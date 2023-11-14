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Новости Видео Война
19 025 35

Украинские защитники взяли в плен четырех оккупантов возле Бахмута. ВИДЕО

Наши бойцы, зачищая вражеские позиции у Бахмута, пополнили обменный фонд четырьмя военнослужащими россии.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Военный курьер, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Наши артиллеристы из HIMARS уничтожили скопление вражеских грузовиков с боеприпасами. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19910) Бахмут (1605) пленные (2190)


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Топ комментарии
+22
Перший схожий на архівні фото з полоненими німцями десь взимку під москвою...Таки історія циклічна.
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14.11.2023 21:56 Ответить
+9
я теж так подумав, а потім придивився - ні, не неМцы, а неНцы

якщо вірно почув то цим персонажам по 60+
заробітчани, курви, не мобіки
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14.11.2023 22:04 Ответить
+8
Перший взагалі якийсь "нє свєжий". Прям кольоровий фільтр "сєпія" прям на ньому)) Можєм павтаріть! А на обличчі написано: "Пацани, дайтє водкі!"
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14.11.2023 22:01 Ответить
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Перший схожий на архівні фото з полоненими німцями десь взимку під москвою...Таки історія циклічна.
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14.11.2023 21:56 Ответить
я теж так подумав, а потім придивився - ні, не неМцы, а неНцы

якщо вірно почув то цим персонажам по 60+
заробітчани, курви, не мобіки
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14.11.2023 22:04 Ответить
Щось всі пам"ятають про полонених німців. Не треба забувати і про полонених красноармєйцев влітку 41року . Та і в 42р під Барвінковим теж був котел добрячий.
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14.11.2023 22:22 Ответить
Чому ж не памятаєм.Я сам з Умані.6 і 12 армії саме біля нас попали в оточення.
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14.11.2023 23:01 Ответить
потрапили
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15.11.2023 02:56 Ответить
Дякую.
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15.11.2023 07:37 Ответить
Перший взагалі якийсь "нє свєжий". Прям кольоровий фільтр "сєпія" прям на ньому)) Можєм павтаріть! А на обличчі написано: "Пацани, дайтє водкі!"
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14.11.2023 22:01 Ответить
Єнакієво , Дебальцево .... сцуки запроданці ********** .
" Услиштє данбасс" . Спалить нах ,разом з запроданцями.
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15.11.2023 12:38 Ответить
Пленные фашисты с 1943 года
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14.11.2023 22:03 Ответить
Можем павтарить. Только павтарили они шаги гитлеровцев
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14.11.2023 22:05 Ответить
чого вони хотять із таким контингентом ?
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14.11.2023 22:06 Ответить
Рашисты пускают это мясо вперёд, чтобы засечь украинские огневые точки
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14.11.2023 22:18 Ответить
Мабуть Майк Помпео не піде в президенти. Його сьогодні назначили в раду директорів "Київстару". )
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14.11.2023 22:42 Ответить
Він же говорив, що піде тільки якщо зніметься Трамп. Проти Трампа і його грошей у Помпео немає шансів. У Ніккі Хейлі теж, хоча вона хороший претендент
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15.11.2023 01:56 Ответить
а 91 пункт обвинувачень Трампу? вони ж нікуди не дінуться. і адвокати їх не розвалять. там навіть якусь поправку до Конституції можуть застосувати, згідно якої Трампу взагалі може бути заборонено висуватись на виборах, оскільки він замішаний у спробі повалення конституційного ладу на минулих виборах, коли закликав штурмувати Капітолій.
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15.11.2023 02:13 Ответить
На поправку до Конституції не вистачить голосів, простої більшості мало. Звинувачення в принципі дитячі і результат за ними буде тільки через рік, два. Тільки диво може зупинити Трампа перед виборами. Причому в умовах наростаючого падіння популярності Байдена.
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15.11.2023 12:30 Ответить
на скільки я читав, то потрібно 2/3 голосів Конгресу, щоб, навпаки, скасувати цю поправку, яку можуть застосувати проти Трампа за посягання на повалення конституційного ладу. і тих голосів дійсно немає.
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15.11.2023 12:51 Ответить
Бомжі ***
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14.11.2023 22:16 Ответить
Мають такий вигляд, наче от-от пробелькочуть "Путін капут!"
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14.11.2023 22:17 Ответить
Путлер капут
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14.11.2023 22:20 Ответить
так це вже було!
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14.11.2023 22:19 Ответить
4-мухомора кацапии.
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14.11.2023 22:32 Ответить
Бляха. Їх ще треба в товарний вигляд привести, щоб на обмін, за таке гівно нікого не виміняти.
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14.11.2023 22:47 Ответить
из ОРДЛО.
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14.11.2023 22:52 Ответить
Грязюку місять у чужій країни! Скотиняки!
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14.11.2023 23:19 Ответить
Це регіони яника - Єнакієво,Дебальцево, а короче мясо.
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14.11.2023 23:29 Ответить
Спєцьнах(з) штоле?....
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15.11.2023 00:32 Ответить
Яничари
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15.11.2023 06:52 Ответить
Всі із України ! От що значить територія !!! А якби ці території були наші - то вони б воювали в нашій армії ! Так кацапи воюють - захоплюють територію і населення відразу використовують як свій мобілізаційний ресурс - вчіться бл. .
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15.11.2023 08:48 Ответить
тисячолітня тактика і стратегія орди...
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15.11.2023 08:56 Ответить
Я був під окупацією і думки не було йти воювати за орків, а це даунбасси ...вони з радістю.
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15.11.2023 11:39 Ответить
Важка та смертельна робота Захисників України!!
Це не в ОПУ дєрьмачити чи у ВРУ
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15.11.2023 10:12 Ответить
Мерзота ка цапська...
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15.11.2023 11:13 Ответить
Вопрос нужно задавать так:
"Какая у тебя при жизни была фамилия?"
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15.11.2023 13:07 Ответить
на бичей московских вокзальных похожи. да....... как сказал один поэт- вот это и есть русь от которой русью пахнет.
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21.11.2023 09:46 Ответить
 
 