РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9586 посетителей онлайн
Новости Видео Война
4 594 34

Враг теряет под Авдеевкой солдат и технику быстрее и масштабнее, чем под Бахмутом, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 629-го дня войны с россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы должны понимать, что у путина сейчас очень циничная и конкретная политическая цель - и он готов убить сколько угодно своих людей, потому что хочет на первую половину декабря показать хоть какой-то тактический результат. Тогда, когда планирует объявить о своих выборах.

россия уже теряет под Авдеевкой и солдат, и технику быстрее и масштабнее, чем, в частности, под Бахмутом. Выдерживать этот их натиск очень сложно. И каждый наш воин, держащий позиции, каждый наш воин, выполняющий боевые задания именно там, заслуживает нашей чрезвычайной благодарности. Настоящие герои!

Чем больше российских сил будет уничтожено сейчас под Авдеевкой, тем хуже для врага будет общая ситуация, общее течение этой войны", - отметил Зеленский.

Смотрите также: Дорога к Авдеевке завалена уничтоженной российской бронетехникой. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (21085) Авдеевка (2444)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+23
хто небуть, та заберіть в нього того ******** суфльора!
показать весь комментарий
14.11.2023 22:23 Ответить
+15
Вовік знову у полководці пішов?
показать весь комментарий
14.11.2023 22:25 Ответить
+13
***** виступила. 😁
показать весь комментарий
14.11.2023 22:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хто небуть, та заберіть в нього того ******** суфльора!
показать весь комментарий
14.11.2023 22:23 Ответить
Можна степлєром прибить до підлоги на Банковій, 10

(це я про телесуфльора, єслішо)
показать весь комментарий
14.11.2023 22:25 Ответить
у Фармуса не було такого якісного суфльора, тому він і не зміг стати головою Тисменицької громади.
показать весь комментарий
14.11.2023 22:32 Ответить
та боронь Боже, ви чули що він без суфлера несе?
навпаки, треба додати щє пару-тройку суфлерів...
показать весь комментарий
14.11.2023 23:00 Ответить
та я то чув, але більшість і по цей день знаходиться поза межами реальності. Так хоч побачать....
показать весь комментарий
14.11.2023 23:09 Ответить
***** виступила. 😁
показать весь комментарий
14.11.2023 22:24 Ответить
АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!
показать весь комментарий
14.11.2023 22:24 Ответить
Вовік знову у полководці пішов?
показать весь комментарий
14.11.2023 22:25 Ответить
"Секрет перемоги Зеленського на виборах доволі простий: політ-технологам вдалося переконати електорат, що без мізків можна не просто жити - а й бути при цьому неймовірно успішним! Прикладом такого успіху без мізків був і залишається сам Зеленський."(c)
показать весь комментарий
14.11.2023 22:25 Ответить
а чему вы удивляетесь? если в народе вопрос "- ты что здесь, самый умный?", или "ты откуда такой умный взялся?" - является частью культуры презрения к наличию у человека интеллекта, то такой результат вполне предсказуем.
показать весь комментарий
14.11.2023 22:50 Ответить
ЗЕ! Це тобі дЄрмак доповів??? Чи його зам??? (Є у відряджені?)
показать весь комментарий
14.11.2023 22:25 Ответить
Після поїздки ємєлі дєрмака до Америки, янелоху залишилися лише відосіки, але судячи з нашої реакції це також не довго ....
А як дишав....
показать весь комментарий
14.11.2023 23:04 Ответить
Ты лучше расскажи как так получилось что Ермак выполняет твои конституционные обязанности. Такое дно ещё никто не пробивал...
показать весь комментарий
14.11.2023 22:40 Ответить
А про втрати серед захисників розповідати рейтинг чи дєрьмак не дозволяє? Чи у нас як на московії: патєрьнєт?
От тільки проходячі-проїзджаючи повз цвинтар у будь-якому регіоні України я бачу те, про що ця кодла мовчить. Чому в Ізраїлі створили "уряд єдності" з опозицією і розповідають про власні втрати, а в Україні все навпаки???
На брехні прийшли до влади, брехнею живуть і нею ж сподіваються прокласти собі дорогу у майбутнє...
показать весь комментарий
14.11.2023 22:41 Ответить
Ну на днях одразу два американських медіа озвучили дані з джерел у владі США, що у нас втрати десь 70 000 вбитими і 120 000 пораненими...
показать весь комментарий
14.11.2023 22:51 Ответить
Бачив, але ж ми не 51-й штат США, а Україна. До того ж, цифри від США і наші будуть різні (кількість знищеної русні тому яскравий приклад). І я впевнений на 100%, що команда мовчати на цю болючу тему йде з ОПи.
показать весь комментарий
15.11.2023 09:52 Ответить
удивительно, как он справляется, когда Ермак в США?
показать весь комментарий
14.11.2023 22:51 Ответить
показать весь комментарий
14.11.2023 22:52 Ответить
І що завадить кацапам нових зеків нагнати ?
показать весь комментарий
14.11.2023 23:02 Ответить
Каазьол ти , бубачка
показать весь комментарий
14.11.2023 23:08 Ответить
та оманський віслюк.
показать весь комментарий
15.11.2023 11:46 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/pyrizhky-z-kartopleyu-pid-zvuky-kabiv-v-avdiyivtsi-fotoreportazh/32679477.html
кадри з Авдіївки
показать весь комментарий
14.11.2023 23:18 Ответить
Птица-Говорун отличается умом и сообразительностью (с).
показать весь комментарий
14.11.2023 23:30 Ответить
Авдіївська м'ясорубка для русні буде набагато гіршою за Бахмут. Якщо в Бахмуті їх втрати були 1 до 25, то під Авдіївкою зараз 1 до 40. В Авдіївці настане кінець російської армії. Навесні контрнаступом звільнимо Горлівку та Донецьк.
показать весь комментарий
14.11.2023 23:39 Ответить
вы завязывайте телемарафон смотреть.

