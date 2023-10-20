РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10530 посетителей онлайн
Новости Видео Война
21 566 55

Оккупанты удивляются работе украинского дрона для дистанционного минирования: "Смотри, ТМка съезжает с него! Заминировал! Вон она, бл#дь! Да, ну, нах#й!". ВИДЕО беспилотника

В сети опубликована видеозапись, на которой российские оккупанты с помощью своего БПЛА наблюдают за работой украинского наземного дрона дистанционного минирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, украинский дрон-сапер расставляет на полевой дороге противотанковые мины ТМ-62.

"Смотри, ТМка съезжает с него! Заминировал! Вон она, бл#дь! Да, ну, нах#й!", - искренне удивляются оккупанты работе украинской техники.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: Ударное подразделение "Булава" уничтожило FPV-дронами "Дикі Шершні" САУ Акация в тылу врага. ВИДЕО

ТМ-62 - класс советских противотанковых мин, разработанный как преемник ТМ-57. Мина ТМ-62М является главной базовой моделью семейства ТМ-62, которые различаются между собой материалом и формой корпуса и взрывчато-весовыми характеристиками. В этот класс кроме ТМ-62М, входят ТМ-62П, ТМ-62П2, ТМ-62П3, ТМ-62Т, ТМ-62Д и ТМ-62Б.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Рота ударных БПЛА 71-й отдельной егерской бригады ликвидировала дроном вражеский БМП-2М. ВИДЕО

Автор: 

минирование (1447) дроны (4444)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
Картаві підараси.
показать весь комментарий
20.10.2023 11:06 Ответить
+24
А дє знамєнітий рашистскій робат фьодар шо путлєру паказивалі-навєрна до сіх пор єдєт на фронт...
показать весь комментарий
20.10.2023 11:04 Ответить
+18
так пробка под Ростовом, Фйодар вместе с кадіравцами приедет
показать весь комментарий
20.10.2023 11:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А дє знамєнітий рашистскій робат фьодар шо путлєру паказивалі-навєрна до сіх пор єдєт на фронт...
показать весь комментарий
20.10.2023 11:04 Ответить
так пробка под Ростовом, Фйодар вместе с кадіравцами приедет
показать весь комментарий
20.10.2023 11:08 Ответить
Я так понимаю они сначала оддонят федрыча 😅😅
показать весь комментарий
20.10.2023 11:28 Ответить
никто не обещал что будет легко
показать весь комментарий
20.10.2023 11:44 Ответить
Автостопом.
показать весь комментарий
20.10.2023 11:10 Ответить
Бухого видели под Ростовом милостыню просил.
показать весь комментарий
20.10.2023 16:54 Ответить
Навєйшій "умний"камєнь развєдчік .разработан в Варонєжє...Ага...фуй там з Аліекспресс
показать весь комментарий
20.10.2023 11:06 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2023 11:10 Ответить
Картаві підараси.
показать весь комментарий
20.10.2023 11:06 Ответить
Гаркаві.
показать весь комментарий
20.10.2023 11:22 Ответить
Цим би дроном потихеньку уночі мінувати лінії Суворікіна - хто там проконтролює сотні километрів зубів дракона - танк, штурмовий загін може і помітятить, а ця малютка спокійно може працювати. А потім зненаціька підірвати і несоподівано проскочити так лекго як ворог не чекав і зайти у тил ворогу
показать весь комментарий
20.10.2023 11:09 Ответить
Чому кацапські недолюдки безкарно літають і спостерігають над нами!?
показать весь комментарий
20.10.2023 11:13 Ответить
как и мы за ними)
показать весь комментарий
20.10.2023 11:25 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2023 11:14 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2023 11:37 Ответить
До речі, людина котра створювала цей шедевр, має українське коріння.
показать весь комментарий
20.10.2023 12:03 Ответить
Ось! ідіотський мультик про кретинів родом з Зеленщини, УРА!!! Єлдаку варто учрєдіть прємію імені Сімпсонів!
А ще Сцукерберг - із Києва. А ще якийсь там Сікорський і т.д., правда всі вони соромляться цього.
це як русня пишається шо якийсь русак 30 років тому виїхавший туди де не сів би на бутилку бо "а ти чо, слішком умний?" - получив нобелівку.
сам подумай - людина шо створила Сімпсонів - що б зараз робила в Україні? сторожем була би? або депутатом.
має коріння - це тіпа того шо "має родимку на пузі" - Шо з того шо коріння має? вон, Спартс має теж коріння(Бутусову дала..... ну, інтерв.ю в смислі - навіть ше по-нашому говорить, правда на щастя для себе - вже з трудом, бо якраз за кордоном хочеться забути шо ти родом з такого ........ тьху!!!)
показать весь комментарий
21.10.2023 10:41 Ответить
Розповів онуку про ваш спіч - він сказав - дядя занадто перегружен - хай дивиться достоєвського та не заважає дітям.
показать весь комментарий
21.10.2023 14:27 Ответить
Якщо міна не закопана (схована) в землю, то яке це мінування.
Це подарунок.
показать весь комментарий
20.10.2023 11:25 Ответить
Особливо вночі, коли по цій самій трасі вже наїжжено...
показать весь комментарий
20.10.2023 11:36 Ответить
Подивись відео, як працюють такі міни. Це називається "мінний шлагбаум".
https://youtu.be/uAfU0iN_9N0?si=Dtd0ZUnLRwrv3SDC
показать весь комментарий
20.10.2023 12:06 Ответить
Часто в таких "мінних шлагбаумах" з звичайними ТМ-62М встановлюються міни з магнітним підривачем ТМ-72 , тобто така міна спрацьовує, коли тільки рядом проїзджає бронетехніка

