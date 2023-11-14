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Новости Видео Война
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Уничтожение вражеского танка на авдеевском направлении. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили вражеский танк вблизи Авдеевки Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которую бойцы опубликовали в соцсетях, видна атака дрона-камикадзе, вражеского танкиста, выскакивающего из поврежденной бронемашины и детонации боекомплекта.

"Авдеевское направление. Очередной вражеский танк был феерически поражен неизменно-дружественными подразделениями, отправившими его в последний путь. Сила в единстве", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также: Дрон-камикадзе поразил вражескую наблюдательную станцию "Муром-М" на купянском направлении. ВИДЕО

Автор: 

танк (2284) уничтожение (7397) Авдеевка (2444) дроны (4209) 110 отдельная механизированная бригада (113)


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Топ комментарии
+13
Горітиме земля і під клятими москалями , і під їх військовою технікою
на українській землі 😠
так буде до тих пір , поки не залишите нашу країну в спокої😡
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14.11.2023 16:06 Ответить
+12
Вйобен зе бітте, хер окупант !!!
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14.11.2023 16:00 Ответить
+2
Важка, але необхідна робота Захисників України!!
Резнікова та інших РОЗБРОНЬОВАНИХ, Зеленський не пошле, бо вони серливі і поховалися у дивний спосіб !!

Ось такий він, вершковий говноСратьєх! Як до діла, резніков із замами і потікали, як баканов!!
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14.11.2023 16:21 Ответить
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Вйобен зе бітте, хер окупант !!!
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14.11.2023 16:00 Ответить
Горітиме земля і під клятими москалями , і під їх військовою технікою
на українській землі 😠
так буде до тих пір , поки не залишите нашу країну в спокої😡
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14.11.2023 16:06 Ответить
Важка, але необхідна робота Захисників України!!
Резнікова та інших РОЗБРОНЬОВАНИХ, Зеленський не пошле, бо вони серливі і поховалися у дивний спосіб !!

Ось такий він, вершковий говноСратьєх! Як до діла, резніков із замами і потікали, як баканов!!
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14.11.2023 16:21 Ответить
если взрывать над защитной сеткой горючую смесь, то никакие сетки-экраны не помогут.
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14.11.2023 16:36 Ответить
то літій -іонні батарейки
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14.11.2023 16:36 Ответить
это по ходу Т-90 с забашенным расположением боемплекта?
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14.11.2023 17:55 Ответить
А як починав гарцювати по вуличках. Але п....... підкрався зверху.
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14.11.2023 18:39 Ответить
Саундтрек - вогонь!!!
Хлопцям уклін до землі!
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14.11.2023 19:59 Ответить
Саунд трек з Рамштайн https://www.youtube.com/watch?v=skl6N3zGv-s "Adieu"
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14.11.2023 20:40 Ответить
ауфідерзейн, русіш швайне.
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14.11.2023 20:55 Ответить
 
 