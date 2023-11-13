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Российские полицейские учат китайский язык. ВIДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой российские полицейские учат китайский язык и как раз учатся петь песню.

Как сообщает Цензор.НЕТна записи видно, что в составе учебной группы – семеро полицейских. Большинство – старшие офицеры. С какой целью россияне учат китайский – точно неизвестно.

"Решили принять участие в конкурсе талантов? российские полицейские разучивают песню на китайском языке. В сети появилось видео, на котором сотрудники мвд изучают и пытаются петь на родном языке Си Цзиньпина. Как пишет ASTRA, двое полицейских на видео-служат в мвд Санкт-Петербурга. Где и при каких обстоятельствах снято это видео – неизвестно, но в соцсетях утверждается, что ролик датируется 9 ноября 2023 года", – отмечает автор публикации.

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Автор: 

Китай (3065) МВД РФ (191) язык (3780) обучение (541)


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Топ комментарии
+28
Як це "невідомо з якою метою"? Раби повинні знать мову своїх майбутніх господарів! Бо ті хто стане посередником між "паном" та "бидлом" за рахунок знання панської мови - буде стоять найближче до миски з рисом!
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13.11.2023 11:10 Ответить
+24
Походу поставил СИ кацапов раком
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13.11.2023 11:07 Ответить
+19
Лютий треш .

Тепер кацапська мусорня буде мати змогу розуміти надписи шильдиків на швабрах вироблених у китаї, і відповідно більш ефективно їх використовувати по усім відділкам.
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13.11.2023 11:10 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Походу поставил СИ кацапов раком
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13.11.2023 11:07 Ответить
но и пару ракет и дронов взамен передал
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13.11.2023 12:52 Ответить
"Москва-Пекин" поют народы....

Була колись така пісня

Тільки за часів таваріша Сталіна китайці вчили російську, а зараз - з точністю до навпаки

Мда, монголо-китайська орда для орків ліпша за Оксфорд з Кембріджем 😕
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13.11.2023 12:56 Ответить
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13.11.2023 11:07 Ответить
Pravilnoi darogoi idiote tovarishchi ....🤣🤣🤣
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13.11.2023 11:08 Ответить
Як це "невідомо з якою метою"? Раби повинні знать мову своїх майбутніх господарів! Бо ті хто стане посередником між "паном" та "бидлом" за рахунок знання панської мови - буде стоять найближче до миски з рисом!
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13.11.2023 11:10 Ответить
У китайців своїх рабів вистачає. Цих можна утилізувати .
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13.11.2023 11:12 Ответить
Тільки кацапи в це не вірять!
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13.11.2023 11:14 Ответить
Лютий треш .

Тепер кацапська мусорня буде мати змогу розуміти надписи шильдиків на швабрах вироблених у китаї, і відповідно більш ефективно їх використовувати по усім відділкам.
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13.11.2023 11:10 Ответить
На цьому уроці кацапські менти вчаться робити «Ку» по китайськи.
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13.11.2023 11:11 Ответить
Можете смеяться не рабы, но это хреновый знак. Если кацапы с китайцами сольются ,то Украине и Европе мало не покажется. А если они воссоздадут империю симбиоз жабы гадюки,китайца кацапа, то .....сами додумайте.
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13.11.2023 11:12 Ответить
Здогадайтесь, хто під ким опиниться після злиття.
Для китайців буде все одно, що кацап, що українець. Всі гуртом будемо бігти перед НОАК на американські амбразури.
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13.11.2023 11:16 Ответить
Неважно, главное ,что в Украине куча пособников кремля и оружия своего нет ,чтоб противостоять этому навалу жабы гадюк.
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13.11.2023 11:17 Ответить
Тобто ви згодні злитись з "старшім кітайскім братом"? А як же вЯлічіє? Його ж не буде, китайці не допустять "екстрємізма". Будете як уйгури.
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13.11.2023 11:19 Ответить
Веяличие у них только на словах. Да и чего говорить о рашистах когда Бульбофюрер который еще больше визжит про скрепы и шоветский шоюз, уже лет как двадцать лег под китайцев и продал все предприятия китайцам. Даже у нас дурачки до сих пор верят что на ********** выпускают продукты гостов и стандартов ссср. Реально же там давно все по китайским рецептам мешают гуано и разливают по баночкам с етикетками *сделано в ссср*
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13.11.2023 11:25 Ответить
Так і на словах не можна буде. Тільки "єдина піднебесна від полюса до полюса", все інше - сепаратизм і тероризм.
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13.11.2023 11:27 Ответить
Якщо кацапи переможуть, то чорносвитенків зі всієї України підмітуть віничком як у лугандоні.