МАГНІТНА ПРОТИДНИЩЕВА КУМУЛЯТИВНА МІНА ТМ-72







Призначення

Протиднищева кумулятивна

Підривач

МВН-72

Матеріал корпусу

Сталь

Вага міни

6 кг

Маса вибухової речовини (ТГ-40)

2.5 кг

Діаметр

25 см

Висота

12,8 см

Вражаюча здатність

100 мм. броні на відстані до 50 см

Температурний діапазон

-40 … +50

Час бойової роботи

1-18 місяців залежно від температурних умов (визначається джерелом живлення)

Може встановлюватися як на грунт, так і в нього, в сніг, під воду (тільки вручну). Корпус металевий, має в центрі поглиблення з різьбленням для вгвинчування підривника. Підривник реагує на зміну магнітного поля, дуже чутливий, може здетонувати від міношукача. Реакція підривника розрахована так, що при швидкості цілі вище 5-9 км на годину вибух відбувається під бойовим або трансмісійним відділенням. При меншій швидкості цілі вибух може статися під передньою частиною машини. При швидкості цілі понад 90 км/год вибух може статися позаду машини (тобто ціль не буде вражена).

ПРОТИТАНКОВА МІНА ТМ-83
показать весь комментарий
20.10.2023 12:17 Ответить
Призначення

Протиднищева кумулятивна

Підривач

МВН-72

Матеріал корпусу

Сталь

Вага міни

6 кг

Маса вибухової речовини (ТГ-40)

2.5 кг

Діаметр

25 см

Висота

12,8 см

Вражаюча здатність

100 мм. броні на відстані до 50 см\\\\\\\\\\\\\\\\\

ну ну і шо?
магнітка блаблабла

то ж пише то шо ти привів - кумулятивка, протиднищенка.
тобто опис - дупло.
тупо під днищем має взірватись, магнітна мля, ага, а ще протилазерозахищена, чо
показать весь комментарий
20.10.2023 21:07 Ответить
Навчись читати, розуміти прочитане і закусувати
показать весь комментарий
20.10.2023 21:19 Ответить
ти шо єврей?
ясно пише шо - ДНИЩЕ!
ясно шо може і совкові міни є шоб збоку, тоді в\на дереві закріпляти, але тут пише - ти сам привів - ДНИЩЕ, що ще мені "навчитись читати"?
ну понятно шо ти тупо днище БМ не розлічаєш від мангалу на дачі, так шо смайлик свій присунь своєму парньові.
я не розумію - чому таких дураків не беруть в армію не відкриють кордон шоб ви нах звалили
показать весь комментарий
20.10.2023 21:28 Ответить
Я зрозуміло написав, що в "мінному шлагбаумі" зі звичайними ТМ-62встановлюються ТМ-72.
Що не зрозуміло?!
показать весь комментарий
20.10.2023 21:41 Ответить
а, то блін навіть не в полі, а тупо, як ви пишеш і в ролику .... треба сліпцем бути.... ок, просто не думав шо такі дураки існують.
ну то ватники, але все ж таки.
показать весь комментарий
20.10.2023 21:50 Ответить
Я зробив помилку, відповідаючи хронічному алкашу, которий не просихає "від рассвєта до заката" і зі своєю маячнею та не зрозумілим белькотанням лізе коментувати абсолютно під всіма коментами, які потрапляють йому на очі.
Добре пам'ятаю, як тебе постійно посилає на Яр Холодний. А від мене вічний ігнор. Пиши - не пиши В ІГНОР!
показать весь комментарий
21.10.2023 08:52 Ответить
та котись ти квадратно разом зі своїм партнером напівтеплим яріком.
зі свинями не спілкуюсь. кому ти треба, шкода шо тут аватарів нема шоб запам.ятати твою кличку - чмундрапупка, чи як там.
показать весь комментарий
21.10.2023 10:34 Ответить
Бу-га-га! Ну куди ж нам сірим зі своїми недолугими аватарками. Всі "крутезні" аватарки типу Yuriy Smith вже зайняті.
А взагалі, якщо серйозно,то я тобі вдячний! Без таких, як ти нудно жити - поспілкувався з таким "всезнаючим суперменом" і заряд хорошо настрою на пів-дня забезпечений
ДЯКУЮ !!!
показать весь комментарий
21.10.2023 10:53 Ответить
та кому ти опше потрібен?
твій парєнь знає шо ти ганяєшся на цензорі за дідами(мені 74 года)?
уйді!
реально противні люди - бігають і чіпляються, брррр
показать весь комментарий
21.10.2023 10:57 Ответить
Не повірю, що в 50-х роках минулого століття була така убога освіта, що не навчили тебе починати речення з великої літери, що таких слів, як "парєнь", "опше", "уйді" і т. п. на існує в українській мові. Швидше за все справа не в школі, а в учневі? Учня від природи тупенького недорозвинутого навчити чомусь не реально. Та й виховання , ну просто ніяке. Такі типи піднімають собі самооцінку в своїх же очах обгаджуванням других. Ну то таке ....
Ти пиши, пиши ...
показать весь комментарий
21.10.2023 11:07 Ответить
1. це прикол, я сам то хохол і не розумію коли Фаріон ненавидить других людей за то шо вони на діалектах ведуть діалоги.
2.\\\\\\\\\Учня від природи тупенького недорозвинутого навчити чомусь не реально. \\\\\\

