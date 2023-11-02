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Новости Война
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Надеяться на истощение россии было ошибкой, ситуация зашла в тупик, - Залужный

залужный

Жизнь в россии стоит дешево, поэтому надеяться на то, что ее можно остановить, обескровив ее войска, было ошибкой.

Об этом он заявил в интервью The Economist, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в течение 5 месяцев контрнаступления Украине удалось продвинуться на 17 км. А россия 10 месяцев сражалась вокруг Бахмута, чтобы "взять город размером 6 на 6 километров".

По словам Залужного, поле боя напоминает ему большой конфликт столетней давности.

"Так же, как и в Первой мировой войне, мы достигли уровня технологий, который ставит нас в тупик… Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет", - сказал главнокомандующий.

Также читайте: Контрнаступление планировали по учебникам НАТО, 4 месяцев должно было хватить, чтобы зайти в Крым и воевать там, - Залужный

"Ход контрнаступления подорвал надежду Запада на то, что Украина сможет использовать его, чтобы продемонстрировать, что войну невозможно выиграть, и таким образом изменить расчеты владимира путина, заставив российского президента сесть за стол переговоров. Это также подорвало предположение генерала Залужного, что он сможет остановить россию, обескровив ее войска", - пишет издание.

"Это была моя ошибка: россия потеряла по меньшей мере 150 000 погибших. В любой другой стране такие потери остановили бы войну", - сказал генерал.

Но - не в россии, где жизнь стоит дешево и где путин ориентируется на первую и вторую мировые войны, в которых россия потеряла десятки миллионов людей, подытожили в The Economist.

Читайте также: Позиционная война – это длительная война, несущая огромные риски для ВСУ, а россию не стоит недооценивать, - Залужный в статье для The Economist

Автор: 

Залужный Валерий (659)


