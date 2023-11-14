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22 032 20

Дорога к Авдеевке завалена уничтоженной российской бронетехникой. ВИДЕО

Сожженная российская бронетехника ржавеет между населенными пунктами Водяное и Северное, куда оккупанты отчаянно прорываются для оцепления Авдеевки. Технику российских захватчиков уничтожили бойцы 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

На видео можно заметить около 20 единиц разной сожженной техники оккупантов, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Уничтожение вражеского танка на авдеевском направлении. ВИДЕО

Автор: 

Авдеевка (2444) 53 отдельная механизированная бригада (122)


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Топ комментарии
+18
Дорога до Авдіївки завалена знищеною російською бронетехнікою

Зате теперка рузьге з повним правом можуть казати, чьто у ніх етой тєхнікі - завалісь!
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14.11.2023 16:38 Ответить
+10
И что они этой техникой могут весь мир закидать...
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14.11.2023 16:52 Ответить
+8
и как теперь новому металолому проехать чтоб быть уничтоженным?)
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14.11.2023 16:41 Ответить
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Дорога до Авдіївки завалена знищеною російською бронетехнікою

Зате теперка рузьге з повним правом можуть казати, чьто у ніх етой тєхнікі - завалісь!
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14.11.2023 16:38 Ответить
И что они этой техникой могут весь мир закидать...
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14.11.2023 16:52 Ответить
да,да т64 и 55 с хранения снимают от хорошей жизни и на 1.5 ах в атаку под той же авдеевкой в атаку биомусор возят+вундервафли приваренные корабельные пушки к древним мотолыгам вообще аналоговнеты)))),все что на бумаге а особено на кацапен тв сказано делить на 4 надо а что по тв соловьем так на все 20....потому надо впервую очередь технику выбивать,более менее норм,биомусор там второстепенен.
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14.11.2023 17:01 Ответить
Да, возможно, собирая из трёх советских ржавых один боеспособный, но к технике ещё нужен экипаж и подготовка экипажа... А набирать желающих зажариться в консервной банке от прилетевшего дрона им всё сложнее.
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14.11.2023 18:00 Ответить
Дебилов среди рашистов всегда будет, как у них сейчас есть... Это же такой подарок нашим ЗСУ. Про рядовых идиотов речь не идет, это крепостные холуи. А вот дебилизм командования... Это рекорд маршала Жукова, которого называли даже рашисты "кровавым маршаллом"...
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14.11.2023 18:21 Ответить
и как теперь новому металолому проехать чтоб быть уничтоженным?)
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14.11.2023 16:41 Ответить
Если напереть еще в 3 раза больше техники, то как то проедут. Нам вот только что то не спешат давать. А эти уроды никогда не закончаться
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14.11.2023 16:45 Ответить
Под Омском поле- 5км, забито старой б/техникой.
А в городе есть завод по выпуску. Конвейер налажен.
В 90-е вывели из западных округов и соц.стран 54000 единицы.
Вот и считайте, на какой срок хватит металла.
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14.11.2023 17:25 Ответить
хроший ипсошный нахрюк, ага.

самое известное такое "поле" было наполовину пустым на спутниковых фото еще летом.
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14.11.2023 17:36 Ответить
А что становится с металлом на свежем воздухе за 30 лет?
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14.11.2023 18:06 Ответить
период полураспада лет 50-100
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14.11.2023 18:24 Ответить
прям как у коммунизма
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14.11.2023 20:33 Ответить
в пустелях насправді нічого. а ось в рашистських широтах вологість настає
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14.11.2023 19:16 Ответить
Сам бачив в Ізяславі на території військової частини кілометрову колону в 4 ряди ІСУ 152,танки ІС всіх моделей із заклеєними перкалем на епоксідці люками,гарматами та моторними жалюзі з гусеницями в гудроні. Туди і вивозили. В Омську танковий завод тоді був.
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14.11.2023 18:28 Ответить
писали, що мінімум 1 ІС вже розчехлили
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14.11.2023 19:00 Ответить
з памʼятника 😁
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14.11.2023 19:14 Ответить
ОЗТМ не был, он и есть.
кстати попал под санкции, из-за ТОС

Много чего делает.
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14.11.2023 19:37 Ответить
Те, що зберігається в полях - вже ніколи нікуди не поїде
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14.11.2023 19:09 Ответить
Цікаво чим це їх.
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14.11.2023 19:02 Ответить
ждем когда этот припрут
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14.11.2023 19:46 Ответить
 
 