= а з чого ви взяв шо учню хочеться вчити то шо йому тупо вдовблюють?

ось ти совок - тобі втовкмачили в порожню макітру шо Лєнін - ета крута. Ну-ну, і шо?

таке саме з хамасами і як там, ДАЕШ, ну, ІДІЛ - тупо зомбують.
те ж саме з попами - **** я маю вірити в невидимих восреслих підгнилих трупів вертикального старту?
Закладаюсь - ти т.з. "віруючий", по писанині твоїй видко, прямо аж смердить рабом.
йди, шолі, пару кусків мощей оближи та поп.лазуй перед товстим мужиком в спідниці(Напівтеплий Як теж товстий?)
тьху!
показать весь комментарий
21.10.2023 11:14 Ответить
Давай, "жгі єсчо"!!!!!
показать весь комментарий
21.10.2023 11:18 Ответить
А в якому діалекті речення починають з маленької літери?!

У ******** діалектології (1900-ті - 2000-ні) загальноприйнятим є поділ говорів української мови на три наріччя - північне, південно-західне і південно-східне. Таке членування української діалектної мови підтверджується, зокрема, матеріалами «Атласу української мови».

Твоє безграмотне та постпохмільне белькотіння до якого з вище перерахованих діалектів відноситься?
показать весь комментарий
21.10.2023 11:22 Ответить
так я не перед коровою пишу шоб дотримуватись всіх правил. за маленької літери? ну мені так зручніше.
Фаріон, це вИ?
ше не хватало шоб якийсь гей мене примушував до чогось.
показать весь комментарий
21.10.2023 11:31 Ответить
Ну, а все таки, Ви не відповіли, яким діалектом української мови, Ви добродію користуєтесь при своєму високоінтелектуальному спілкування зі співвітчизниками?
показать весь комментарий
21.10.2023 11:35 Ответить
сербсько-нижньобрацлавським. ви шо "недобродію", вчитель шолі? по грамотності я в сто раз краще базарю як вся Верховна радка наша.
правда цю грамотність мона засунути подалі.
йди, шолі, пару поклонів віддубась, гарантую шо ти віруючий. т.з. "віруючий", бо саме слово віруючий зобов.язує до дотримання певних догматів і так далі.
показать весь комментарий
21.10.2023 11:39 Ответить
Ахахах! Ще раз дякую. Ви вже вибачте мене, що я до Вас звертався на "ти". Чому? Тому, що чомусь в школі знову це кляте "онлайн" навчання ,то я покликав своїх онуків, щоб на Вашому прикладі показати, якими вони виглядатимуть невігласами, коли крім того "онлайн" навчання самі не займуться самоосвітою. Ось і довелося звертатися до Вас на "ви".
Щоб Ви тільки бачили, як вони реготали, коли Ви мене обізвали "геєм". Дякую ще раз!
показать весь комментарий
21.10.2023 11:58 Ответить
догори сракою, ще раз.
то внукам ок шо їх дідок ганяється за другими і третіми дідами в інтернеті і вказує як саме надо і нужно писати шоб не виглідіти ч не бачитись кацапом?
ну так нужно і треба такого дідка гнати від себе, бо якось поведінка цього персонажа намікає чи натякає на неважні, або несхвально-одобряємиє речі?
прикольно - сам ганяється і спілкується, але кричить "ігнор". ви там опреділись або визначся, а то непонятно чи незрозуміло чому вірус вбиває норм. людей, як от Горький Лук, а таке ..... навіть нетрогає чи не зачіпає.
просто вірус сам гівно, як і ті хто його зробив, от до своїх і не липне.
вірусу тобі!
показать весь комментарий
21.10.2023 12:22 Ответить