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Топ комментарии
+35
При всій повазі,але не прорахувати що кацапам пох на втрати-це не вчити історію. А не прорахувати що за півроку кацапи весь південь замінують і окопів нариють-це взагалі треш.
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02.11.2023 12:56 Ответить
+24
Він хоча б чесно сказав, що помилився.
***** теж помилилось з двома днями.
Але різниця в тому, що у росії є чим платити за свої помилки, знову і знову.
А у нас - ні.
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02.11.2023 12:55 Ответить
+22
Переговори про що? Здачу Київа, відставку всього керівництва, роззброєння, країни, відмова від ЄС, президент Медведчук та вхід до рашкі?
Ці умови від ***** готові виконати?
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02.11.2023 12:59 Ответить
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Ой лишенько яке. Заважають тролям зхиляти українців до здачі України ворога
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02.11.2023 14:32 Ответить
Троль це ти.А нормальні люди казали.що контрнаступати без ракетних ударів,по території москалів це великі втрати і він ефективний не буде.
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02.11.2023 14:42 Ответить
Вірно, в усі часи, сторона, яка обороняється, несе значно менші втрати.
Але як тоді зрозуміти ту сторону, яка розпочала наступ, не маючі літаків, переваги в артилерії, танках, піхоті, тощо? Та ще й на добре підготовлену заздалегідь оборону? Ви щойно написали, що завжди, в усі часи.., - ну, і далі за текстом. Виходить, що ми, знаходячись у меншості, на Запорізькому напрямку несли більші втрати, ніж ворог, бо ми пішли у наступ. І увесь цей час ми знали, що перевага в повітрі і в артилерії на боці ворога.
Тоді це вже ще одна помилка, окрім тієї, провину за яку взяв на себе Залужний. Щось одні помилки.
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02.11.2023 14:28 Ответить
Не треба плутати наступ із контрнаступом. Контрнаступ доцільний саме тій стороні яка знаходиться у меншості і обороняється і застосовувався в усі часи. Наприклад ворог, який переважає чисельно у рази веде облогу фортеці, яка може тривати місяцями. І ось в один прекрасний день відчиняються ворота фортеці і з них вискакують кілька вершників, які зненацька вирізають сплячих ворогів , підривають діжки з порохом, забивають цвяхи у гармати. Саме завдяки такий блискавичній вилазці і дозволяється знищити більш чисельного ворога. Контрнаступ сприяє перш за все обороні, він знаходить слабкі місця в лінії фронта ворога, допомагає відтягнути ворожі сили з найскладніших ділянок фронту, розпилювати сили ворога, послаблюючи його наступальний потенціал і в кінці кінців виснажити ворога після чого можна перейти вже у справжній наступ, який завершиться великою Перемогою. ЗСУ близкуче виконав ці задачі під час контрнаступу, якщо правильно розуміти це поняття
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02.11.2023 14:44 Ответить
Ключове тут ЗНЕНАЦЬКА. А у нас спочатку було все розанонсовано та розлекламовано, потім підкріплене гумористичним 🤮 контрнаступом, що перетворило це ЗНЕНАЦЬКА на цілком очікуване для ворога НАЦЬКА.
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03.11.2023 09:46 Ответить
Не це не Залужний таке каже ,це тролі перед віхідними у конвульсіях б'ються
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02.11.2023 13:12 Ответить
головне в цьому те, що НАТО та лідери країн, що входять до нього, завжди говорили, що ми не дамо пуйлу перемогти, але не разу вони не сказали, що допоможуть Україні перемогти, тільки вижити, тому і зброя так повільно і ленд-ліз не запрацював. , і мадяри зі словаками нах послали і турки ржуть із клоуна, продаючи байратари за мільйони.
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02.11.2023 13:12 Ответить
Військова економіка має мало спільного з цивільною. їй потрібна дешева раб.сила, часто жіноча ще краще дитяча і взагалі безкоштовна. Закриті наглухо кордони. Карткова система. Найкраще для цього підходить еталонний комунізм, як в КНДР, тому-то ліваки перемогли у всих гарячих війнах холодної війни та війнах початку 20 ст. навіть без виключень.
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02.11.2023 13:15 Ответить
Потому что оно того не стоит. Экономически.
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02.11.2023 13:34 Ответить
Ліваки перемогли у другій світовій, бо США їх пожаліли
і не жахнули по Москві та Пітеру атомними бомбами.
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02.11.2023 13:44 Ответить
Треба зняти серіал смт інгулець
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02.11.2023 13:15 Ответить
Думаю он ошибается. Ему надо дать отдохнуть. Нужна замена его. Все будет УКРАИНА!
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02.11.2023 13:17 Ответить
при всій повазі до Залужного, хіба є якийсь інший вихід, крім того, щоб захищати свою землю і знекровлювати ворога, для ***** України і українців не існує, при окупації він просто повбиває усіх, хто не думає так, як цей навіжений нелюд, і так було нещодавно у тій же Бучі, ходили по будинках, вибивали двері і шукали "фашистів"
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02.11.2023 13:19 Ответить
Так захист і буде продовжуватися, просто буде топтання на місці, моє особиста думка що нас готують до замороження війни.
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02.11.2023 13:21 Ответить
Воно вже було зрозуміло до чого йде, коли прояснилась ситуація з фінансовою допомогою. Безкінечно фінансувати це топтання на місці ніхто не хоче роками.
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02.11.2023 13:30 Ответить
Після завершення наземної операції проти хамасу
Америка легше даватиме нам зброю.
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02.11.2023 13:55 Ответить
Так вони і зараз її дають,тільки в тій кількості котрої вистачає щоб тільки тримати фронтякий є зараз на данний момент,щоб повністю звільнити Україну включно з Кримом зброї треба в десятки раз більше, немає ніяких причин вважати,що вони нас завалять раптово зброєю після операції в Ізраїлі, яка хто зна коли ще завершиться, Натьаньяху сам сказав,що ця війна буде довгою
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02.11.2023 13:58 Ответить
Ізраільські війни вимірюються дніми, не роками.
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02.11.2023 14:11 Ответить
а до цього що заважало достатньо надавати?

