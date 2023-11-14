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Наши артиллеристы из HIMARS уничтожили скопление вражеских грузовиков с боеприпасами. ВИДЕО

Бойцы 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила из HIMARS уничтожили российские КамАЗ 53501 "Мустанг" и "Урал" 4320 с боеприпасами. Вражеская техника была обнаружена в момент манипуляций с грузами. Артиллеристы поразили грузовики с помощью ракеты из HIMARS.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео эффектного возгорания грузовиков украинские военные опубликовали в соцсети.

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Автор: 

уничтожение (7397) 43 артиллерийская бригада большой мощност (23) HIMARS (290)


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Топ комментарии
+16
Джекпот!
Слава ЗСУ, слава Україні!
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14.11.2023 21:08 Ответить
+11
Пионерский костёр.
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14.11.2023 21:14 Ответить
+11
Хаймарс для росіянців - як тапок для тарганів.
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14.11.2023 21:15 Ответить
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Джекпот!
Слава ЗСУ, слава Україні!
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14.11.2023 21:08 Ответить
подловили дурачков )
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14.11.2023 21:10 Ответить
Молоц! Та зрештою було б ідеально атакувати дроном, а не дорожчою ракетою.
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14.11.2023 21:12 Ответить
Такто воно так , але трішечки не так . Бо поки дрони прилетять то нікого не буде , тай так запізно Хаймарс відстрілявся , бо на момент ураження , однієї вантажівки вже не було , бо вже встигли перезавантажити , і вона поїхала.
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14.11.2023 22:47 Ответить
Пионерский костёр.
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14.11.2023 21:14 Ответить
Это что то типа сифона получается. Теоретически потечёт. Но не вся. Эксперимент поставить горна нет.
Если бутылка была полная должно выдавить.
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14.11.2023 21:38 Ответить
Пионер остаток всосёт до последней капли.
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14.11.2023 22:14 Ответить
Это ваши теоретические выкладки, вы когда с трубкой ныряете, можете всю воду выдуть?
А вообще, это старость. При просмотре фильма для взрослых обсуждать цвет обоев в спальне.
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14.11.2023 22:54 Ответить
Тю , а какой дурак будет водой давиться... А во-вторых: це ж кацапы... Шо-шо , а мухло они всосут.
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15.11.2023 07:48 Ответить
Я не пионер и не кацап. Водку я, кстати, вообще не пью и другим не советую.
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15.11.2023 13:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=oZCRHTaDwdE&list=RDoZCRHTaDwdE&index=1&pp=8AUB Сектор Газа - План.avi
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15.11.2023 14:29 Ответить
Хаймарс для росіянців - як тапок для тарганів.
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14.11.2023 21:15 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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14.11.2023 21:15 Ответить
Молодці, но один кідарский урал свалить вспів.
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14.11.2023 21:20 Ответить
Один втік, навіть не зрозуміло коли. Перший вибух - чотири штуки, потім не зрозуміло -вибух з другого ракурсу чи ще одна ракета прилетіла, але вже три вантажівки.
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14.11.2023 21:27 Ответить
Джонні, це монтаж ))
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14.11.2023 23:33 Ответить
От і я про це. Змонтований перша половина, тільки змушує сумніватись в оригінальності другої.
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14.11.2023 23:41 Ответить
Не думаву, просто не хотіли робити довге відео, бо вантажівки ті самі.
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15.11.2023 00:38 Ответить
Так. Просто не варто було малювати вибух там де чотири, в оригіналі гарно й з трьома. Шкода що одне падло втікло, але домальовка це не виправить.
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15.11.2023 10:18 Ответить
Що значе хаймарси, один снаряд, а шкоди наробив як би десяток градів прилетіло!!! Супер!!! Молодці хлопці!!!
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14.11.2023 21:38 Ответить
Это что 130 человек потери личного состава?
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14.11.2023 21:40 Ответить
С чего это такой вывод? Там снаряды перегружали с машины на машину. Где там 130 л\с?
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14.11.2023 21:47 Ответить
Теоретически. 30 человек в кузове + 3 в кабине.
Так потери противника считаются. Или вы думаете что летает дрон и считает дохлых кацапов?
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14.11.2023 21:59 Ответить
Так там не люди були а БК ))
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14.11.2023 23:34 Ответить
А я, пожалуй, соглашусь, мол, чмобырье и БК.
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15.11.2023 07:52 Ответить
це вже було...зйомки літом
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14.11.2023 21:46 Ответить
тоже видел, только не помню где
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14.11.2023 22:11 Ответить
Schön!
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14.11.2023 21:51 Ответить
Оh! Ja-ja.
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15.11.2023 07:50 Ответить
 
 