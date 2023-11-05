РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11196 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
22 214 55

В оккупированном Седово взорвался российский склад боеприпасов. ВИДЕО

Вечером 5 ноября в оккупированном городе Седово Донецкой области взорвался российский склад с боеприпасами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают местные паблики.

Смотрите также: Украинские минометчики уничтожили замаскированный склад из БК и 2 миномета оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

взрыв (6814) склад БК (59)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+54
показать весь комментарий
05.11.2023 21:15 Ответить
+35
Перекур? Зварювальники?

На вечір - саме те для настрою! Дякую всім причетним!
показать весь комментарий
05.11.2023 21:15 Ответить
+29
Так подобається, як воно палає, як люди суєтяться, пожарки іздять....
показать весь комментарий
05.11.2023 21:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
05.11.2023 21:15 Ответить
Ви що, шановний? То трава горить!
Трава цієї осені забориста!
показать весь комментарий
05.11.2023 21:25 Ответить
Шановні ЗСУ - правіше Таганрог.
показать весь комментарий
06.11.2023 12:52 Ответить
Перекур? Зварювальники?

На вечір - саме те для настрою! Дякую всім причетним!
показать весь комментарий
05.11.2023 21:15 Ответить
там сонячна погода була. Ефект лінзи.
показать весь комментарий
05.11.2023 21:22 Ответить
А ще світло Сонця, завдяки дефракції, обігнуло Венеру, відзеркалилося від Марсу і сфокусувалося на штучному куполі, яким накрита наша пласка планета! Стопудово!
показать весь комментарий
06.11.2023 01:29 Ответить
гіпотеза досить вірогідна, бо тому і спостерігається на Житомирщіні полярне сяйво. Тільки я ніяк не міг второпати, де взялась лінза. Дякую за пояснення.
показать весь комментарий
06.11.2023 01:51 Ответить
Перекур? Зварювальники? -- Ні,) -- молнія навєрнАє ударіла!,,,,,)),, -- Дякуємо Богу та ЗСУ!),
показать весь комментарий
05.11.2023 21:24 Ответить
Тоді варто дякувати Прометею за вогонь і Зевсу за блискавки!
А от ЗСУ - респект і уважуха! Саме вони і є Богами ********* світу!
показать весь комментарий
06.11.2023 01:25 Ответить
Ну, що тут сказати,тількі -- Амінь!,
показать весь комментарий
06.11.2023 03:44 Ответить
Не угадали. Проводка!
показать весь комментарий
05.11.2023 21:25 Ответить
тю блін, а на відео наче банка тушонки рванула, карочє панікі і патєрь нєт
показать весь комментарий
05.11.2023 21:37 Ответить
Непогано так каратнуло... з "аганьком "
показать весь комментарий
05.11.2023 22:03 Ответить
провода пришлось тянуть больше чем на 100 км. Теперь придётся 100 км провода всю ночь тянуть обратно. В другом месте пригодится.
показать весь комментарий
05.11.2023 22:05 Ответить
Хлопок и задымление.
показать весь комментарий
05.11.2023 22:32 Ответить
судя по видио, мины, пакет града и птуры вывезены до взрыва, а рвануло пол ящика патронов для тт.
показать весь комментарий
06.11.2023 00:41 Ответить
Помещаю это дивное видео в мой электронный архив,

в любимую рубрику "КРАСИВОЕ" ...
показать весь комментарий
06.11.2023 10:16 Ответить
Йой! Вибачаюсь перед електриками - думав їх час ще не настав!
показать весь комментарий
06.11.2023 01:21 Ответить
Опять про водку!
показать весь комментарий
06.11.2023 12:37 Ответить
Chuvak tipa rad , a devka baitsa ....
показать весь комментарий
05.11.2023 21:16 Ответить
А бухий на вєліку продовжує їхати зігзагами))
показать весь комментарий
05.11.2023 21:29 Ответить
Так подобається, як воно палає, як люди суєтяться, пожарки іздять....
показать весь комментарий
05.11.2023 21:17 Ответить
Лінза снова ефєктна пакуріла там дє іщьо нє куріла...
показать весь комментарий
05.11.2023 21:17 Ответить
Слабенький вибух. Я чекав що велосипедиста здує вибуховою хвилею.
показать весь комментарий
05.11.2023 21:18 Ответить
Мені нравіца як воно горить...
показать весь комментарий
05.11.2023 21:19 Ответить
Тільки вже ніхто не біга
показать весь комментарий
05.11.2023 21:33 Ответить
Чудово,феєрверк подобається! Слава ЗСУ! Смерть ворогам!
показать весь комментарий
05.11.2023 21:22 Ответить
Схоже, там раді вибухам.....
показать весь комментарий
05.11.2023 21:22 Ответить
Ясно що раді, до 2014 це курорт був, на туристах заробляли...
показать весь комментарий
05.11.2023 21:28 Ответить
Вон оно чё, Михалыч...

