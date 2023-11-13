Российские полицейские учат китайский язык. ВIДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой российские полицейские учат китайский язык и как раз учатся петь песню.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что в составе учебной группы – семеро полицейских. Большинство – старшие офицеры. С какой целью россияне учат китайский – точно неизвестно.

"Решили принять участие в конкурсе талантов? российские полицейские разучивают песню на китайском языке. В сети появилось видео, на котором сотрудники мвд изучают и пытаются петь на родном языке Си Цзиньпина. Как пишет ASTRA, двое полицейских на видео-служат в мвд Санкт-Петербурга. Где и при каких обстоятельствах снято это видео – неизвестно, но в соцсетях утверждается, что ролик датируется 9 ноября 2023 года", – отмечает автор публикации.

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