Враг теряет под Авдеевкой солдат и технику быстрее и масштабнее, чем под Бахмутом, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 629-го дня войны с россией.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы должны понимать, что у путина сейчас очень циничная и конкретная политическая цель - и он готов убить сколько угодно своих людей, потому что хочет на первую половину декабря показать хоть какой-то тактический результат. Тогда, когда планирует объявить о своих выборах.
россия уже теряет под Авдеевкой и солдат, и технику быстрее и масштабнее, чем, в частности, под Бахмутом. Выдерживать этот их натиск очень сложно. И каждый наш воин, держащий позиции, каждый наш воин, выполняющий боевые задания именно там, заслуживает нашей чрезвычайной благодарности. Настоящие герои!
Чем больше российских сил будет уничтожено сейчас под Авдеевкой, тем хуже для врага будет общая ситуация, общее течение этой войны", - отметил Зеленский.
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(це я про телесуфльора, єслішо)
навпаки, треба додати щє пару-тройку суфлерів...
А як дишав....
От тільки проходячі-проїзджаючи повз цвинтар у будь-якому регіоні України я бачу те, про що ця кодла мовчить. Чому в Ізраїлі створили "уряд єдності" з опозицією і розповідають про власні втрати, а в Україні все навпаки???
На брехні прийшли до влади, брехнею живуть і нею ж сподіваються прокласти собі дорогу у майбутнє...
кадри з Авдіївки
отдыхайте больше, на природу выезжайте!
Це брехня. Насправді число людей скінченне. Це значить, що цей ресурс колись закінчиться.
Чим більша швидкість знищення ворожих військ, тим швидше ті війська закінчаться.
Тому ситуації, коли ворог кидає велику кількість військ на штурм наших позицій, - це ніби вони самі йдуть в нашу пастку, бо їх не треба шукати, не треба бігати за ними, - треба достатньо швидко їх знищувати. Так що швидкість знищення ворожих військ - це, схоже, вирішальний фактор у подібних ситуаціях.
Звісно, коли у ворогів прямо пройти не виходить, то вони йдуть в обхід і намагаються оточити з флангів... - Тож і на флангах достатня швидкість знищення ворожих військ - це вирішальний фактор.
А без військ ворогу нічим буде не тільки воювати (не тільки в нападі, але і в обороні), але і нічим буде контролювати окуповані території, внаслідок чого, вочевидь, ті території перестануть бути окуповані. Таким чином нам не обов'язково наступати, щоб звільнити наші території, - треба тільки достатньо швидко знищувати ворожі війська в процесі нашої оборони там, де ворог намагається наступати.
і через той фініш на шляху, ми знаємо, який в нас буде фініш!"
зелений Черчіль....
Скільки мільйонів кацапів треба утилізувати щоб звільнити хоч трішки територій які здав оцей придур ?
Кацапи кінчаються чи що ?