навіть на контрнаступ надали тільки половину через 2 місяці, та 80% через 9 місяців
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02.11.2023 14:27 Ответить
Пане, Залежний в цій же статті сказав, що якщо буде тривати така війна як зараз, то все тим і закінчиться що ви описали, просто пізніше. Треба шукати інші варіанти, щоб вберегти те що є. І землю і людей.
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02.11.2023 13:28 Ответить
Всіх не вб'ють, але зроблять з нас індіанців, будемо жити у резерваціях.
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02.11.2023 14:02 Ответить
Нажаль це вже очевидні речі. Найгірше те що кілька десятків ф16 які в Європі знімають з озброєння навряд щось кардинально вирішать, про що Залужний теж заявив в тій статті. За теперішнім оснащенням зсу це буде просто мясорубка без жодних просування.
Можливо в такий момент це не доречно, але щож скаже штатний говорун данилов, що це все агенти кремля?
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02.11.2023 13:21 Ответить
Все що написав Залужний в популяризаторсько-новинному щотижневику The Economist - це для пересічного західного читача, не особливо просунутого у питаннях військової справи. Якими, до речі, є й ті, від кого напряму залежить кількість, якість і строки надання допомоги Україні.
Головним мотивом, як вбачається, виходу даної статті Головнокомандувача ЗСУ є проведення певного підсумку літньої воєнної кампанії 2023, тобто цьогорічної української наступальної операції, зокрема в частині використання вже отриманого від союзників озброєння і військової техніки. З прицілом на запити щодо подальших поставок.
Основна думка дещо відлунює гіркою іронією: виникнення "глухого кута" та потреба у "проривних технологіях" для подолання оборонних ліній ворога виникла саме через ненадання в ході наступу Україні оперативно-тактичних ракет ATACMS, а також КР "Таурус", які б дали змогу зруйнувати не лише Керченський міст, а й усю логістику рашистських військ на Півдні, що унеможливило б перекидання резервів і *********** у місця проривів. Таке озброєння дозволило б також розгомити аеродроми армійської і тактичної авіації та придушити основні ешелони ППО, що б полегшило завдання опанування повітряного простору над ЛБЗ й знищення оборонних рубежів з повітря бомбовими ударами.
Залишається лише сподіватись, що союзники України найближчим часом зроблять правильні висновки, наприклад .
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02.11.2023 13:21 Ответить
Дурний думкою багатіє
Якщо рашку крити ракетами, то за війну буде не 65%, а 99
Україну вже більше року обстрілюють, багато готові під рашку лягти?
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02.11.2023 13:44 Ответить
Вони ще не нюхали відключень електрики і опалення під час морозів -20 - -30.
Холодильник пророжній, телевізор мовчить - лишилась одна "велич імперії".
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02.11.2023 13:52 Ответить
Ті 12 питань що задають республіканці Білому дому - з цим перекликаються

Проте наші "єксперти" аля портніков - кажуть що 12 це забагато питань, тим самим хочуть начебто заморозити допомогу

