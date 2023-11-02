Военнослужащая с позывным Танго допрашивает российских пленных. ВИДЕО

Украинские воины взяли в плен нескольких российских оккупантов, которые на первом допросе в окопе рассказывают о "не было задачи убивать" и "сожалею, что так случилось".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов сказок от оккупантов, допрос которых проводила военнослужащая с позывным Танго, опубликована в соцсетях.

"Очередные окопные сказки от русских солдат, захваченных в плен. Можно лишь удивляться железной выдержке военнослужащей ВСУ с позывным Танго, которая вынуждена слушать басни о "у нас не было задачи убивать" и "сожалею, что так случилось", - пишет в сообщении автор публикации

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