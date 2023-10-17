Более половины раненых российских военных остались без рук и ног. ВИДЕО
Более половины раненых оккупантов, воевавших против Украины, потеряли конечности. При этом 80% россиян, которые проходят медико-социальную экспертизу, имели ампутацию именно ног.
Об этом заявил замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Признано инвалидами с ампутацией конечностей около 54% всех осмотренных. Это такая яркая проблема, это много. У нас среди гражданских инвалидов такого процента с ампутацией нет", - признал Алексей Вовченко.
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показать весь комментарий17.10.2023 20:10
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треба що б вони всі були без рук і ніг, але живі!
а, нє! хай одна рука буде. що б гранату в дітей кидати.
Эй цензор, пишите правильно, не дарите надежду, которую сами же отбираете….
Про наших повністю мовчимо, бо їх це не стосується?
Это было для них неожиданной новостью.. )