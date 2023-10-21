Зрелищная детонация вражеской техники после атаки бойцов 110 ОМБр. ВИДЕО

Бойцы Батареи управления и артиллерийской разведки 110 ОМБр имени генерал-хорунжого Марка Безручко продемонстрировали кадры уничтожения российской техники во время очередной неудачной попытки штурма наших позиций на Авдеевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись попадания и эффектной детонации вражеской техники опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

