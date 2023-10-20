Оккупанты удивляются работе украинского дрона для дистанционного минирования: "Смотри, ТМка съезжает с него! Заминировал! Вон она, бл#дь! Да, ну, нах#й!". ВИДЕО беспилотника

В сети опубликована видеозапись, на которой российские оккупанты с помощью своего БПЛА наблюдают за работой украинского наземного дрона дистанционного минирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, украинский дрон-сапер расставляет на полевой дороге противотанковые мины ТМ-62.

"Смотри, ТМка съезжает с него! Заминировал! Вон она, бл#дь! Да, ну, нах#й!", - искренне удивляются оккупанты работе украинской техники.

Внимание! Ненормативная лексика!

ТМ-62 - класс советских противотанковых мин, разработанный как преемник ТМ-57. Мина ТМ-62М является главной базовой моделью семейства ТМ-62, которые различаются между собой материалом и формой корпуса и взрывчато-весовыми характеристиками. В этот класс кроме ТМ-62М, входят ТМ-62П, ТМ-62П2, ТМ-62П3, ТМ-62Т, ТМ-62Д и ТМ-62Б.

