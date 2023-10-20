УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4063 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
8 495 11

Снайпер з групи "Привид" знищує окупанта з дистанції 700 метрів. ВIДЕО

Снайпер з позивним Артист з групи "Привид" Окремої президентської бригади ім. Гетьмана Богдана Хмельницького знищив російського окупанта.

Відповідне відео на своєму телегам-каналі розмістив командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що дистанція знищення ворога - 700 метрів із використанням гвинтівки BARRETT MRAD 338.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снайпер з групи "Привид" ліквідував двох окупантів з дистанції більш ніж кілометр. ВIДЕО

Автор: 

снайпери (365) Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (72)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Рас і ванька навсєгда пагас-українському снайперу респект...
показати весь коментар
20.10.2023 20:41 Відповісти
+3
"Снайперы, ***, не дремлют."(с)
показати весь коментар
20.10.2023 20:39 Відповісти
+3
Гарного москаля в тепловізор не видно
показати весь коментар
20.10.2023 21:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Снайперы, ***, не дремлют."(с)
показати весь коментар
20.10.2023 20:39 Відповісти
Рас і ванька навсєгда пагас-українському снайперу респект...
показати весь коментар
20.10.2023 20:41 Відповісти
Таки почався в Україні, не тільки опалювальний період…, орки ***** московського, це відчули!
показати весь коментар
20.10.2023 20:49 Відповісти
ясно шо типу "нечесно", але стандарт: - а шо воно, Ваня та, тут робила?

Защіщала когось проти когось?

Велкам, ніхто чіпати не буде, приїдь в Одесу і повідом - що ти хочеш одеситів захистити.... а вке тут , "хтось чіпати буде"(просто навіть мусорополіція не допоможе від "вдячності "защіщаємих"")
показати весь коментар
20.10.2023 20:51 Відповісти
не встиг посрать, впав без штанів назад в окоп.
показати весь коментар
20.10.2023 21:03 Відповісти
снайпер - рискованная военная специальность. снайпингом должны заниматься роботизированные комплексы.
показати весь коментар
20.10.2023 21:15 Відповісти
Звісно....Барет це гарна машинка....
показати весь коментар
20.10.2023 21:20 Відповісти
Гарного москаля в тепловізор не видно
показати весь коментар
20.10.2023 21:41 Відповісти
Потух кацап внезапно, как лампочка Ильича.
показати весь коментар
20.10.2023 23:01 Відповісти
напіши своєй нєвєSтє , что прієдєшЬ груZом 200 ... ....гарний влучний постріл з гарної зброї .....
показати весь коментар
21.10.2023 00:07 Відповісти
 
 