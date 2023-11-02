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Новости Видео Война
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Военнослужащая с позывным Танго допрашивает российских пленных. ВИДЕО

Украинские воины взяли в плен нескольких российских оккупантов, которые на первом допросе в окопе рассказывают о "не было задачи убивать" и "сожалею, что так случилось".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов сказок от оккупантов, допрос которых проводила военнослужащая с позывным Танго, опубликована в соцсетях.

"Очередные окопные сказки от русских солдат, захваченных в плен. Можно лишь удивляться железной выдержке военнослужащей ВСУ с позывным Танго, которая вынуждена слушать басни о "у нас не было задачи убивать" и "сожалею, что так случилось", - пишет в сообщении автор публикации

Смотрите также: Пленный оккупант совершил "диверсию" в автомобиле украинских военных: "Ты не мог сказать, что ты ссать хочешь, сука!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19674) пленные (2172)


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Топ комментарии
+19
Я навіть дивитися це сюсюкання не хочу.
На жаль, маємо накопичувати обмінний фонд.
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02.11.2023 16:20 Ответить
+13
Мразота з мразії, тупо людиноподібні істоти, що не мають нічого спільного з людьми. Дивуюся залізній витримці наших воїнів, як ото вони спілкуються з цим біосміттям?
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02.11.2023 16:41 Ответить
+11
Ще є кому допитувати. А зеленский наказував всіх снайперів та їх пари ні в кому випадку не відкривати вогонь на враження. Та він сам, як герой, їздив на фронт, і забирав зброю у ЗСУ. Шо ж вони такі - не розуміють рюську мову генкомандувача.
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02.11.2023 16:14 Ответить
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Ще є кому допитувати. А зеленский наказував всіх снайперів та їх пари ні в кому випадку не відкривати вогонь на враження. Та він сам, як герой, їздив на фронт, і забирав зброю у ЗСУ. Шо ж вони такі - не розуміють рюську мову генкомандувача.
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02.11.2023 16:14 Ответить
наші валькірії!
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02.11.2023 16:19 Ответить
Я навіть дивитися це сюсюкання не хочу.
На жаль, маємо накопичувати обмінний фонд.
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02.11.2023 16:20 Ответить
+5
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02.11.2023 16:39 Ответить
Мразота з мразії, тупо людиноподібні істоти, що не мають нічого спільного з людьми. Дивуюся залізній витримці наших воїнів, як ото вони спілкуються з цим біосміттям?
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02.11.2023 16:41 Ответить
От жеж мразоти. Знають, що iм нiчого не буде... обмiняють.
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02.11.2023 17:15 Ответить
с этими рептилиями -даже не знаешь -как себя вести и в какой момент оно тебя укусит
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02.11.2023 17:24 Ответить
Селюки, коли зелебобуса скидати підете адже пора вже час, скільки можна на пляшці сидіти, піднімайтеся рагулі.
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02.11.2023 17:26 Ответить
Смердюк, чого ти сюди прийшов ? Смердіти ? То тоді тобі до скабєєвой на ефір.
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02.11.2023 18:31 Ответить
Шел девятый год войны, но военнослужащие ВСУ так и не поумнели; дисциплина не улучшилась; командиры требовательнее не стали...
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02.11.2023 17:32 Ответить
Зате каСапи стали такими розумними. Навіть воювати відмовляються, тобто убивати противника. А якщо так і стається,то бігають до окопів ЗСУ вибачатись за кожного 200-го. Я аж сльозу пустив від радощів за бидло касапське. А про дисципліну говорити - не твого розуму ця справа, касап. Бо касап - це живодер. То ж дери своїх братів наживу. І читай газету Правда. Тут не твоє місце.
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02.11.2023 18:30 Ответить
Объясняю для бестолковых, рукопопых и по пояс деревянных.
На войне публикуется только то, что помогает победе. Всё. То, что вредит не публикуется (и даже не снимается). Поэтому, может быть опубликован только такой ролик:
взятых пленных тут же после взятия в плен кормят украинским салом в шоколаде, натовскими консервированными ананасами и еще наливают по 100 гр горилки с перцем. При этом приговаривают: "Кушай, бедолага, вас там, наверное, плохо кормили. Мы всё понимаем, мы же одиннаротт". При этом военнослужащая с позывным "Танго", как самая сердобольная, достает из штурмового рюкзака шерстяные носки, которые сама связала, и заставляет пленного их надеть, чтобы он не простудился (ведь он ноги промочил). А самый страшный жидобандеровец с позывным "Смерть москалям" и татуировкой на лбу "Бандера - наш батько" объясняет пленным: "Да всё нормально, ребята. Война для вас закончилась. Живыми домой вернетесь. Сейчас покушаете и в лагерь для военнопленных. В соответствии с Женевской конвенцией: кормить, поить будут бесплатно, баня раз в семь дней, постельное белье, сигареты. Хочешь на кровати лежи, хочешь в шашки-шахматы играй".
В дальнейшем, такое видео распространяется через отдел пропаганды на противника (например, через "Вернись живым" или через паблики родственников мобилизованных). Если это умели делать во времена 2МВ, то сейчас, в век информационных технологий, это вообще просто. И если такое видео поколеблет волю нескольких солдат противника и заставит хотя бы одного солдата сдаться в плен, то оно сбережет жизнь кому-то из солдат Украины.
Это вот на счет того, как видео снимается, для чего используется и как распространяется.
Теперь о том, что на видео происходит.
При первичном допросе выясняется только Ф.И.О., воинское звание и номер части. Это всё, что нужно знать на передовой. Допрашиваются пленные только по отдельности и без посторонних (во всех наставлениях по ведению опросов и допросов, на первой странице записано самое первое правило: "Допрос ведется при отсутствии посторонних лиц"; а потом, оставлено 10 пустых страниц, чтобы каждый дебил мог усвоить это правило, переписывая его от руки - для лучшего усвоения ) . Не буду подробно объяснять, почему - долго (есть исключения, но они направлены не на получение информации, а на подавление воли допрашиваемых).
Если ведется видеосъемка, то она ведется только (и исключительно) для получения компрометирующих доказательств. Такая видеосъемка не публикуется, а используется для проведения различных разведмероприятий (для вербовки, например или последующих допросов).
А пленный, который попал на такое вот видео, которое здесь демонстрируется, как объект дальнейшего получения информации, практически, потерян.
Если эта Танго и тот, кто видео снимал, не понимают таких простых вещей, значит они просто-напросто дураки. Если понимают, но продолжают снимать, то они недисциплинированные дураки, действующие во вред интересам своей страны (про то, что они нарушают правила ведения войны, я не говорю - правила следует соблюдать только тогда, когда они на пользу идут). Если командир этого не пресек - он не командир.
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03.11.2023 04:59 Ответить
Подвійне приниження) Коли тебе взяли в полон, щей допитує дівка. Світ став з ніг на руки точно.
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02.11.2023 17:38 Ответить
Почему ноги уродам не простреливают? Прострелите чашечки колленые и пусть живыми остаются.
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02.11.2023 20:01 Ответить
 
 