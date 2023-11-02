Надеяться на истощение россии было ошибкой, ситуация зашла в тупик, - Залужный
Жизнь в россии стоит дешево, поэтому надеяться на то, что ее можно остановить, обескровив ее войска, было ошибкой.
Об этом он заявил в интервью The Economist, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в течение 5 месяцев контрнаступления Украине удалось продвинуться на 17 км. А россия 10 месяцев сражалась вокруг Бахмута, чтобы "взять город размером 6 на 6 километров".
По словам Залужного, поле боя напоминает ему большой конфликт столетней давности.
"Так же, как и в Первой мировой войне, мы достигли уровня технологий, который ставит нас в тупик… Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет", - сказал главнокомандующий.
"Ход контрнаступления подорвал надежду Запада на то, что Украина сможет использовать его, чтобы продемонстрировать, что войну невозможно выиграть, и таким образом изменить расчеты владимира путина, заставив российского президента сесть за стол переговоров. Это также подорвало предположение генерала Залужного, что он сможет остановить россию, обескровив ее войска", - пишет издание.
"Это была моя ошибка: россия потеряла по меньшей мере 150 000 погибших. В любой другой стране такие потери остановили бы войну", - сказал генерал.
Но - не в россии, где жизнь стоит дешево и где путин ориентируется на первую и вторую мировые войны, в которых россия потеряла десятки миллионов людей, подытожили в The Economist.
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Але як тоді зрозуміти ту сторону, яка розпочала наступ, не маючі літаків, переваги в артилерії, танках, піхоті, тощо? Та ще й на добре підготовлену заздалегідь оборону? Ви щойно написали, що завжди, в усі часи.., - ну, і далі за текстом. Виходить, що ми, знаходячись у меншості, на Запорізькому напрямку несли більші втрати, ніж ворог, бо ми пішли у наступ. І увесь цей час ми знали, що перевага в повітрі і в артилерії на боці ворога.
Тоді це вже ще одна помилка, окрім тієї, провину за яку взяв на себе Залужний. Щось одні помилки.
і не жахнули по Москві та Пітеру атомними бомбами.
Америка легше даватиме нам зброю.
навіть на контрнаступ надали тільки половину через 2 місяці, та 80% через 9 місяців
Можливо в такий момент це не доречно, але щож скаже штатний говорун данилов, що це все агенти кремля?
Головним мотивом, як вбачається, виходу даної статті Головнокомандувача ЗСУ є проведення певного підсумку літньої воєнної кампанії 2023, тобто цьогорічної української наступальної операції, зокрема в частині використання вже отриманого від союзників озброєння і військової техніки. З прицілом на запити щодо подальших поставок.
Основна думка дещо відлунює гіркою іронією: виникнення "глухого кута" та потреба у "проривних технологіях" для подолання оборонних ліній ворога виникла саме через ненадання в ході наступу Україні оперативно-тактичних ракет ATACMS, а також КР "Таурус", які б дали змогу зруйнувати не лише Керченський міст, а й усю логістику рашистських військ на Півдні, що унеможливило б перекидання резервів і *********** у місця проривів. Таке озброєння дозволило б також розгомити аеродроми армійської і тактичної авіації та придушити основні ешелони ППО, що б полегшило завдання опанування повітряного простору над ЛБЗ й знищення оборонних рубежів з повітря бомбовими ударами.
Залишається лише сподіватись, що союзники України найближчим часом зроблять правильні висновки, наприклад .
Якщо рашку крити ракетами, то за війну буде не 65%, а 99
Україну вже більше року обстрілюють, багато готові під рашку лягти?
Холодильник пророжній, телевізор мовчить - лишилась одна "велич імперії".
Проте наші "єксперти" аля портніков - кажуть що 12 це забагато питань, тим самим хочуть начебто заморозити допомогу
хоча питання прості: що потрібно для перемоги, скільки це коштує, що можна надати щоб вийти з кута
ЗЕбіл знову обісрався з дипломатією і Заходу все повинен пояснювати бойовий генерал.
І всю провину на себе теж він має брати, ну а як же.
ЗЕпітріла вам же "нічєво нє должен", якщо хто забув.
большинство стран, высокого дохода - сами ничего толком не производят.
Народ і армія підтримають, США - також.
Налетело "как собак нерезанных" - хлебная тема ...