хоча питання прості: що потрібно для перемоги, скільки це коштує, що можна надати щоб вийти з кута
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02.11.2023 14:31 Ответить
ВОТ ЭТО ПРАВДА, А НЕ ВОПЕТЬ ЧТО ЗАВТРА КРЫМ , А ПОСЛЕЗАВТРА МОСКВА
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02.11.2023 13:21 Ответить
👻
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02.11.2023 13:56 Ответить
В твоём Мухосранске снег ещё не выпал?
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03.11.2023 11:02 Ответить
Без ******** авіації, і з тією кількістю зброї, що була, контрнаступ, в тому плані як він рекламувався, в принципі був приречений. А з такою війною ми виснажимо не рфію, а себе. Потрібно щось змінювати, кардинально!
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02.11.2023 13:21 Ответить
Все ясно.
ЗЕбіл знову обісрався з дипломатією і Заходу все повинен пояснювати бойовий генерал.
І всю провину на себе теж він має брати, ну а як же.
ЗЕпітріла вам же "нічєво нє должен", якщо хто забув.
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02.11.2023 13:23 Ответить
не там гімно шукаєш, воно зовсім не там,
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02.11.2023 13:38 Ответить
Чесно. Це головне. Як би не було. Просто для деяких , таке враження , що війни вже нема. А тут такий холодний душ.
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02.11.2023 13:23 Ответить
Справа в тому що Захід теж так вважав і продовжує вважати. Надаючи зброю поетапно в малій кількості, та після кожного разу сподівається на те що росія піде на переговори. Але таким чином росія має змогу підготуватись до "нового" озброєння і більш-менш успішно протидіяти.
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02.11.2023 13:28 Ответить
Сподіватися на виснаження рф було помилкою, ситуація зайшла у глухий кут, - Залужний Джерело: https://censor.net/ua/n3453121 Цитата Залужного - "Це була моя помилка. Росія втратила вбитими щонайменше 150 000 людина. У будь-якій іншій країні такі втрати зупинили б війну" Заголовок статті перекручує цитату Залужного у оригіналі статті. Втрати поки що не зупинили і все ще попереду і Залужний не казав про те, на що він сподівається чи ні
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02.11.2023 13:29 Ответить
І що робити з цим кутом? Якщо Україна ні в чому в осяжньому майбутньому не буде переважати все одно. Лише констатувати його?
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02.11.2023 13:30 Ответить
Розвивати впк та мотивувати людей, але що з першим гепа , що з другим не дуж
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02.11.2023 13:34 Ответить
Якщо майже 2 роки не розвивали ВПК - а тут за голову спохватяться і почнуть? Не запізно всралися? Щоб його хоча б роздухарити теж ще немало часу потрібно. І навряд чи це можливо під керівництвом того, що нещодавно став керувати Оборонпромом.
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02.11.2023 13:43 Ответить
Хрін його зна, але чесно кажучи відчуття дивної війни і дивної армії мене не покидає, таке відчуття що воюють 10 відсотків та менше, а інші рванули робити бізнес на війні (як у нас шуткують, солдати підуть на дембель з голими дупами, а керівний состав з личками і тачками
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02.11.2023 15:25 Ответить
Послухав Залужного - дуже тверезо. Як відро кржаної води. Але де ті довбні, що мене агентом кремля називали? Залужний - теж агент?
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02.11.2023 13:34 Ответить
Просто довбні як страуси коли чогось бояться і не хочуть цього помічати запхали голови в пісок, і з під землі волають що "Перемога уже скоро!" і так далі, і коли хтось приходить і хоче привести їх до тями і повернути в реальність, вони починають агресувати,ображати, так роблять ті, хто у дискусії ніяких аргументів привести не може тоді в хід йдуть образи.
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02.11.2023 13:43 Ответить
ага скоро крым потом возьмем москву, это могли говорить только упоротые дебилы и такие же им верить
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03.11.2023 13:22 Ответить
для кого відро,для притомних і так було ясно,я постійно писав місцевим ура-побєдунам,які весь час скавчали що рашка от от загнеться,що покий жирний схудне,худий здохне...
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03.11.2023 04:11 Ответить
на Авдіївку кацапи збираються кинути ще 40000 рабів . знищити їх дронами не можливо , треба щоб Хаймарси і Атакамс працювали цілодобово , я не чув щоб нам в 2023 році дали хоч одну установку . щоб вийти з глухого кута потрібні удари по військовим об'єктам на глибину 1000-1500 км по кацапії , а також знищення ржд на прикордонних областях .
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02.11.2023 13:49 Ответить
Получается одна рф мировым доходом менее 2% нагнула более 50 стран мировым доходом более 70%???
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02.11.2023 13:51 Ответить
Они нам ничего не дали, кроме старья. Зато сами перевооружились. Не в обиду никому - нам ничем не обязаны, но они не выделили то что могли. А Россия соскребала все что могла и везде.
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02.11.2023 13:52 Ответить
