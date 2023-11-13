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Російські поліцейські вчать китайську мову. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому російські поліцейські вчать китайську мову і саме вчаться співати пісню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що у складі навчальної групи семеро поліцейських. Більшість - старші офіцери. З якою метою росіяни вчать китайську - достеменно невідомо.

"Вирішили взяти участь у конкурсі талантів? російські поліцейські розучують пісню китайською мовою. У мережі з'явилося відео, на якому співробітники МВС вивчають і намагаються співати рідною мовою Сі Цзіньпіна. Як пише ASTRA, двоє поліцейських на відео-служать у МВС Санкт-Петербурга. Де і за яких обставин знято це відео невідомо, але у соцмережах стверджується, що ролик датується 9 листопада 2023 року", - зазначає автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Останкінській телевежі в Москві розмістили напис "Китай, Россия с тобой!". ВIДЕО

Автор: 

Китай (4737) МВС рф (66) мова (742) навчання (600)


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Топ коментарі
+28
Як це "невідомо з якою метою"? Раби повинні знать мову своїх майбутніх господарів! Бо ті хто стане посередником між "паном" та "бидлом" за рахунок знання панської мови - буде стоять найближче до миски з рисом!
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13.11.2023 11:10 Відповісти
+24
Походу поставил СИ кацапов раком
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13.11.2023 11:07 Відповісти
+19
Лютий треш .

Тепер кацапська мусорня буде мати змогу розуміти надписи шильдиків на швабрах вироблених у китаї, і відповідно більш ефективно їх використовувати по усім відділкам.
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13.11.2023 11:10 Відповісти
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Походу поставил СИ кацапов раком
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13.11.2023 11:07 Відповісти
но и пару ракет и дронов взамен передал
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13.11.2023 12:52 Відповісти
"Москва-Пекин" поют народы....

Була колись така пісня

Тільки за часів таваріша Сталіна китайці вчили російську, а зараз - з точністю до навпаки

Мда, монголо-китайська орда для орків ліпша за Оксфорд з Кембріджем 😕
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13.11.2023 12:56 Відповісти
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13.11.2023 11:07 Відповісти
Pravilnoi darogoi idiote tovarishchi ....🤣🤣🤣
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13.11.2023 11:08 Відповісти
Як це "невідомо з якою метою"? Раби повинні знать мову своїх майбутніх господарів! Бо ті хто стане посередником між "паном" та "бидлом" за рахунок знання панської мови - буде стоять найближче до миски з рисом!
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13.11.2023 11:10 Відповісти
У китайців своїх рабів вистачає. Цих можна утилізувати .
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13.11.2023 11:12 Відповісти
Тільки кацапи в це не вірять!
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13.11.2023 11:14 Відповісти
Лютий треш .

Тепер кацапська мусорня буде мати змогу розуміти надписи шильдиків на швабрах вироблених у китаї, і відповідно більш ефективно їх використовувати по усім відділкам.
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13.11.2023 11:10 Відповісти
На цьому уроці кацапські менти вчаться робити «Ку» по китайськи.
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13.11.2023 11:11 Відповісти
Можете смеяться не рабы, но это хреновый знак. Если кацапы с китайцами сольются ,то Украине и Европе мало не покажется. А если они воссоздадут империю симбиоз жабы гадюки,китайца кацапа, то .....сами додумайте.
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13.11.2023 11:12 Відповісти
Здогадайтесь, хто під ким опиниться після злиття.
Для китайців буде все одно, що кацап, що українець. Всі гуртом будемо бігти перед НОАК на американські амбразури.
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13.11.2023 11:16 Відповісти
Неважно, главное ,что в Украине куча пособников кремля и оружия своего нет ,чтоб противостоять этому навалу жабы гадюк.
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13.11.2023 11:17 Відповісти
Тобто ви згодні злитись з "старшім кітайскім братом"? А як же вЯлічіє? Його ж не буде, китайці не допустять "екстрємізма". Будете як уйгури.
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13.11.2023 11:19 Відповісти
Веяличие у них только на словах. Да и чего говорить о рашистах когда Бульбофюрер который еще больше визжит про скрепы и шоветский шоюз, уже лет как двадцать лег под китайцев и продал все предприятия китайцам. Даже у нас дурачки до сих пор верят что на ********** выпускают продукты гостов и стандартов ссср. Реально же там давно все по китайским рецептам мешают гуано и разливают по баночкам с етикетками *сделано в ссср*
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13.11.2023 11:25 Відповісти
Так і на словах не можна буде. Тільки "єдина піднебесна від полюса до полюса", все інше - сепаратизм і тероризм.
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13.11.2023 11:27 Відповісти
Якщо кацапи переможуть, то чорносвитенків зі всієї України підмітуть віничком як у лугандоні.

