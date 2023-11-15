Тела восьми ликвидированных оккупантов на авдеевском направлении. ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты тела ликвидированных оккупантов на авдеевском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны тела восьми оккупантов. Пятеро из них встретили свою смерть в окопе на позиции. Двое были ликвидированы у остатков бронемашины. Еще один - совсем "свежий", погиб в результате прилета, снятого на записи.
"Ликвидированные российские военные на Авдеевском направлении", - говорится в комментарии к видео.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+22 Олександр Томах
показать весь комментарий15.11.2023 11:25 Ответить Ссылка
+20 Сергей121
показать весь комментарий15.11.2023 11:27 Ответить Ссылка
+18 Роман с камнем
показать весь комментарий15.11.2023 11:35 Ответить Ссылка
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сколько ещё придется потратить сил, чтобы всё это просто убрать.
Ну, там искусственное дыхание, по щекам похлопать, водой побрызгать на лицо?
а от скільки збитків отримали ми...- це ніколи не підрахувати....
землі , показуючи все своє нутро і навіть мізки 😀