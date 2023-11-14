Украинские защитники взяли в плен четырех оккупантов возле Бахмута. ВИДЕО
Наши бойцы, зачищая вражеские позиции у Бахмута, пополнили обменный фонд четырьмя военнослужащими россии.
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Военный курьер, сообщает Цензор.НЕТ.
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+22 Парадокс 18
показать весь комментарий14.11.2023 21:56 Ответить Ссылка
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якщо вірно почув то цим персонажам по 60+
заробітчани, курви, не мобіки
" Услиштє данбасс" . Спалить нах ,разом з запроданцями.
Це не в ОПУ дєрьмачити чи у ВРУ
"Какая у тебя при жизни была фамилия?"