Це й нашим західним партнерам пора вже второпати: українці будуть воювати або у складі НАТО, або проти НАТИ.

Кретіни вони етакі! 👿
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13.11.2023 13:03 Ответить
Почекуни європейські звичайні.
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13.11.2023 13:04 Ответить
Не "если", а коли "воссоединятся" Україна буде мати спільний кордон з китайцями. Не думаю, що сусідство з китайцями буде більш небезпечне за сусідство з кацапами.
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13.11.2023 11:38 Ответить
ШТА!?
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13.11.2023 12:45 Ответить
Вчать мову майбутнього хазяїна? Добре! Лишилося ще гундяя і увесь московський сатанат перевести у мусульманство (на догоду кардирці) і "расія встанєт с калєн!"
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13.11.2023 11:12 Ответить
Несподівані наслідки спєцапірації.
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13.11.2023 11:12 Ответить
Залєсьє возвращаєтся в родную гавань
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13.11.2023 11:14 Ответить
в рідні степи 😂
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13.11.2023 13:04 Ответить
Кацапи!
Китайською "крок за кроком" буде "***-***", а "катастрофа" - "******"
Памятайте про "ше-ші" або "се-сі", а також те, шо "*****" - це маленька пташка, занесена до Червоної книги. Вдачі пі@ари ху@ви!
Слава Україні!
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13.11.2023 11:14 Ответить
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13.11.2023 11:16 Ответить
Что поделаешь. Внешнее управление. Нужно знать язык хозяина
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13.11.2023 11:17 Ответить
Як мило )
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13.11.2023 11:17 Ответить
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13.11.2023 11:17 Ответить
А як же вимоги по всьому світу : "гаваріте са мной парускі"?
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13.11.2023 11:18 Ответить
Проїхали.
Зараз кацапи за кордоном шифруються під українців - розмовляють ламаною російською з галицьким акцентом😂
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13.11.2023 13:07 Ответить
Фарион практически "сдала" российским ФСБшникам студента из Крыма

Максим написал ей на почту и поддержал ее позицию по отношению к украиноязычным военным. Фарион, не долго думая, выставила его письмо в соцсети не заблюрив конфиденциальную инфу. В результате парня задержали спецслужбы РФ.
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13.11.2023 11:19 Ответить
А як буде китайською "СКРЄПА"?...
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13.11.2023 11:24 Ответить
...дбр.день. Так там на відео отой вузький каже "пісююююн"
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13.11.2023 11:26 Ответить
Ну ти диви яка гарна мова...
Вона наче створена для "рускага" язика (яким віками сраку хазяйську вилизували)...
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13.11.2023 11:56 Ответить
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13.11.2023 11:25 Ответить
https://t.me/voynareal/76955 😁Нарешті гідний хітяра від Ані Лорак!
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13.11.2023 11:27 Ответить
Where the US are you from?
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13.11.2023 12:47 Ответить
Вибір у касапів невеликий, або вчити китайський, або Українську Мову..
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13.11.2023 11:28 Ответить
Очень правильно. И пусть все за Уралом выкинут свои деревянные ложки и учатся есть палочками. Потому что уже скоро..
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13.11.2023 11:29 Ответить
ехал в поезде с китайцами ,выучил одно слово - слон по нашему честнок
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13.11.2023 11:33 Ответить
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13.11.2023 11:35 Ответить
китайский учить не возможно ,его можна только зубрить
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13.11.2023 11:35 Ответить
Атака на производителя "Кинжалов": дрон повредил корпуса предприятия под Москвой - СМИ
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13.11.2023 11:39 Ответить
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13.11.2023 11:40 Ответить
а шо та сибирь ,одна вечная мерзлота
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13.11.2023 11:41 Ответить
"Москва - Пекин
Русский с китайцем братье вовек.
Крепнет единство народов и рас.
Плечи расправил простой человек,
С песней шагает простой человек,
Сталин и Мао слушают вас."