Почему не обязаны а Будапештский меморандум, а ценности демократии и свободного мира. И не давали они что могли, а давали что хотели с выдержкой времени давая рф быть готовой к этим поставкам. То что и чем запад и США помагали Украине было понятно с самого начала, что приведет к тому, что написал Залужный. Пара десятков танков Леопард и 31 Абрамс и 20 ракет ATACMS победы в такой войне не принесут.
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02.11.2023 14:13 Ответить
Я тоже абсолютно с вами согласен, что 31 Абрамс (да еще и поставляемые спустя полгода партиями по 10 шт) победы в текущей войне принести не может. Этого было бы достаточно, если бы как в Ираке, авиация совершила сотни боевых вылетов перепахав с воздуха все укрепления и огневые точки. Тогда да, несколько десятков танков достаточно чтобы добить обескровленного противника.
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02.11.2023 14:25 Ответить
Я тоже заблудился в Будапештском меморандуме !. Но как я прочитал его .... то там ни слова об обязанностях защищать Украину ... никто необязан.!
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01.02.2024 12:32 Ответить
обязаны но клоунам из кварталов давать что-то никто не хочет, потому что уровень дерибана как при якуновиче
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02.11.2023 14:23 Ответить
може але не дасть . могли дати 300 Абрамсів , а дали 31 , могли дати сотні Атакамс в минулому році дали 10 в цьому . американці не хочуть нашої перемоги зрозумійте нарешті .
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02.11.2023 14:21 Ответить
Не остановит ее в Украине будем потом ее оставливать в Европе но уже бдет поздно полно примеров в истории.
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02.11.2023 14:25 Ответить
Не полезет ху\йло ни в какую европу. Ему нужен аналог СССР, для чего ему и нужна Украина. Без нее карта не складывается.
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02.11.2023 14:30 Ответить
А страны Балтии? Не успокаиваете себя думая отдав Украину все заканчится только апетит поднимете.
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02.11.2023 14:58 Ответить
Аппетит приходит во время еды...
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02.11.2023 17:14 Ответить
доход и производство - вещи разные.
большинство стран, высокого дохода - сами ничего толком не производят.
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02.11.2023 19:10 Ответить
Валера, это шо было? Все?
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02.11.2023 13:53 Ответить
Называется "не сотвори себе кумира". Уважаемый генерал Залужный, если вы расписались что наступление провалилось, то ответственность в том числе и на Вас. И вопрос, на что вы рассчитывали, начиная это наступление недостаточными силами? Еще можно отметить ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ генштаба с минными полями, неужели о них никто не догадывался? А если не хватало техники и самолетов, зачем это наступление вообще начинали, оно же не имеет шансов на успех.
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02.11.2023 14:06 Ответить
Этот вопрос адресуйте к боневнику. Он и сейчас настаивает на продолжении контрнаступления, которое заведомо было провальным. Как вы все не поймёте?! - зеля враг. путин не смог победить Украину на поле боя, то он всё шире и шире использует зелю - "Буратино", чтобы развалить Украину изнутри. Они привели к власти пророссийскую шоблу во главе с зелей и уничтожают Украину изнутри. Это же очевидно. Теперь он уволит Залужного, как своего конкурента на выборах и всё - останется навечно. В статье Taimes всё подробно расписано для тех, кто умеет читать.
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02.11.2023 17:36 Ответить
Поки що лише глуха оборона з максимальним збереженням людей і техніки і чекати поки хло очі під лоба заведе. Ну й активно розвивати впк, а ще дещо - якщо не перестати красти зовсім, то хоча б на час війни апетити зменшити (мрії, мрії).
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02.11.2023 14:13 Ответить
Крадіжки під час війни - гарний привід для чисток у владі.
Народ і армія підтримають, США - також.
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02.11.2023 14:22 Ответить
Отож... Проблема в тому, що куйло може здихати ще довго. Більш того, з кодла кремлівських дідів з лютого 22 року ще не здох ніхто - ні патрушев, ні шойгу, ні лавров, ні інші уйобки
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02.11.2023 14:33 Ответить
ситуація зайшла у глухий кут, - Залужний Ситуація сама не зайшла в цей кут . Україну і її народ свідомо(без ніяких помилок) разом із ворогами України ,завели в ситуацію , котра наперед була продумана і поставлена в глухому куті...
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02.11.2023 14:29 Ответить
Хочется надеяться что Залужный что то держит в секрете, и весной будет новое наступление с поддержкой авиации, а что было ранее лишь проба сил. Но надежда на это после такого провального интервью, очень невелика....
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02.11.2023 14:29 Ответить
Авіація - не чарівна пігулка. Навіть 100 F16 не змінять ситуацію, якщо не буде кардинального підсилення інших компонентів - РЕБ, ударні дрони різних потужностей (багато тисяч дронів), машини для розмінування і мільйони снарядів...
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02.11.2023 14:36 Ответить
А я разве говорю что только самолеты нужны? Нужно ВСЕ, линия фронта 1000 км. 30 абрамсами эту войну не выиграть, кто распоряжался выделить такое число, это прекрасно знал.
