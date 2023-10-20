Снайпер з групи "Привид" знищує окупанта з дистанції 700 метрів. ВIДЕО
Снайпер з позивним Артист з групи "Привид" Окремої президентської бригади ім. Гетьмана Богдана Хмельницького знищив російського окупанта.
Відповідне відео на своєму телегам-каналі розмістив командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що дистанція знищення ворога - 700 метрів із використанням гвинтівки BARRETT MRAD 338.
Топ коментарі
+9 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар20.10.2023 20:41 Відповісти Посилання
+3 bo jo
показати весь коментар20.10.2023 20:39 Відповісти Посилання
+3 Sergei M #570318
показати весь коментар20.10.2023 21:41 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Защіщала когось проти когось?
Велкам, ніхто чіпати не буде, приїдь в Одесу і повідом - що ти хочеш одеситів захистити.... а вке тут , "хтось чіпати буде"(просто навіть мусорополіція не допоможе від "вдячності "защіщаємих"")