Уничтоженные бойцами 3-й ОШБр российские оккупанты в районе села Андреевка Донецкой области. ВИДЕО
Бойцы подразделения аэроразведки РУП "Шершень" 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ тщательно считают российских солдат, которые навсегда опоздали на поезд в районе села Андреевка Донецкой области.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Александр Чуднивец
21.10.2023 20:00
Sergiy Vitalyovich
21.10.2023 19:59
Nataliia Mykhailova
21.10.2023 20:02
Дякуємо, Дуду !
Боже, бережи Америку!
Как всегда было этого мало
Как всегда позвал путя меня в бой
Я метнулся к вокзалу...
Опять от меня сбежала последняя электричка
И я по шпалам опять по шпалам
Лежу по частям без привычке
А вокруг тишина, а вокруг ни души..(с)
Перші ряди уже зайняті