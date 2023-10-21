РУС
Уничтоженные бойцами 3-й ОШБр российские оккупанты в районе села Андреевка Донецкой области. ВИДЕО

Бойцы подразделения аэроразведки РУП "Шершень" 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ тщательно считают российских солдат, которые навсегда опоздали на поезд в районе села Андреевка Донецкой области.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Бойцы 3-й ОШБ зачищают позиции оккупантов на окраине Андреевки: "Думаю, що до кінця дня я десять п#дарів все-таки нап#здую". ВИДЕО боя

Донецкая область (10532) 3-я Отдельная штурмовая бригада (477)
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
21.10.2023 20:00 Ответить
ОБЕРЕЖНО: звуковий супровід цього відео може викликати кров з вух та блювотний рефлекс.
21.10.2023 19:59 Ответить
"у курського вокзалу" - касета гарна, воронки невеликі на відстані 5-10 м одна від одної.

Дякуємо, Дуду !
Боже, бережи Америку!
21.10.2023 20:02 Ответить
21.10.2023 19:55 Ответить
ОБЕРЕЖНО: звуковий супровід цього відео може викликати кров з вух та блювотний рефлекс.
21.10.2023 19:59 Ответить
Чому? То замість титрів)) все в тему)
21.10.2023 20:19 Ответить
Тому, що не кожен здатен витримати це скавчання якогось москальського виплодка. Я б надав перевагу титрам.
21.10.2023 20:23 Ответить
У цього виплодка губа не дура. "Золотой червонец" коштує 25 тисяч гр.
22.10.2023 10:44 Ответить
it's ok, i like it
21.10.2023 22:59 Ответить
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
21.10.2023 20:00 Ответить
блювотний рефлекс? В мне е по природі. Зранку.
21.10.2023 20:02 Ответить
"у курського вокзалу" - касета гарна, воронки невеликі на відстані 5-10 м одна від одної.

Дякуємо, Дуду !
Боже, бережи Америку!

Дякуємо, Дуду !
Боже, бережи Америку!
21.10.2023 20:02 Ответить
дякуємо і Дуді і насамеперед Діду !
21.10.2023 21:41 Ответить
У курского вокзала...
21.10.2023 20:08 Ответить
Как всегда мы до ночи стояли в бою
Как всегда было этого мало
Как всегда позвал путя меня в бой
Я метнулся к вокзалу...

Опять от меня сбежала последняя электричка
И я по шпалам опять по шпалам
Лежу по частям без привычке
А вокруг тишина, а вокруг ни души..(с)
21.10.2023 20:30 Ответить
Квитки на потяг (хто не встиг) можна обміняти на квитки на концерт кОбзона.....
Перші ряди уже зайняті
21.10.2023 20:52 Ответить
бачу багато дописувачів згадали ..пістню про електричку..в тому числі і я..
21.10.2023 21:26 Ответить
единственное что пришло на ум это художественный фильм "Великолепная семёрка"
21.10.2023 21:26 Ответить
Забирай накуй .
21.10.2023 22:07 Ответить
Самі ми нє мєстниє( А в мацкве дедушко - с рахітом і пласкостопвєм(((
22.10.2023 00:19 Ответить
Ну шо казать про цівільних шо слухають оте російске лайно під назвою музика, якшо війскові у своїх роліках використовують лайно замість музсопроводження. Хтось там подумав - креативнінько - хрін там - квартальненько.
22.10.2023 01:41 Ответить
 
 