Це ж було вже.
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13.11.2023 11:41 Ответить
Мабудь Си рішив собі півкацапії відтяпати
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13.11.2023 11:45 Ответить
а я думала китайці своїх поліцаїв привезуть
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13.11.2023 11:45 Ответить
вони не хотять пачкатись рузькою свинотою
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13.11.2023 13:09 Ответить
Чергова перемога... російські поліцейські вчать китайську... а то що тоталітарні держави гуртуються, а ліберальний захід проявив повну безхребетність і втрачає вплив на інші нейтральні країни типу Туреччини, ОАЕ, Саудівської Аравії, країн Латинської Америки, Індії та то таке...
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13.11.2023 11:49 Ответить
Скоріш за все це який-небудь благовєщєнск, біробіджан, хабаровськ, усурійськ або владівосток. Там китайців проживає так багато - як коровʼячого гівна на фермі. Всі китайці там займаються бізнесом, всі заможні. Рузькі ваньки у них працюють за гроші або тупо за водку. Це і є хозяєва рашки. Так що коли ватніки-путіноїди кажуть що в українців американці хозяєви, то відповідайте - що у рашкі хозяєви китайці а у майбутньому і північні корейці на чолі з товстожопим Кім Чен Ином. Ось така фігня малята.
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13.11.2023 11:52 Ответить
Я так і не зрозумів то китайці там є чи не має - бо якшо ферма теляча то відходів корів там дійсно багато , а якшо ферма страусяча - то тоді там відходи коровячі там можуть бути присутні в якості статистичної помилки ( ну заходять якісь корови на територію ферми час від часу). То про яку таку ферму ви пишете - а то я запутався чи є там китайці в великій кількості чи вони присутні в якості статистичної помилки.
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13.11.2023 12:43 Ответить
Слухайте, ви, статистична помилка, я мав на увазі коровʼяк на коровʼячий фермі. А ви що? Може трошки невдале порівняння але вибачте я у колгоспі зоотехніком або дояром не працював і в селі ніколи не жив. Я лише інженер звʼязківець. Я наведу вам інше порівняння - китайців там так багато, як зірок на нічному небі. Або по іншому як ви ********** - як страусів в Австралії.Так підійде, чи знову чіплятися будете, розумний ви наш? Останнім разом я був у тих краях у 2010 році у відрядженні, багато бачив на власні очі.
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13.11.2023 13:26 Ответить
"китайців там так багато, як зірок на нічному небі" - ви зробили ше гірше , тобто китайців там тисячі ( бо неозброєним оком на небі видко тисячі зірок ) - чи все таки мільони ( таку кількість зірок здається в не дуже потужний телескоп мож побачити ), чи мож їх там мільярди - а таку кількість мож побачити в самі великі телескопи ( великі за розміром дзеркала ). Ну а страусів в Австралії не так вже багато - вони хіба на страусячих фермах присутні ( в Австралії в природі живуть ему а не страуси ). Ну виж інженер і повинні знати шо точні цифри ваше все - а ви поступаєте як гуманітарій ( порядок туди порядок сюди різниці немає ).
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13.11.2023 13:42 Ответить
Китайців на Далекому сході рашки загалом близько 1,5 млн. Північних корейців близько 150 тис. (2012 рік, річний звіт демографічної секції географічного суспільства РАН РФ). Цікавлюсь постійно цим питанням бо маю на те власні причини. На жаль, цифр більш свіжих я не знаходив, може китайців зараз вже набагато більше? Це мені не відомо. Сайт РАН рашкі існує але багато чого там позачиняли. Напочатку цього року на ютубі було відео якогось доктора наук (еколог) з забайкалля який розповідав про те як місцеві губернатори віддають за хабарі землю китайцям в арену і як китайці витисківають з тієї землі хімією (по декілька врожаїв на рік) всі соки, залишаючи після себе пустелю. Це все
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13.11.2023 14:00 Ответить
Ну так зараз вже діє ТОР - і відповідно китайці на території цього ТОРу китайці спокійно можуть не пускати кацапів (такшо порахувати китайців скрепануті не можуть) , такшо китайців на Далекому Сході вже може бути і на порядок більше ніж ті цифри шо ви навели. А тій статистиці шо ви читали писалося тіко про китайців - а це вже я дурню змолов ( китайці теж напевно кричать шо маньчжурів не існує - шо це просто якісь не такі ханьці, а ось маньчжури можуть якимсь чином претендувати на Далекий Схід - на відміну від ханьців ).
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13.11.2023 14:16 Ответить
