак - сделай доброе дело...
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17.10.2023 20:50 Ответить
Більше половини поранених російських військових залишилися без рук та ніг

Про наших повністю мовчимо, бо їх це не стосується?
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17.10.2023 20:43 Ответить
живут в гавне и дохнут за него
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17.10.2023 20:48 Ответить
Табличка прикручена китайскими саморезами, щели задуты немецкой пеной, горючий кабель СИП проложен по горючему основанию, табуретка, накрытая проссаным покрывалом..
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18.10.2023 04:13 Ответить
А, я бажаю тим інвалідам на русні дуже довго жити. Чим більше тих калік там буде, нікому не потрібних, можливо тоді та сіра маса начне, хоча б бунтовать.... На колінах. По іншому вони не вміють.
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17.10.2023 20:49 Ответить
А навіщо рукожопим ноги?
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17.10.2023 20:51 Ответить
А скільки без яєць? Якась статистика неповна, бо головне повна стерилізація населення цього тимчасового утворення під назвою рашка ...
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17.10.2023 20:58 Ответить
Всім до дупи орки.В наших хлопців вистачає своїх проблем з кінцівками.
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17.10.2023 20:58 Ответить
""
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17.10.2023 21:03 Ответить
Та ні , дохнуть вони не за лайно , а за те щоб решта людства опинилася у тому самому лайні ! У мене у житті був один випадок - я довго агітував селян щоб вони реформували своє господарство і залишилися співвласниками , а не віддавали все на поталу заїзджому нуворишу . Дехто послухався , але більшість пішла як вівці здавати свої паї зайді ; пройшло кілька років і від цієї отари єдине що звучало - " нас обманули " (( , але у відповідь на запитання то як вони себе тепер почувають якраз і отримав - " мені не те противно що я в лайні , а те , що не всі там де я " , отара є отарою незалежно від громадянства і нації ((
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17.10.2023 21:06 Ответить
А еще больше процент с хирургически точной ампутацией головы но не российскими хирургами а украинскими воинами
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17.10.2023 21:07 Ответить
"У нас среди гражданских инвалидов такого процента с ампутацией нет.."
Это было для них неожиданной новостью.. )
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17.10.2023 21:07 Ответить
Большая часть российских военных инвалидов - это умственные инвалиды, которые приехали в Украину искать "нацистов и Бандеру"....так что одной инвалидностью у них больше или меньше - это уже не имеет значения...
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17.10.2023 21:11 Ответить
а от і ні!! сам чув інтерв"ю одного русскава вітязя,який прийшов в Україну.в якому він назвав причиною приїзду.....бажання захистити українську землю,яку поляки хочуть відібрати в українців....
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17.10.2023 21:16 Ответить
Та і йух з ними.
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17.10.2023 21:16 Ответить
Про обратную сторону медали напомню. А нахера нам такая инфа? Сходите в эти дни в областные травматологии в городах, в госпитали МО, посмотрите. А потом спросите кто на растяжках лежит, примеряет на реабилетации протезы, или ждёт и по пол года подобное---им эту новость предложите обсудить!
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17.10.2023 21:41 Ответить
тепер стає зрозумілим вислів "расєя славітца сваїми самоварами"
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17.10.2023 21:58 Ответить
Сумно, зараз аж заплучу
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17.10.2023 23:25 Ответить
ЭТО ДЕТИ-УРОДЫ ПУТИНА !!!
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18.10.2023 02:18 Ответить
КАКОЙ ПАПА ТАКИЕ И ДЕТИ !) ЛУЧШЕ Б БЫЛ КАРТОФЕЛЬНЫЙ, А НЕ УРОД ВО ВСЁМ !!!
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18.10.2023 02:19 Ответить
А ВООБЩЕМ ВСЕХ КАРЛИКОВ УРОДЛИВЫХ НЕОБХОДИМО ПЗДИТЬ ПОКА ОНИ НЕ ПРИЗНАЮТ СВОЮ ЗЛУВИНУ !!!
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18.10.2023 05:10 Ответить
 
 