Це й нашим західним партнерам пора вже второпати: українці будуть воювати або у складі НАТО, або проти НАТИ.

Кретіни вони етакі! 👿
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13.11.2023 13:03 Відповісти
Почекуни європейські звичайні.
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13.11.2023 13:04 Відповісти
Не "если", а коли "воссоединятся" Україна буде мати спільний кордон з китайцями. Не думаю, що сусідство з китайцями буде більш небезпечне за сусідство з кацапами.
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13.11.2023 11:38 Відповісти
ШТА!?
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13.11.2023 12:45 Відповісти
Вчать мову майбутнього хазяїна? Добре! Лишилося ще гундяя і увесь московський сатанат перевести у мусульманство (на догоду кардирці) і "расія встанєт с калєн!"
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13.11.2023 11:12 Відповісти
Несподівані наслідки спєцапірації.
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13.11.2023 11:12 Відповісти
Залєсьє возвращаєтся в родную гавань
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13.11.2023 11:14 Відповісти
в рідні степи 😂
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13.11.2023 13:04 Відповісти
Кацапи!
Китайською "крок за кроком" буде "***-***", а "катастрофа" - "******"
Памятайте про "ше-ші" або "се-сі", а також те, шо "*****" - це маленька пташка, занесена до Червоної книги. Вдачі пі@ари ху@ви!
Слава Україні!
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13.11.2023 11:14 Відповісти
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13.11.2023 11:16 Відповісти
Что поделаешь. Внешнее управление. Нужно знать язык хозяина
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13.11.2023 11:17 Відповісти
Як мило )
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13.11.2023 11:17 Відповісти
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13.11.2023 11:17 Відповісти
А як же вимоги по всьому світу : "гаваріте са мной парускі"?
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13.11.2023 11:18 Відповісти
Проїхали.
Зараз кацапи за кордоном шифруються під українців - розмовляють ламаною російською з галицьким акцентом😂
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13.11.2023 13:07 Відповісти
Фарион практически "сдала" российским ФСБшникам студента из Крыма

Максим написал ей на почту и поддержал ее позицию по отношению к украиноязычным военным. Фарион, не долго думая, выставила его письмо в соцсети не заблюрив конфиденциальную инфу. В результате парня задержали спецслужбы РФ.
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13.11.2023 11:19 Відповісти
А як буде китайською "СКРЄПА"?...
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13.11.2023 11:24 Відповісти
...дбр.день. Так там на відео отой вузький каже "пісююююн"
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13.11.2023 11:26 Відповісти
Ну ти диви яка гарна мова...
Вона наче створена для "рускага" язика (яким віками сраку хазяйську вилизували)...
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13.11.2023 11:56 Відповісти
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13.11.2023 11:25 Відповісти
https://t.me/voynareal/76955 😁Нарешті гідний хітяра від Ані Лорак!
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13.11.2023 11:27 Відповісти
Where the US are you from?
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13.11.2023 12:47 Відповісти
Вибір у касапів невеликий, або вчити китайський, або Українську Мову..
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13.11.2023 11:28 Відповісти
Очень правильно. И пусть все за Уралом выкинут свои деревянные ложки и учатся есть палочками. Потому что уже скоро..
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13.11.2023 11:29 Відповісти
ехал в поезде с китайцами ,выучил одно слово - слон по нашему честнок
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13.11.2023 11:33 Відповісти
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13.11.2023 11:35 Відповісти
китайский учить не возможно ,его можна только зубрить
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13.11.2023 11:35 Відповісти
Атака на производителя "Кинжалов": дрон повредил корпуса предприятия под Москвой - СМИ
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13.11.2023 11:39 Відповісти
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13.11.2023 11:40 Відповісти
а шо та сибирь ,одна вечная мерзлота
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13.11.2023 11:41 Відповісти
"Москва - Пекин
Русский с китайцем братье вовек.
Крепнет единство народов и рас.
Плечи расправил простой человек,
С песней шагает простой человек,
Сталин и Мао слушают вас."

