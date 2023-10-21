Знищені бійцями 3-ї ОШБр російські окупанти в районі села Андріївка на Донеччині. ВIДЕО
Бійці підрозділу аеророзвідки РУП "Шершень" 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ ретельно рахують російських солдат, які назавжди запізнились на свій потяг в районі села Андріївка Донецької області.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Дякуємо, Дуду !
Боже, бережи Америку!
Как всегда было этого мало
Как всегда позвал путя меня в бой
Я метнулся к вокзалу...
Опять от меня сбежала последняя электричка
И я по шпалам опять по шпалам
Лежу по частям без привычке
А вокруг тишина, а вокруг ни души..(с)
Перші ряди уже зайняті