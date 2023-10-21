Видовищна детонація ворожої техніки після атаки бійців 110 ОМБр. ВIДЕО
Бійці Батареї управління та артилерійської розвідки 110-ї ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка продемонстрували кадри знищення російської техніки під час чергової невдалої спроби штурму наших позицій на Авдіївському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучання та ефектної детонації ворожої техніки опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+30 Саша Пончик
показати весь коментар21.10.2023 15:15 Відповісти Посилання
+27 Danger Zone
показати весь коментар21.10.2023 15:30 Відповісти Посилання
+24 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар21.10.2023 15:20 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Просто перестать стрелять, гдета пасєрєдіне, обійшлося Українцям великими ЖЕРТВАМИ!
Генпрокурор з ДБР, знають цю ЦІНУ, не менше Західних Партнерів!!
Українці чекають на їх ВІДПОВІДЬ!!
Слава Україні!
а якщо ще уявити скільки орків обісралися в радіусі км
то взагалі
пісня
если б знали, как дают *****
нет, не те *****, что с волосами
а *****, конкретнои *****
бьют когда руками и ногами