Це ж було вже.
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13.11.2023 11:41 Відповісти
Мабудь Си рішив собі півкацапії відтяпати
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13.11.2023 11:45 Відповісти
а я думала китайці своїх поліцаїв привезуть
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13.11.2023 11:45 Відповісти
вони не хотять пачкатись рузькою свинотою
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13.11.2023 13:09 Відповісти
Чергова перемога... російські поліцейські вчать китайську... а то що тоталітарні держави гуртуються, а ліберальний захід проявив повну безхребетність і втрачає вплив на інші нейтральні країни типу Туреччини, ОАЕ, Саудівської Аравії, країн Латинської Америки, Індії та то таке...
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13.11.2023 11:49 Відповісти
Скоріш за все це який-небудь благовєщєнск, біробіджан, хабаровськ, усурійськ або владівосток. Там китайців проживає так багато - як коровʼячого гівна на фермі. Всі китайці там займаються бізнесом, всі заможні. Рузькі ваньки у них працюють за гроші або тупо за водку. Це і є хозяєва рашки. Так що коли ватніки-путіноїди кажуть що в українців американці хозяєви, то відповідайте - що у рашкі хозяєви китайці а у майбутньому і північні корейці на чолі з товстожопим Кім Чен Ином. Ось така фігня малята.
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13.11.2023 11:52 Відповісти
Я так і не зрозумів то китайці там є чи не має - бо якшо ферма теляча то відходів корів там дійсно багато , а якшо ферма страусяча - то тоді там відходи коровячі там можуть бути присутні в якості статистичної помилки ( ну заходять якісь корови на територію ферми час від часу). То про яку таку ферму ви пишете - а то я запутався чи є там китайці в великій кількості чи вони присутні в якості статистичної помилки.
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13.11.2023 12:43 Відповісти
Слухайте, ви, статистична помилка, я мав на увазі коровʼяк на коровʼячий фермі. А ви що? Може трошки невдале порівняння але вибачте я у колгоспі зоотехніком або дояром не працював і в селі ніколи не жив. Я лише інженер звʼязківець. Я наведу вам інше порівняння - китайців там так багато, як зірок на нічному небі. Або по іншому як ви ********** - як страусів в Австралії.Так підійде, чи знову чіплятися будете, розумний ви наш? Останнім разом я був у тих краях у 2010 році у відрядженні, багато бачив на власні очі.
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13.11.2023 13:26 Відповісти
"китайців там так багато, як зірок на нічному небі" - ви зробили ше гірше , тобто китайців там тисячі ( бо неозброєним оком на небі видко тисячі зірок ) - чи все таки мільони ( таку кількість зірок здається в не дуже потужний телескоп мож побачити ), чи мож їх там мільярди - а таку кількість мож побачити в самі великі телескопи ( великі за розміром дзеркала ). Ну а страусів в Австралії не так вже багато - вони хіба на страусячих фермах присутні ( в Австралії в природі живуть ему а не страуси ). Ну виж інженер і повинні знати шо точні цифри ваше все - а ви поступаєте як гуманітарій ( порядок туди порядок сюди різниці немає ).
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13.11.2023 13:42 Відповісти
Китайців на Далекому сході рашки загалом близько 1,5 млн. Північних корейців близько 150 тис. (2012 рік, річний звіт демографічної секції географічного суспільства РАН РФ). Цікавлюсь постійно цим питанням бо маю на те власні причини. На жаль, цифр більш свіжих я не знаходив, може китайців зараз вже набагато більше? Це мені не відомо. Сайт РАН рашкі існує але багато чого там позачиняли. Напочатку цього року на ютубі було відео якогось доктора наук (еколог) з забайкалля який розповідав про те як місцеві губернатори віддають за хабарі землю китайцям в арену і як китайці витисківають з тієї землі хімією (по декілька врожаїв на рік) всі соки, залишаючи після себе пустелю. Це все
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13.11.2023 14:00 Відповісти
Ну так зараз вже діє ТОР - і відповідно китайці на території цього ТОРу китайці спокійно можуть не пускати кацапів (такшо порахувати китайців скрепануті не можуть) , такшо китайців на Далекому Сході вже може бути і на порядок більше ніж ті цифри шо ви навели. А тій статистиці шо ви читали писалося тіко про китайців - а це вже я дурню змолов ( китайці теж напевно кричать шо маньчжурів не існує - шо це просто якісь не такі ханьці, а ось маньчжури можуть якимсь чином претендувати на Далекий Схід - на відміну від ханьців ).
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13.11.2023 14:16 Відповісти
