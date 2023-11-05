В оккупированном Седово взорвался российский склад боеприпасов. ВИДЕО
Вечером 5 ноября в оккупированном городе Седово Донецкой области взорвался российский склад с боеприпасами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают местные паблики.
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+54 Mod Dom
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+35 Evgeny N
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+29 Георгий #538043
показать весь комментарий05.11.2023 21:17 Ответить Ссылка
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Трава цієї осені забориста!
На вечір - саме те для настрою! Дякую всім причетним!
А от ЗСУ - респект і уважуха! Саме вони і є Богами ********* світу!
в любимую рубрику "КРАСИВОЕ" ...
Каждый год 5 ноября люди отмечают этот праздник, известный также как Ночь костров (англ. Ночь костров). Праздник является отсылкой к историческому событию, которое имело место 5 ноября 1605 года, когда был задуман заговор против короля Якова I и членов Парламента.
Наши решили их тоже поздравить....
ПАХОЖЕ-СЄВЄРНОЄ СІЯНІЄ ВІНАВАТА
Да бл.. - корейские снаряди ,, мать их . И главное - только привезли , и - на тебе . !
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https://t.me/Tsaplienko/42278
Горят и взрываются склад с БК и вертолеты.
Вечером 5 ноября в поселке Седово вблизи временно оккупированного Мариуполя разгорелся пожар. С места происшествия слышна мощная детонация - прилетело в склад БК оккупантов.
Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на Telegram-каналы.
Сообщается, что мощные детонации слышны в Мариуполе и во всей округе. Также горят вертолеты и техника, которые попали под удар."