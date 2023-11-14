Уничтожение вражеского танка на авдеевском направлении. ВИДЕО
Украинские воины уничтожили вражеский танк вблизи Авдеевки Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которую бойцы опубликовали в соцсетях, видна атака дрона-камикадзе, вражеского танкиста, выскакивающего из поврежденной бронемашины и детонации боекомплекта.
"Авдеевское направление. Очередной вражеский танк был феерически поражен неизменно-дружественными подразделениями, отправившими его в последний путь. Сила в единстве", - говорится в комментарии к видео.
Топ комментарии
+13 Amber
показать весь комментарий14.11.2023 16:06 Ответить Ссылка
+12 Володимир Ярощук #452835
показать весь комментарий14.11.2023 16:00 Ответить Ссылка
+2 Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий14.11.2023 16:21 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
на українській землі 😠
так буде до тих пір , поки не залишите нашу країну в спокої😡
Резнікова та інших РОЗБРОНЬОВАНИХ, Зеленський не пошле, бо вони серливі і поховалися у дивний спосіб !!
Ось такий він, вершковий говноСратьєх! Як до діла, резніков із замами і потікали, як баканов!!
Хлопцям уклін до землі!