І ще з Вікі для окремих знавців - Страус Э́му (лат. Dromaius novaehollandiae) - птица семейства казуа́рообра́зные, это отряд австралийских страусов (лат.Casuariiformes) рода бескилевых птиц.
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13.11.2023 14:17 Відповісти
Уважніше читайте - страуси це родина страусових( ряд страусоподібні) а ему це родина казуарові ( ряд казуароподібні). І українські сторінки по цьому питанню на Вікі присутні - такшо такшо ( і в них написано те шо і в англійській версії ).
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13.11.2023 14:32 Відповісти
Для мене назви «австралійський страус ему» вистачить. Я не спеціаліст в цьому питанні, і в отрядах і родинах пташиних не досвідчений. Ви товарісч дуже балуваний. Чипляєтесь як той пес за кістку, хоча знаєте що неправий а признати соромно. Це так путлєр робить, буде землю гризти аби б не визнати що саме він гітлєр і агресор. Все я більше часу на вас і на ваші закидони не маю. Адьэ орнітолог!
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13.11.2023 14:43 Відповісти
"Чипляєтесь як той пес за кістку, хоча знаєте що неправий а признати соромно." - а ви якшо шось там проєктуєте чи ремонтуєте теж не звертаєте увагу на маркування деталей прискіпливо чи вам все одно ( ну відрізняється маркування на одну циферку - ну і шо подумаєш і так підійде , все остальне маркування таке як потрібне і ця циферка ніц не значить і все тут ). Якшо ви так поступаєте як я више написав то тоді я дійсно неправий - для вас так точно.
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13.11.2023 14:54 Відповісти
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13.11.2023 14:56 Відповісти
От і тре було це робити - я про смайли бо в мене смайлокретинизм ( ну і ше географічний кретинизм - правда він проявляється тіко в компютерних іграх і то не всіх ). Такшо - дуже цікаві смайли але ніц незрозуміло.
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13.11.2023 15:07 Відповісти
На безптичьи и жοπα соловей !
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13.11.2023 11:53 Відповісти
А операцию по сужению глаз они ещё не сделали?
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13.11.2023 11:57 Відповісти
Обезьянки в цирке
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13.11.2023 12:19 Відповісти
так вам и надо !!! не хотели учить УКРАЇНЬСЬКУ , будете учить КИТАЙСЬКУ !!! с..ки -падлы !!!))))
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13.11.2023 12:35 Відповісти
"і саме вчаться співати пісню...."
Сподіваюсь, що "правильную" пісню вчать: "東方紅, спр. 东方红, піньїнь: Dōngfāng hóng, акад. Дунфан Хун (Червоніє Схід)".
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13.11.2023 12:37 Відповісти
суньхуйвчай.............*************** ******..............................................
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13.11.2023 12:44 Відповісти
Ну, от, вірною дорогою йдете, а то "кієвская русь, кієвская русь".
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13.11.2023 12:56 Відповісти
Хор мальчиков зайчиков.
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13.11.2023 13:06 Відповісти
Заранувато, перш потрібно мови племен африканських джунглів, та й то, якщо руки не в крові... АРХ М
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13.11.2023 13:08 Відповісти
Як казати кітайською https://www.google.com/search?sca_esv=581894545&rlz=1C1WZPI_enUA745UA745&tbm=vid&sxsrf=AM9HkKmdpGRTHsi-_1Q83pIrP1XTI1SJtg:1699875153785&q=%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B5+%D1%85%D1%83-%D0%BD%D1%8F+%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F&sa=X&ved=2ahUKEwiutNC18MCCAxXewAIHHXSkC-QQ1QJ6BAgKEAE&biw=1536&bih=723&dpr=1.25#fpstate=ive&vld=cid:7c67c971,vid:5xkK48pf28k,st:0 "це не має значення" .
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13.11.2023 13:36 Відповісти
Олімпіада в муськві 1980 р , спортивний коментатор Ніколай Озєров коментує марафонський біг ,, основну дистанцію спортсмени біжать на вулицях муськви , а фінішують на стадіоні .
Озєров видає в прямий ефір - і вот к фінішу прібліжаєтся спортсмєн із Кітая ( пауза ) сєйчас посмотрю как єго зовут ( знову пауза ) ага , вот значіт - єго зовут Ху Йо Во ( довга пауза , а потім ) - ну да , бєжит он і действітельно , как то - нє очень . !
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13.11.2023 14:18 Відповісти
К приходу нового хозяина, расея будет подготовленна. *** *** хая хо, хая *** *** бо.
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13.11.2023 18:08 Відповісти
 
 