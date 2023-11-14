Наши артиллеристы из HIMARS уничтожили скопление вражеских грузовиков с боеприпасами. ВИДЕО
Бойцы 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила из HIMARS уничтожили российские КамАЗ 53501 "Мустанг" и "Урал" 4320 с боеприпасами. Вражеская техника была обнаружена в момент манипуляций с грузами. Артиллеристы поразили грузовики с помощью ракеты из HIMARS.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео эффектного возгорания грузовиков украинские военные опубликовали в соцсети.
Топ комментарии
+16 Олександр Томах
показать весь комментарий14.11.2023 21:08 Ответить Ссылка
+11 ZoV KobZona
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+11 Eugene Boyko #535329
показать весь комментарий14.11.2023 21:15 Ответить Ссылка
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Слава ЗСУ, слава Україні!
Если бутылка была полная должно выдавить.
А вообще, это старость. При просмотре фильма для взрослых обсуждать цвет обоев в спальне.
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Так потери противника считаются. Или вы думаете что летает дрон и считает дохлых кацапов?