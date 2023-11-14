Уничтожение вражеского танка на авдеевском направлении. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили вражеский танк вблизи Авдеевки Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которую бойцы опубликовали в соцсетях, видна атака дрона-камикадзе, вражеского танкиста, выскакивающего из поврежденной бронемашины и детонации боекомплекта.

"Авдеевское направление. Очередной вражеский танк был феерически поражен неизменно-дружественными подразделениями, отправившими его в последний путь. Сила в единстве", - говорится в комментарии к видео.

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