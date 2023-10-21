Видовищна детонація ворожої техніки після атаки бійців 110 ОМБр. ВIДЕО

Бійці Батареї управління та артилерійської розвідки 110-ї ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка продемонстрували кадри знищення російської техніки під час чергової невдалої спроби штурму наших позицій на Авдіївському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучання та ефектної детонації ворожої техніки опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

