Російські поліцейські вчать китайську мову. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому російські поліцейські вчать китайську мову і саме вчаться співати пісню.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що у складі навчальної групи семеро поліцейських. Більшість - старші офіцери. З якою метою росіяни вчать китайську - достеменно невідомо.
"Вирішили взяти участь у конкурсі талантів? російські поліцейські розучують пісню китайською мовою. У мережі з'явилося відео, на якому співробітники МВС вивчають і намагаються співати рідною мовою Сі Цзіньпіна. Як пише ASTRA, двоє поліцейських на відео-служать у МВС Санкт-Петербурга. Де і за яких обставин знято це відео невідомо, але у соцмережах стверджується, що ролик датується 9 листопада 2023 року", - зазначає автор публікації.
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Була колись така пісня
Тільки за часів таваріша Сталіна китайці вчили російську, а зараз - з точністю до навпаки
Мда, монголо-китайська орда для орків ліпша за Оксфорд з Кембріджем 😕
Тепер кацапська мусорня буде мати змогу розуміти надписи шильдиків на швабрах вироблених у китаї, і відповідно більш ефективно їх використовувати по усім відділкам.
Для китайців буде все одно, що кацап, що українець. Всі гуртом будемо бігти перед НОАК на американські амбразури.
Це й нашим західним партнерам пора вже второпати: українці будуть воювати або у складі НАТО, або проти НАТИ.
Кретіни вони етакі! 👿
Китайською "крок за кроком" буде "***-***", а "катастрофа" - "******"
Памятайте про "ше-ші" або "се-сі", а також те, шо "*****" - це маленька пташка, занесена до Червоної книги. Вдачі пі@ари ху@ви!
Слава Україні!
Зараз кацапи за кордоном шифруються під українців - розмовляють ламаною російською з галицьким акцентом😂
Максим написал ей на почту и поддержал ее позицию по отношению к украиноязычным военным. Фарион, не долго думая, выставила его письмо в соцсети не заблюрив конфиденциальную инфу. В результате парня задержали спецслужбы РФ.
Вона наче створена для "рускага" язика (яким віками сраку хазяйську вилизували)...
Русский с китайцем братье вовек.
Крепнет единство народов и рас.
Плечи расправил простой человек,
С песней шагает простой человек,
Сталин и Мао слушают вас."
Це ж було вже.
Сподіваюсь, що "правильную" пісню вчать: "東方紅, спр. 东方红, піньїнь: Dōngfāng hóng, акад. Дунфан Хун (Червоніє Схід)".
Озєров видає в прямий ефір - і вот к фінішу прібліжаєтся спортсмєн із Кітая ( пауза ) сєйчас посмотрю как єго зовут ( знову пауза ) ага , вот значіт - єго зовут Ху Йо Во ( довга пауза , а потім ) - ну да , бєжит он і действітельно , как то - нє очень . !