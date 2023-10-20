РУС
Снайпер из группы "Привид" уничтожает оккупанта с дистанции 700 метров. ВИДЕО

Снайпер с позывным Артист из группы "Привид" Отдельной президентской бригады им. Гетмана Богдана Хмельницкого уничтожил российского оккупанта.

Соответствующее видео на своем телегам-канале разместил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

Дистанция уничтожения врага - 700 метров с использованием винтовки BARRETT MRAD 338.

Рас і ванька навсєгда пагас-українському снайперу респект...
20.10.2023 20:41
"Снайперы, ***, не дремлют."(с)
20.10.2023 20:39
Гарного москаля в тепловізор не видно
20.10.2023 21:41
"Снайперы, ***, не дремлют."(с)
20.10.2023 20:39
Рас і ванька навсєгда пагас-українському снайперу респект...
20.10.2023 20:41
Таки почався в Україні, не тільки опалювальний період…, орки ***** московського, це відчули!
20.10.2023 20:49
ясно шо типу "нечесно", але стандарт: - а шо воно, Ваня та, тут робила?

Защіщала когось проти когось?

Велкам, ніхто чіпати не буде, приїдь в Одесу і повідом - що ти хочеш одеситів захистити.... а вке тут , "хтось чіпати буде"(просто навіть мусорополіція не допоможе від "вдячності "защіщаємих"")
20.10.2023 20:51
не встиг посрать, впав без штанів назад в окоп.
20.10.2023 21:03
снайпер - рискованная военная специальность. снайпингом должны заниматься роботизированные комплексы.
20.10.2023 21:15
Звісно....Барет це гарна машинка....
20.10.2023 21:20
Гарного москаля в тепловізор не видно
20.10.2023 21:41
Потух кацап внезапно, как лампочка Ильича.
20.10.2023 23:01
напіши своєй нєвєSтє , что прієдєшЬ груZом 200 ... ....гарний влучний постріл з гарної зброї .....
21.10.2023 00:07
 
 