отдыхайте больше, на природу выезжайте!
показать весь комментарий
15.11.2023 02:06 Ответить
Якщо ця Zeлупа вилізла і шось пи@дить про Авдіївку значить скоро буде біда
показать весь комментарий
15.11.2023 00:53 Ответить
У росиянцев всё гораздо хуже - у них уже двойники путина заканчиваются. Последний остался и тот уже скрипит подшипниками. А новых двойников изготовить уже не получается - санкции и нехватка специалистов. Китай предлагал наксерить - но слишком узкоглазые и бумажки плохо читают
показать весь комментарий
15.11.2023 04:25 Ответить
Існує міф про те, що начебто, у Росії і Путіна є нескінченно багато людей, яких вони можуть послати на війну.

Це брехня. Насправді число людей скінченне. Це значить, що цей ресурс колись закінчиться.

Чим більша швидкість знищення ворожих військ, тим швидше ті війська закінчаться.

Тому ситуації, коли ворог кидає велику кількість військ на штурм наших позицій, - це ніби вони самі йдуть в нашу пастку, бо їх не треба шукати, не треба бігати за ними, - треба достатньо швидко їх знищувати. Так що швидкість знищення ворожих військ - це, схоже, вирішальний фактор у подібних ситуаціях.

Звісно, коли у ворогів прямо пройти не виходить, то вони йдуть в обхід і намагаються оточити з флангів... - Тож і на флангах достатня швидкість знищення ворожих військ - це вирішальний фактор.

А без військ ворогу нічим буде не тільки воювати (не тільки в нападі, але і в обороні), але і нічим буде контролювати окуповані території, внаслідок чого, вочевидь, ті території перестануть бути окуповані. Таким чином нам не обов'язково наступати, щоб звільнити наші території, - треба тільки достатньо швидко знищувати ворожі війська в процесі нашої оборони там, де ворог намагається наступати.
показать весь комментарий
15.11.2023 04:32 Ответить
Вангую на *** роялєм
показать весь комментарий
15.11.2023 04:57 Ответить
"Ми йдемо, ми бачимо на шляху, де наш фініш, але фініш на шляху,
і через той фініш на шляху, ми знаємо, який в нас буде фініш!"
зелений Черчіль....
показать весь комментарий
15.11.2023 08:26 Ответить
І що з того ?
Скільки мільйонів кацапів треба утилізувати щоб звільнити хоч трішки територій які здав оцей придур ?
Кацапи кінчаються чи що ?
показать весь комментарий
15.11.2023 08:52 Ответить
 
 