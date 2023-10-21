РУС
Зрелищная детонация вражеской техники после атаки бойцов 110 ОМБр. ВИДЕО

Бойцы Батареи управления и артиллерийской разведки 110 ОМБр имени генерал-хорунжого Марка Безручко продемонстрировали кадры уничтожения российской техники во время очередной неудачной попытки штурма наших позиций на Авдеевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись попадания и эффектной детонации вражеской техники опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Автор: 

Гарненько скотиняки палають.
21.10.2023 15:15
Як же їх дохрініща. Як би не допомога країн світу, не зважаючи на зрадників з оп, то чим би оцю рашистьску броню ми б нищили.
21.10.2023 15:30
Респект та низький уклін! Титани України, захищають рідну Країну від московської навали, орків *****!
Просто перестать стрелять, гдета пасєрєдіне, обійшлося Українцям великими ЖЕРТВАМИ!
Генпрокурор з ДБР, знають цю ЦІНУ, не менше Західних Партнерів!!
Українці чекають на їх ВІДПОВІДЬ!!
Слава Україні!
21.10.2023 15:20
Оце так бахнуло,жменька попелу з екіпажу залишилась
21.10.2023 20:49 Ответить
Респект та низький уклін! Титани України, захищають рідну Країну від московської навали, орків *****!
Просто перестать стрелять, гдета пасєрєдіне, обійшлося Українцям великими ЖЕРТВАМИ!
Генпрокурор з ДБР, знають цю ЦІНУ, не менше Західних Партнерів!!
Українці чекають на їх ВІДПОВІДЬ!!
Слава Україні!
21.10.2023 15:20 Ответить
До біса як сарана - сарана прилітає, все зжирає і подихає сама. У цьому сенс її життя.
21.10.2023 17:49 Ответить
Свинособаки кудись поспішали? Не тарапись к йосе пархатому..
21.10.2023 15:31 Ответить
Тільки шкода комах, які постраждали
21.10.2023 15:34 Ответить
А где нытье московитов всё пропало, идут колонами, пожгли всю технику? Почему не постять миллион комментов с картинками горящей техники?
21.10.2023 15:40 Ответить
https://t.me/voynareal/75319 🔥Ще кадри «задимлєнія» у тимчасово окупованому Донецьку Попередньо прильот HIMARS по штабу 11-го полку "ДНР", який намагається штурмувати Авдіївку.
21.10.2023 15:42 Ответить
Просто у хлам!!!!
Просто у хлам!!!!

21.10.2023 15:42
Красота то какая лєпота да лапотнікі...
21.10.2023 16:05 Ответить
лєпота що пісєц!!!!
а якщо ще уявити скільки орків обісралися в радіусі км
то взагалі
пісня
21.10.2023 16:14 Ответить
Прийде час,після війни,вони ще проситимуть щоб металолом повернули,стільки залізяччя наша земля ще не бачила.
21.10.2023 16:26 Ответить
Хто буде просити??? Рашки не буде.....
21.10.2023 16:32 Ответить
Всмислі не буде,а репарації пушкін хай платить ? Територія з людьми залишиться,а як вона буде обзиватись то вже діло десяте.
21.10.2023 19:18 Ответить
Кацапи вирішили провести "истарическую реканструкцию битвы на Курскай дуге" Однак неочікувано опинилися там в ролі німців!
21.10.2023 16:40 Ответить
Еге ж, провели, але є нюанс...
21.10.2023 21:13 Ответить
командував наступом особисто )(уйло .
21.10.2023 17:35 Ответить
На 16 секунде эпическое зарево)
21.10.2023 17:49 Ответить
навеяло...
навеяло...

21.10.2023 18:52
И даже мангалы не помогают?
21.10.2023 22:15 Ответить
сверхдержавные кацапчики получили очередную *********
если б знали, как дают *****
нет, не те *****, что с волосами
а *****, конкретнои *****
бьют когда руками и ногами
22.10.2023 00:30 Ответить
опущенные атакуют-это пидороссия мозги как у амёб
22.10.2023 20:46 Ответить
 
 