Каждый год 5 ноября люди отмечают этот праздник, известный также как Ночь костров (англ. Ночь костров). Праздник является отсылкой к историческому событию, которое имело место 5 ноября 1605 года, когда был задуман заговор против короля Якова I и членов Парламента.
показать весь комментарий
05.11.2023 21:23 Ответить
У кацапов 5 ноября - день военного разведчика.
Наши решили их тоже поздравить....
показать весь комментарий
05.11.2023 21:26 Ответить
Патерь нет! Правда, все поседели....
показать весь комментарий
05.11.2023 21:24 Ответить
жду расширенной видеоверсии.
показать весь комментарий
05.11.2023 21:24 Ответить
Мені сподобалась фраза , вибухнув склад...сам по собі...знає коли вибухати , мабудь ШІ накачаний
показать весь комментарий
05.11.2023 21:27 Ответить
Самовзрив, на хлопон не пахожі😎
ПАХОЖЕ-СЄВЄРНОЄ СІЯНІЄ ВІНАВАТА
показать весь комментарий
05.11.2023 21:37 Ответить
Смерть кацапам!
показать весь комментарий
05.11.2023 21:39 Ответить
шось ці дамбасяне не дуже сумують
показать весь комментарий
05.11.2023 21:40 Ответить
Чо там взорвалось Серьога . ?
Да бл.. - корейские снаряди ,, мать их . И главное - только привезли , и - на тебе . !
.
показать весь комментарий
05.11.2023 21:45 Ответить
показать весь комментарий
05.11.2023 21:54 Ответить
"Как сообщают местне жители, почти все село было превращено в склад БК и стоянку военных автомобилей. Сейчас только треть склада разрушена, но спасти там вряд ли что-то удастся."
https://t.me/Tsaplienko/42278
показать весь комментарий
05.11.2023 22:14 Ответить
Нічого тут аж дуже серйозного не видно. У нас коли прилетіло по складу, то будинки на приблизно такій же відстані вщент порозбивало, людей вибуховою хвилею збило з ніг, машини залишилися без вікон і т.п., а тут такого і близько немає.
показать весь комментарий
05.11.2023 22:47 Ответить
А що у вас на складі ядерна бомба була?
показать весь комментарий
05.11.2023 23:06 Ответить
Не було, але і того що було вистачило, аби чимало людей (в т.ч. і я) втратили свої будинки, дахи позносило в радіусі кількох кілометрів, а вітрини та вікна в школах вибило на відстані до 15 км.
показать весь комментарий
05.11.2023 23:12 Ответить
Максимальна вундерфалія яка могла одномоментно вибухнути це фаб 5000 з 2400 кг в тротиловому. Не знаю чи наземний вибух її міг би спричинити руйнування описані вами. Але це точно не показник знищення складу, точнішше показник того що начинка складу мала розлетітись в різні сторони без детонації. Або на складі було реактивне паливо( Павлоград) і це не був склад ***********.
показать весь комментарий
05.11.2023 23:28 Ответить
Навіть в погребах потріскали стіни, стосовно того, що було на об'єкті чутки різні, як і про те, що вдарили саме тоді, коли там було що підривати, адже за майже два роки війни жодних спроб вдарити туди не було, хоча об'єкт відомий ще за "совка".
показать весь комментарий
05.11.2023 23:37 Ответить
Це те, що нещодавно було? Таки по сладах влупили? Там же вони підземні були мля...
показать весь комментарий
05.11.2023 23:29 Ответить
В травні, Хмельницька область.
показать весь комментарий
05.11.2023 23:32 Ответить
Нравіцца - Слава Воїнам!Смерть ворогам!
показать весь комментарий
05.11.2023 22:18 Ответить
мені здається чи молодята щиро радіють?
показать весь комментарий
05.11.2023 22:23 Ответить
Почему бы и нет?
показать весь комментарий
05.11.2023 22:34 Ответить
"В тылу армии РФ под Мариуполем бушует масштабный пожар.
Горят и взрываются склад с БК и вертолеты.

Вечером 5 ноября в поселке Седово вблизи временно оккупированного Мариуполя разгорелся пожар. С места происшествия слышна мощная детонация - прилетело в склад БК оккупантов.

Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на Telegram-каналы.
Сообщается, что мощные детонации слышны в Мариуполе и во всей округе. Также горят вертолеты и техника, которые попали под удар."
показать весь комментарий
05.11.2023 23:26 Ответить
Магнітниє бурі...)
показать весь комментарий
06.11.2023 00:37 Ответить
Гійда!
показать весь комментарий
06.11.2023 00:46 Ответить
Это они сами себя бомбят !
показать весь комментарий
06.11.2023 10:14 Ответить
вогнем'яч заліковий!
показать весь комментарий
06.11.2023 10:26 Ответить
 
 