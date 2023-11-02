Надеяться на истощение россии было ошибкой, ситуация зашла в тупик, - Залужный

Жизнь в россии стоит дешево, поэтому надеяться на то, что ее можно остановить, обескровив ее войска, было ошибкой.

Об этом он заявил в интервью The Economist, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в течение 5 месяцев контрнаступления Украине удалось продвинуться на 17 км. А россия 10 месяцев сражалась вокруг Бахмута, чтобы "взять город размером 6 на 6 километров".

По словам Залужного, поле боя напоминает ему большой конфликт столетней давности.

"Так же, как и в Первой мировой войне, мы достигли уровня технологий, который ставит нас в тупик… Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет", - сказал главнокомандующий.

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"Ход контрнаступления подорвал надежду Запада на то, что Украина сможет использовать его, чтобы продемонстрировать, что войну невозможно выиграть, и таким образом изменить расчеты владимира путина, заставив российского президента сесть за стол переговоров. Это также подорвало предположение генерала Залужного, что он сможет остановить россию, обескровив ее войска", - пишет издание.

"Это была моя ошибка: россия потеряла по меньшей мере 150 000 погибших. В любой другой стране такие потери остановили бы войну", - сказал генерал.

Но - не в россии, где жизнь стоит дешево и где путин ориентируется на первую и вторую мировые войны, в которых россия потеряла десятки миллионов людей, подытожили в The Economist.

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