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02.11.2023 14:39 Ответить
ААА зрада, та навіть 1000 F-16 таким як ти зрадо...бам не допоможуть.
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02.11.2023 15:33 Ответить
О, фанат гівномарафону чи арестовича з'явився) розкажи, як F16 без посилення інших бойових компонентів змінить хід війни? Звичайно, вони дуже потрібні, як і купа танків, дронів, ракет, засобів РЕБ
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02.11.2023 15:42 Ответить
Не было никакого провального интервью. Это всё было продумано и сделано специально и только для двух вещей: первое - поставить в известность Запад, что Залужного уберут и второе, что зеля так сильно переживает за Украину, что его нужно перееизбрать на второй срок. Всё это широкомасштабное вторжение было организовано фсб. Это их манера вести дела. Не смогли за три дня и включили другую фазу - развал изнутри. Теперь идёт зима, начнуться снова обстрелы инфоструктуры, давление через своих агентов на народ, чтобы согласились на перемирие. А зеля уже полностью развалил отношения с союзниками. раша подпалила Ближний Восток и Америке не до нас стало. Как сказал Швец - Родина в опасности! Нужно срочно и кардинально что-то делать. И делать нужно только одно - убирать всю эту пророссийскую шоблу от власти и начинать всё с начала. Другого пути нет для победы.
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02.11.2023 17:53 Ответить
..чому бесперебойно працює прифронтова залізниця, десятки мостів-шляхопроводів, у кацапів?
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02.11.2023 14:32 Ответить
Тому і працюють що нема чим їх помножити на нуль Асфальтом та бруківкой закидати чи ще барабани та яйця додати?
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02.11.2023 14:38 Ответить
шапито 95 вообще все по хрен -война -лучший повод для воровства и дерибана - учета =0 все можно списать на боевые удары - разрушение инфраструктуры и потребности ВСУ
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02.11.2023 14:33 Ответить
Сколько денег на клоун-марафон интересно ушло за 2 года. Эти цифры шапито-95 никогда не озвучит....
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02.11.2023 14:37 Ответить
Залужний прикриває жопу тупорилих і сцикливих західних так званих партнерів.Вони маючи тисячі танків,літаків,артсистем давали їх по 10-20 штук в місяц.Літаків взагалі 1.5 року не давали Робили все щоб русня адаптувалась і окопалась.Короче,по плану Макрона зберігають пуйлу лице.
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02.11.2023 14:53 Ответить
Не в ту сторону смотрите и не с тех спрашиваете.
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02.11.2023 17:54 Ответить
Дістали зегниди таки Залужного,напевне задумав піти у відставку.
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02.11.2023 15:12 Ответить
замість 'куй железо пока горячо', західні партнери вибрали 'жабу треба варити повільно'. Ну що зварили? Хочеться, щоб Захід разом зі своїми розхваленими цінностями накінець-то визнав Україну своїм реальним союзником в цій глобальній війні за перерозподіл світу, а не лише місцем, де можна послабити росію, перевірити різні тактики і стратегії, утилізувати старе совкове залізо і прорекламувати зразки своєї зброї на весь світ. Хотілося б, щоб НАТО реально продемонструвало свою силу, єдність, рішучість, а не обмежилося лише постійними повторюваннями Байдена про це.
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02.11.2023 15:17 Ответить
Тепер вже стало очевидним, що путін готовий на все, щоб захопити Україну, а от на що здатний Захід, щоб Україна стала частиною вільного світу. Україна - це не Афганістан і не Сирія. Україна заслуговує на те, щоб бути частиною цивілізованого світу. Але щось мені здається, що Захід більше цікавить як цивілізувати росію і відірвати її від Китаю, оскільки Китай для них основна загроза.
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02.11.2023 15:30 Ответить
Вже дві замовні статті на цензорі про Залужного. У якись колах кажуть шо він може балатуватись на посаду презедента. І тут такі статті. Щось тут не те. Хто відправив десятки міліардів гривень, а вже і сотні, на закупівлю снарядів, зброї не відомо куди з початку повного вторгнення рашистів і в Україну нічого не повернулось - ні грошей, ні б/к, ні зброї. А він( це той через котрого зеленский і йього кагал перевів всі міліарди до офшорів - он вже десь розслідують будівлю заводику на кошти отримані на б/к та зброю з України) зараз з молодою соскою відпочиває на яхті.
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02.11.2023 15:25 Ответить
З самого початку було зрозуміло, що штурмувати в лоб укріпленні позиції - це справа дуже непевна та пов'язана з великими втратами. Але вибору мабуть не було - йти через територію кацапстану мабуть не дозволяють певні обставини.
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02.11.2023 15:50 Ответить
Так зеля почне рвати жопу і верещати "Крим -наш " щоб йому повернули "віджату" кацапами "хатинку " в Ялті.
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02.11.2023 18:10 Ответить
"Усё пропало..." -основной тезис засуетившегося трольчаника.
Налетело "как собак нерезанных" - хлебная тема ...
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02.11.2023 18:18 Ответить
Умная женщина, плохого не посоветует ...

