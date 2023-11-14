Наши артиллеристы из HIMARS уничтожили скопление вражеских грузовиков с боеприпасами. ВИДЕО

Бойцы 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила из HIMARS уничтожили российские КамАЗ 53501 "Мустанг" и "Урал" 4320 с боеприпасами. Вражеская техника была обнаружена в момент манипуляций с грузами. Артиллеристы поразили грузовики с помощью ракеты из HIMARS.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео эффектного возгорания грузовиков украинские военные опубликовали в соцсети.

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