Відчуваєть, що опохміл на тебе вже подіяв - все більш нескладна твоя мова , слова та глузд плутаються, а замість твоєї начебто думки, якась маячня з тебе пре.
Вибач, що вже на ТИ - онуки побігли на вулицю, бо погодка в нас просто супер і мені вже нікому демонструвати твою безграмотність, але урок вони засвоїли - потрібно гарно навчатися, щоб не виглядати, як ти.
показать весь комментарий
21.10.2023 14:22 Ответить
Пєші єсчо!
показать весь комментарий
21.10.2023 10:56 Ответить
таких роботов тысячи нужны.
показать весь комментарий
20.10.2023 11:52 Ответить
Це все добре, але у них є установка дистанційного массового мінування. У тернеті наші жаліються - тільки розмінували ... і тут знову поле засипане мінами.
показать весь комментарий
20.10.2023 12:00 Ответить
Тому що москалі ходять по коліна в багні і гімні, а ті гроші пішли на такі машини мінування та "незбиваємі" іскандери
показать весь комментарий
20.10.2023 12:03 Ответить
Коли це знято ? Ну а наші то знали що за ними спостерігають, виявили пункт керування і спорядження дрона ? І не дай Боже чи обійшлось без обстрілу їхнього місця.
показать весь комментарий
20.10.2023 12:01 Ответить
не дам, ти ж на пункті РЕБ-у то. з такими спецами ніхто не буде в небезпеці, правда-ж?
на дивані воно то покрєпче пи..... сати тут?
показать весь комментарий
20.10.2023 21:09 Ответить
Пєші єсчо!
показать весь комментарий
21.10.2023 10:54 Ответить
На правах реклами:
Це розробка (електроніка в цьому роботі) харків`янина Олександра Безпалого, командира відділення БПЛА 47 бригади. Канал ютуб:
https://www.youtube.com/@OleksandrBespaly/videos
показать весь комментарий
20.10.2023 12:27 Ответить
він може так договоритись до....
було діло ж в дім агротрейдера прилетіло, так шо не думаю шо треба так як ти кажеш "рекламувати".
показать весь комментарий
20.10.2023 21:13 Ответить
Він сам тролить москалів в чатрулетці лякаючи їх своїми винаходами!
показать весь комментарий
30.10.2023 10:04 Ответить
а не проще закидать 9М28К ? Это для "Град"-а.
показать весь комментарий
20.10.2023 13:18 Ответить
Чому тут радіти?Що хлопців змалювали професійно, й дивуються примітивним речам,бо іншого нема?Тепер подумайте,.... що тепер з тими хлопцями?Не робіть перемогу - де її нема.Пропаганда наша теж зашкалює,лиш почитайте сьогоднішню статистику по знищеним цілям від різних офіційних(при Мін.Оборони)джерел:1)об'єднаний пресцентр сил оборони України на Таврійському напрямку,2)пресцентр Генштабу,3)командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.,і ви зрозумієте рівень пропаганди,коли все підрахуєте,бо дуже не сходиться.Красива брехня нищить ,вона гірше ніж негарна правда.ВАЖКО ,але ПЕРЕМОЖЕМО.Треба підтримувати сили оборони,ні на секунду не переставати підтримувати а ще вірити,вірити й ще раз вірити!
показать весь комментарий
20.10.2023 21:09 Ответить
ти певно вірун.
900 років вже вірить наріт... ну і тепер вірить...
мля, я сміюсь, я сам то атеїст, славабобу, але с.ка.... мля, наріт вибрав атеїста, навіть не ... ну, неукраїнця, який сміявся з наріту, ..... ой , ну ... ну взагалі.... я навіть хз шо хотів сказати, бо шо не хочу то мона висловити - ой мля, п..... та ето ужас
показать весь комментарий
20.10.2023 21:17 Ответить
 
 