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02.11.2023 18:21 Ответить
Колись і марафон має закінчитися.Сказав,або йому сказали сказати.Але зради тут не бачу.Так реальність така.Так москалів ще багато і вони не відступлять.Так треба більше зброї ЗСУ.Це скоріше було на західних партнерів розраховано,ну а українські мрійники підгледіли.Що робити?Нищити,донатити,вірити,бо мир зараз,це відтермінування знищення всієї України,хіба запропонують коридор і Крим на Нато,але москалі не погодяться,та й українці навряд,розуміючи небезпеку можливого пакту.
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02.11.2023 19:54 Ответить
Я собі уявляю,навіть не уявляю нову методичку в москалів.
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02.11.2023 20:05 Ответить
Ну,а на захист Залужного : йому ж самі партнери зв'язали руки,мовляв,ракети дамо,але по рашці ні ні,бо ядерна війна.
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02.11.2023 20:09 Ответить
Если Залужный так думал то его нужно срочно менять.С такими президентами и главнокомандующими нам пиз..а. НУЖНО ИЗУЧАТЬ ОПЫТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КАЦАПОВ,А НЕ ЧИТАТЬ КНИЖКИ ГЕРАСИМОВА!!!Дыбилы ...Головы надо резать как чеченцы,тогда кацапы резко передумают.ОНИ ПЕРЕДУМАЮТ ВОЕВАТЬ ТОЛЬКО КОГДА БУДУТ ЗНАТЬ,ЧТО ИМ ТУТ ТОЧНО КРАНТЫ!!!СМЕРТЬ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ!!! а поскольку на пленного кацапа тратят больше чем на нашего ребенка-КАКАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПОБЕДА.????Вы все такие же рабы как и кацапы,только подлее...
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02.11.2023 20:20 Ответить
Ага, Люсю Арестовича в командующие, она под полковником ...
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03.11.2023 11:11 Ответить
Дякую пане Залужний за правду. Ви правильно мислите і йдете прямою дорогою. Треба міняти всю систему. Як в арміі совдепівську, так і керівництво країни. Ви витримаєте. Помилки роблять усі без винятку люди. Тримайтеся на Вас вся надія. Тут на сайті говорильня,та єще,але говорити,не в окопі сидіти. Шкода,що я не маю таких сил .бути там.
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03.11.2023 09:22 Ответить
"Дорогу осилит идущий ... "
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03.11.2023 11:15 Ответить
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