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Тела восьми ликвидированных оккупантов на авдеевском направлении. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты тела ликвидированных оккупантов на авдеевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны тела восьми оккупантов. Пятеро из них встретили свою смерть в окопе на позиции. Двое были ликвидированы у остатков бронемашины. Еще один - совсем "свежий", погиб в результате прилета, снятого на записи.

"Ликвидированные российские военные на Авдеевском направлении", - говорится в комментарии к видео.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Пылающая вражеская техника по дороге на Авдеевку: "Камикадзе въ#бал "Урал". И еще "Газельку". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19910) уничтожение (7397) Авдеевка (2444)


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Топ комментарии
+22
Один там взагалі розумний. Прям пораскінул мазгамі
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15.11.2023 11:25 Ответить
+20
І шо ви, біосміття, тут забули? Земельки нашої захотілось? А хЄр вам! Не хотіли йти з неї, ну то йдіть...в неї!
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15.11.2023 11:27 Ответить
+18
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15.11.2023 11:35 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Один там взагалі розумний. Прям пораскінул мазгамі
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15.11.2023 11:25 Ответить
То 3D моделювання)
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15.11.2023 11:26 Ответить
Сімпатішненько ...
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15.11.2023 11:34 Ответить
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15.11.2023 11:35 Ответить
Так Іфан, хрюськіє чудо-батири ,вони ж бессмертні ,300000+ не дадуть збрехати
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15.11.2023 11:36 Ответить
🤦
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15.11.2023 11:47 Ответить
скоро залежи убитых рашистов и их оружия станут в Украине новым видом "полезных ископаемых".
сколько ещё придется потратить сил, чтобы всё это просто убрать.
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15.11.2023 11:25 Ответить
Их спасли?
Ну, там искусственное дыхание, по щекам похлопать, водой побрызгать на лицо?
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15.11.2023 11:27 Ответить
Ага! И яйца пощекотать.
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15.11.2023 11:42 Ответить
І шо ви, біосміття, тут забули? Земельки нашої захотілось? А хЄр вам! Не хотіли йти з неї, ну то йдіть...в неї!
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15.11.2023 11:27 Ответить
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15.11.2023 11:36 Ответить
один керченський міст вартував кацапам більше...- " К февралю 2016 года проект прошёл экспертизы и получил разрешение на строительство. Летом 2016 года ФКУ Упрдор «Тамань» утвердило общую смету проекта в размере 227,92 миллиарда рублей.".....
а от скільки збитків отримали ми...- це ніколи не підрахувати....
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16.11.2023 18:54 Ответить
ну ти - про землю тихенько.бо зеля все рівно продасть кацапам,з 1 січня іноземцям дозволять скупляти гектари.
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15.11.2023 12:32 Ответить
Фабрика пельменів на кацапії працює в три зміни.
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15.11.2023 11:28 Ответить
Дивно, фабрика пельменів працює на кацапії, а фарш валяється по посадках на території України
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15.11.2023 12:13 Ответить
SUPER !
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15.11.2023 11:34 Ответить
щось дебеле прилетіло .
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15.11.2023 11:46 Ответить
Увага! Рекомендовано до перегляду усім кацапам без винятку! 1+
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15.11.2023 11:48 Ответить
і шо ото було потрібно в Україні отим дохлим кацапам
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15.11.2023 11:49 Ответить
Вже знайшли що потрібно.
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15.11.2023 19:34 Ответить
Задачка з зірочкою - збери з 8 пазлів одного чмоню.
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15.11.2023 11:57 Ответить
Трофеїв багато Одних гранатометів на роту набереться І два троси буксирувальні Нашим згодяться для буксирування трофейної техніки
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15.11.2023 12:04 Ответить
Все нормально, россияне поддерживают, и одобряют.
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15.11.2023 12:10 Ответить
... и удобряют
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15.11.2023 12:33 Ответить
Таке враження , що кацапи приїхали відпочивати на українській
землі , показуючи все своє нутро і навіть мізки 😀
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15.11.2023 12:22 Ответить
Эти вонючие тушки нужно потом бульдозером завалить в этих же траншеях.
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15.11.2023 12:31 Ответить
Глазу приятно)))
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15.11.2023 12:35 Ответить
Рекомендовано для перегляду ввечері для спокійного сну.
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15.11.2023 19:39 Ответить
Справжній фарш, досі тепло, довго не пролежить...
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15.11.2023 12:42 Ответить
Звернення до наших суперхакерів. Покажіть це у ********** і соловйова-шапіро. Вони ж там доводять себе до естазу з вимогами до пу "всех укров сжигать". Це лежать рештки тих, хто повинен "сжигать".
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15.11.2023 13:11 Ответить
хрю-ssкiє
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15.11.2023 13:51 Ответить
БМД просто сдуло!
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15.11.2023 14:05 Ответить
Це відео є ідеальним кандидатом для наступного випуску "На добраніч малюки".
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15.11.2023 14:42 Ответить
 
 