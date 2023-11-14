Враг теряет под Авдеевкой солдат и технику быстрее и масштабнее, чем под Бахмутом, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 629-го дня войны с россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы должны понимать, что у путина сейчас очень циничная и конкретная политическая цель - и он готов убить сколько угодно своих людей, потому что хочет на первую половину декабря показать хоть какой-то тактический результат. Тогда, когда планирует объявить о своих выборах.

россия уже теряет под Авдеевкой и солдат, и технику быстрее и масштабнее, чем, в частности, под Бахмутом. Выдерживать этот их натиск очень сложно. И каждый наш воин, держащий позиции, каждый наш воин, выполняющий боевые задания именно там, заслуживает нашей чрезвычайной благодарности. Настоящие герои!

Чем больше российских сил будет уничтожено сейчас под Авдеевкой, тем хуже для врага будет общая ситуация, общее течение этой войны", - отметил Зеленский.

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