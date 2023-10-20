Снайпер из группы "Привид" уничтожает оккупанта с дистанции 700 метров. ВИДЕО
Снайпер с позывным Артист из группы "Привид" Отдельной президентской бригады им. Гетмана Богдана Хмельницкого уничтожил российского оккупанта.
Соответствующее видео на своем телегам-канале разместил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.
Дистанция уничтожения врага - 700 метров с использованием винтовки BARRETT MRAD 338.