І ще з Вікі для окремих знавців - Страус Э́му (лат. Dromaius novaehollandiae) - птица семейства казуа́рообра́зные, это отряд австралийских страусов (лат.Casuariiformes) рода бескилевых птиц.
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13.11.2023 14:17 Ответить
Уважніше читайте - страуси це родина страусових( ряд страусоподібні) а ему це родина казуарові ( ряд казуароподібні). І українські сторінки по цьому питанню на Вікі присутні - такшо такшо ( і в них написано те шо і в англійській версії ).
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13.11.2023 14:32 Ответить
Для мене назви «австралійський страус ему» вистачить. Я не спеціаліст в цьому питанні, і в отрядах і родинах пташиних не досвідчений. Ви товарісч дуже балуваний. Чипляєтесь як той пес за кістку, хоча знаєте що неправий а признати соромно. Це так путлєр робить, буде землю гризти аби б не визнати що саме він гітлєр і агресор. Все я більше часу на вас і на ваші закидони не маю. Адьэ орнітолог!
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13.11.2023 14:43 Ответить
"Чипляєтесь як той пес за кістку, хоча знаєте що неправий а признати соромно." - а ви якшо шось там проєктуєте чи ремонтуєте теж не звертаєте увагу на маркування деталей прискіпливо чи вам все одно ( ну відрізняється маркування на одну циферку - ну і шо подумаєш і так підійде , все остальне маркування таке як потрібне і ця циферка ніц не значить і все тут ). Якшо ви так поступаєте як я више написав то тоді я дійсно неправий - для вас так точно.
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13.11.2023 14:54 Ответить
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13.11.2023 14:56 Ответить
От і тре було це робити - я про смайли бо в мене смайлокретинизм ( ну і ше географічний кретинизм - правда він проявляється тіко в компютерних іграх і то не всіх ). Такшо - дуже цікаві смайли але ніц незрозуміло.
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13.11.2023 15:07 Ответить
На безптичьи и жοπα соловей !
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13.11.2023 11:53 Ответить
А операцию по сужению глаз они ещё не сделали?
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13.11.2023 11:57 Ответить
Обезьянки в цирке
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13.11.2023 12:19 Ответить
так вам и надо !!! не хотели учить УКРАЇНЬСЬКУ , будете учить КИТАЙСЬКУ !!! с..ки -падлы !!!))))
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13.11.2023 12:35 Ответить
"і саме вчаться співати пісню...."
Сподіваюсь, що "правильную" пісню вчать: "東方紅, спр. 东方红, піньїнь: Dōngfāng hóng, акад. Дунфан Хун (Червоніє Схід)".
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13.11.2023 12:37 Ответить
суньхуйвчай.............*************** ******..............................................
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13.11.2023 12:44 Ответить
Ну, от, вірною дорогою йдете, а то "кієвская русь, кієвская русь".
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13.11.2023 12:56 Ответить
Хор мальчиков зайчиков.
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13.11.2023 13:06 Ответить
Заранувато, перш потрібно мови племен африканських джунглів, та й то, якщо руки не в крові... АРХ М
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13.11.2023 13:08 Ответить
Як казати кітайською https://www.google.com/search?sca_esv=581894545&rlz=1C1WZPI_enUA745UA745&tbm=vid&sxsrf=AM9HkKmdpGRTHsi-_1Q83pIrP1XTI1SJtg:1699875153785&q=%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B5+%D1%85%D1%83-%D0%BD%D1%8F+%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F&sa=X&ved=2ahUKEwiutNC18MCCAxXewAIHHXSkC-QQ1QJ6BAgKEAE&biw=1536&bih=723&dpr=1.25#fpstate=ive&vld=cid:7c67c971,vid:5xkK48pf28k,st:0 "це не має значення" .
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13.11.2023 13:36 Ответить
Олімпіада в муськві 1980 р , спортивний коментатор Ніколай Озєров коментує марафонський біг ,, основну дистанцію спортсмени біжать на вулицях муськви , а фінішують на стадіоні .
Озєров видає в прямий ефір - і вот к фінішу прібліжаєтся спортсмєн із Кітая ( пауза ) сєйчас посмотрю как єго зовут ( знову пауза ) ага , вот значіт - єго зовут Ху Йо Во ( довга пауза , а потім ) - ну да , бєжит он і действітельно , как то - нє очень . !
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13.11.2023 14:18 Ответить
К приходу нового хозяина, расея будет подготовленна. *** *** хая хо, хая *** *** бо.
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13.11.2023 18:08 Ответить
 
 