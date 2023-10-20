Снайпер з групи "Привид" знищує окупанта з дистанції 700 метрів. ВIДЕО

Снайпер з позивним Артист з групи "Привид" Окремої президентської бригади ім. Гетьмана Богдана Хмельницького знищив російського окупанта.

Відповідне відео на своєму телегам-каналі розмістив командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що дистанція знищення ворога - 700 метрів із використанням гвинтівки BARRETT MRAD 338.

