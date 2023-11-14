Дорога к Авдеевке завалена уничтоженной российской бронетехникой. ВИДЕО
Сожженная российская бронетехника ржавеет между населенными пунктами Водяное и Северное, куда оккупанты отчаянно прорываются для оцепления Авдеевки. Технику российских захватчиков уничтожили бойцы 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.
На видео можно заметить около 20 единиц разной сожженной техники оккупантов, передает Цензор.НЕТ.
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+18 Алекс Скела
показать весь комментарий14.11.2023 16:38 Ответить Ссылка
+10 Сергей Гусаченко #510886
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+8 KosAn30 JT26
показать весь комментарий14.11.2023 16:41 Ответить Ссылка
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Зате теперка рузьге з повним правом можуть казати, чьто у ніх етой тєхнікі - завалісь!
А в городе есть завод по выпуску. Конвейер налажен.
В 90-е вывели из западных округов и соц.стран 54000 единицы.
Вот и считайте, на какой срок хватит металла.
самое известное такое "поле" было наполовину пустым на спутниковых фото еще летом.
кстати попал под санкции, из-за ТОС
Много чего делает.