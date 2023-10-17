Более половины раненых российских военных остались без рук и ног. ВИДЕО

Более половины раненых оккупантов, воевавших против Украины, потеряли конечности. При этом 80% россиян, которые проходят медико-социальную экспертизу, имели ампутацию именно ног.

Об этом заявил замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Признано инвалидами с ампутацией конечностей около 54% всех осмотренных. Это такая яркая проблема, это много. У нас среди гражданских инвалидов такого процента с ампутацией нет", - признал Алексей Вовченко.

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