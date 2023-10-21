УКР
Видовищна детонація ворожої техніки після атаки бійців 110 ОМБр. ВIДЕО

Бійці Батареї управління та артилерійської розвідки 110-ї ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка продемонстрували кадри знищення російської техніки під час чергової невдалої спроби штурму наших позицій на Авдіївському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучання та ефектної детонації ворожої техніки опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться: Росіяни зазнали втрат біля Авдіївки та на південному напрямку, - СБУ. ВIДЕО

Автор: 

знищення (8005) Авдіївка (2342) 110 окрема механізована бригада (122)
Топ коментарі
+30
Гарненько скотиняки палають.
21.10.2023 15:15 Відповісти
+27
Як же їх дохрініща. Як би не допомога країн світу, не зважаючи на зрадників з оп, то чим би оцю рашистьску броню ми б нищили.
21.10.2023 15:30 Відповісти
+24
Респект та низький уклін! Титани України, захищають рідну Країну від московської навали, орків *****!
Просто перестать стрелять, гдета пасєрєдіне, обійшлося Українцям великими ЖЕРТВАМИ!
Генпрокурор з ДБР, знають цю ЦІНУ, не менше Західних Партнерів!!
Українці чекають на їх ВІДПОВІДЬ!!
Слава Україні!
21.10.2023 15:20 Відповісти
21.10.2023 15:15 Відповісти
Оце так бахнуло,жменька попелу з екіпажу залишилась
показати весь коментар
21.10.2023 20:49 Відповісти
21.10.2023 15:20 Відповісти
21.10.2023 15:30 Відповісти
До біса як сарана - сарана прилітає, все зжирає і подихає сама. У цьому сенс її життя.
21.10.2023 17:49 Відповісти
Свинособаки кудись поспішали? Не тарапись к йосе пархатому..
21.10.2023 15:31 Відповісти
Тільки шкода комах, які постраждали
21.10.2023 15:34 Відповісти
А где нытье московитов всё пропало, идут колонами, пожгли всю технику? Почему не постять миллион комментов с картинками горящей техники?
21.10.2023 15:40 Відповісти
https://t.me/voynareal/75319 🔥Ще кадри «задимлєнія» у тимчасово окупованому Донецьку Попередньо прильот HIMARS по штабу 11-го полку "ДНР", який намагається штурмувати Авдіївку.
21.10.2023 15:42 Відповісти
Просто у хлам!!!!
21.10.2023 15:42 Відповісти
Красота то какая лєпота да лапотнікі...
21.10.2023 16:05 Відповісти
лєпота що пісєц!!!!
а якщо ще уявити скільки орків обісралися в радіусі км
то взагалі
пісня
21.10.2023 16:14 Відповісти
Прийде час,після війни,вони ще проситимуть щоб металолом повернули,стільки залізяччя наша земля ще не бачила.
21.10.2023 16:26 Відповісти
Хто буде просити??? Рашки не буде.....
21.10.2023 16:32 Відповісти
Всмислі не буде,а репарації пушкін хай платить ? Територія з людьми залишиться,а як вона буде обзиватись то вже діло десяте.
21.10.2023 19:18 Відповісти
Кацапи вирішили провести "истарическую реканструкцию битвы на Курскай дуге" Однак неочікувано опинилися там в ролі німців!
21.10.2023 16:40 Відповісти
Еге ж, провели, але є нюанс...
21.10.2023 21:13 Відповісти
командував наступом особисто )(уйло .
21.10.2023 17:35 Відповісти
На 16 секунде эпическое зарево)
21.10.2023 17:49 Відповісти
навеяло...
21.10.2023 18:52 Відповісти
И даже мангалы не помогают?
21.10.2023 22:15 Відповісти
сверхдержавные кацапчики получили очередную *********
если б знали, как дают *****
нет, не те *****, что с волосами
а *****, конкретнои *****
бьют когда руками и ногами
22.10.2023 00:30 Відповісти
опущенные атакуют-это пидороссия мозги как у амёб
22.10.2023 20:46 Відповісти
 
 