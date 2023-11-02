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Операторы дронов 53-й ОМБр понижают вражескую пехоту и технику вблизи Авдеевки.. ВИДЕО

Операторы дронов 53-й отдельной ОМБр имени князя Владимира Мономаха опубликовали фрагменты своей боевой работы на авдеевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины, применяя разные типы БПЛА, уничтожили нескольких оккупантов и попали в два танка.

"Поражение российской пехоты и техники противника противотанковыми минами ТМ-62 на Авдеевском направлении в районе села Водяное, Донецкая область. Работают операторы дронов 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха", - говорится в комментарии к видео.

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Автор: 

53 отдельная механизированная бригада (121) дроны (4107)


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Добили гадів!
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02.11.2023 13:38 Ответить
Пишите уже не "понижают", а унижают...
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03.11.2023 09:23 Ответить
 
 