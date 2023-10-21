Зрелищная детонация вражеской техники после атаки бойцов 110 ОМБр. ВИДЕО
Бойцы Батареи управления и артиллерийской разведки 110 ОМБр имени генерал-хорунжого Марка Безручко продемонстрировали кадры уничтожения российской техники во время очередной неудачной попытки штурма наших позиций на Авдеевском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись попадания и эффектной детонации вражеской техники опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
Топ комментарии
Просто перестать стрелять, гдета пасєрєдіне, обійшлося Українцям великими ЖЕРТВАМИ!
Генпрокурор з ДБР, знають цю ЦІНУ, не менше Західних Партнерів!!
Українці чекають на їх ВІДПОВІДЬ!!
Слава Україні!
а якщо ще уявити скільки орків обісралися в радіусі км
то взагалі
пісня
если б знали, как дают *****
нет, не те *****, что с волосами
а *****, конкретнои *****
бьют когда руками и ногами