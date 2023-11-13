Російські поліцейські вчать китайську мову. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому російські поліцейські вчать китайську мову і саме вчаться співати пісню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що у складі навчальної групи семеро поліцейських. Більшість - старші офіцери. З якою метою росіяни вчать китайську - достеменно невідомо.

"Вирішили взяти участь у конкурсі талантів? російські поліцейські розучують пісню китайською мовою. У мережі з'явилося відео, на якому співробітники МВС вивчають і намагаються співати рідною мовою Сі Цзіньпіна. Як пише ASTRA, двоє поліцейських на відео-служать у МВС Санкт-Петербурга. Де і за яких обставин знято це відео невідомо, але у соцмережах стверджується, що ролик датується 9 листопада 2023 року", - зазначає автор публікації.

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