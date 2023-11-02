Военнослужащая с позывным Танго допрашивает российских пленных. ВИДЕО
Украинские воины взяли в плен нескольких российских оккупантов, которые на первом допросе в окопе рассказывают о "не было задачи убивать" и "сожалею, что так случилось".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов сказок от оккупантов, допрос которых проводила военнослужащая с позывным Танго, опубликована в соцсетях.
"Очередные окопные сказки от русских солдат, захваченных в плен. Можно лишь удивляться железной выдержке военнослужащей ВСУ с позывным Танго, которая вынуждена слушать басни о "у нас не было задачи убивать" и "сожалею, что так случилось", - пишет в сообщении автор публикации
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+19 MsSkifia #566162
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+13 Stanislav Bryzhyk
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+11 Danger Zone
показать весь комментарий02.11.2023 16:14 Ответить Ссылка
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На жаль, маємо накопичувати обмінний фонд.
На войне публикуется только то, что помогает победе. Всё. То, что вредит не публикуется (и даже не снимается). Поэтому, может быть опубликован только такой ролик:
взятых пленных тут же после взятия в плен кормят украинским салом в шоколаде, натовскими консервированными ананасами и еще наливают по 100 гр горилки с перцем. При этом приговаривают: "Кушай, бедолага, вас там, наверное, плохо кормили. Мы всё понимаем, мы же одиннаротт". При этом военнослужащая с позывным "Танго", как самая сердобольная, достает из штурмового рюкзака шерстяные носки, которые сама связала, и заставляет пленного их надеть, чтобы он не простудился (ведь он ноги промочил). А самый страшный жидобандеровец с позывным "Смерть москалям" и татуировкой на лбу "Бандера - наш батько" объясняет пленным: "Да всё нормально, ребята. Война для вас закончилась. Живыми домой вернетесь. Сейчас покушаете и в лагерь для военнопленных. В соответствии с Женевской конвенцией: кормить, поить будут бесплатно, баня раз в семь дней, постельное белье, сигареты. Хочешь на кровати лежи, хочешь в шашки-шахматы играй".
В дальнейшем, такое видео распространяется через отдел пропаганды на противника (например, через "Вернись живым" или через паблики родственников мобилизованных). Если это умели делать во времена 2МВ, то сейчас, в век информационных технологий, это вообще просто. И если такое видео поколеблет волю нескольких солдат противника и заставит хотя бы одного солдата сдаться в плен, то оно сбережет жизнь кому-то из солдат Украины.
Это вот на счет того, как видео снимается, для чего используется и как распространяется.
Теперь о том, что на видео происходит.
При первичном допросе выясняется только Ф.И.О., воинское звание и номер части. Это всё, что нужно знать на передовой. Допрашиваются пленные только по отдельности и без посторонних (во всех наставлениях по ведению опросов и допросов, на первой странице записано самое первое правило: "Допрос ведется при отсутствии посторонних лиц"; а потом, оставлено 10 пустых страниц, чтобы каждый дебил мог усвоить это правило, переписывая его от руки - для лучшего усвоения ) . Не буду подробно объяснять, почему - долго (есть исключения, но они направлены не на получение информации, а на подавление воли допрашиваемых).
Если ведется видеосъемка, то она ведется только (и исключительно) для получения компрометирующих доказательств. Такая видеосъемка не публикуется, а используется для проведения различных разведмероприятий (для вербовки, например или последующих допросов).
А пленный, который попал на такое вот видео, которое здесь демонстрируется, как объект дальнейшего получения информации, практически, потерян.
Если эта Танго и тот, кто видео снимал, не понимают таких простых вещей, значит они просто-напросто дураки. Если понимают, но продолжают снимать, то они недисциплинированные дураки, действующие во вред интересам своей страны (про то, что они нарушают правила ведения войны, я не говорю - правила следует соблюдать только тогда, когда они на пользу идут). Если командир этого не пресек - он не командир.