Дорога к Авдеевке завалена уничтоженной российской бронетехникой. ВИДЕО

Сожженная российская бронетехника ржавеет между населенными пунктами Водяное и Северное, куда оккупанты отчаянно прорываются для оцепления Авдеевки. Технику российских захватчиков уничтожили бойцы 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

На видео можно заметить около 20 единиц разной сожженной техники оккупантов, передает Цензор.НЕТ.

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