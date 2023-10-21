УКР
Знищені бійцями 3-ї ОШБр російські окупанти в районі села Андріївка на Донеччині. ВIДЕО

Бійці підрозділу аеророзвідки РУП "Шершень" 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ ретельно рахують російських солдат, які назавжди запізнились на свій потяг в районі села Андріївка Донецької області.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 3-ї ОШБ зачищають позиції окупантів на околиці Андріївки: "Думаю, що до кінця дня я десять п#дарів все-таки нап#здую". ВIДЕО бою

Донецька область (9349) 3 Окрема штурмова бригада (489)
Топ коментарі
+14
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
21.10.2023 20:00 Відповісти
+7
ОБЕРЕЖНО: звуковий супровід цього відео може викликати кров з вух та блювотний рефлекс.
21.10.2023 19:59 Відповісти
+6
"у курського вокзалу" - касета гарна, воронки невеликі на відстані 5-10 м одна від одної.

Дякуємо, Дуду !
Боже, бережи Америку!
21.10.2023 20:02 Відповісти
21.10.2023 19:55 Відповісти
21.10.2023 19:59 Відповісти
Чому? То замість титрів)) все в тему)
21.10.2023 20:19 Відповісти
Тому, що не кожен здатен витримати це скавчання якогось москальського виплодка. Я б надав перевагу титрам.
21.10.2023 20:23 Відповісти
У цього виплодка губа не дура. "Золотой червонец" коштує 25 тисяч гр.
22.10.2023 10:44 Відповісти
it's ok, i like it
21.10.2023 22:59 Відповісти
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
21.10.2023 20:00 Відповісти
блювотний рефлекс? В мне е по природі. Зранку.
21.10.2023 20:02 Відповісти
21.10.2023 20:02 Відповісти
дякуємо і Дуді і насамеперед Діду !
21.10.2023 21:41 Відповісти
У курского вокзала...
21.10.2023 20:08 Відповісти
Как всегда мы до ночи стояли в бою
Как всегда было этого мало
Как всегда позвал путя меня в бой
Я метнулся к вокзалу...

Опять от меня сбежала последняя электричка
И я по шпалам опять по шпалам
Лежу по частям без привычке
А вокруг тишина, а вокруг ни души..(с)
21.10.2023 20:30 Відповісти
Квитки на потяг (хто не встиг) можна обміняти на квитки на концерт кОбзона.....
Перші ряди уже зайняті
21.10.2023 20:52 Відповісти
бачу багато дописувачів згадали ..пістню про електричку..в тому числі і я..
21.10.2023 21:26 Відповісти
единственное что пришло на ум это художественный фильм "Великолепная семёрка"
21.10.2023 21:26 Відповісти
Забирай накуй .
21.10.2023 22:07 Відповісти
Самі ми нє мєстниє( А в мацкве дедушко - с рахітом і пласкостопвєм(((
22.10.2023 00:19 Відповісти
Ну шо казать про цівільних шо слухають оте російске лайно під назвою музика, якшо війскові у своїх роліках використовують лайно замість музсопроводження. Хтось там подумав - креативнінько - хрін там - квартальненько.
22.10.2023 01:41 Відповісти
 
 