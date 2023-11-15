Тела восьми ликвидированных оккупантов на авдеевском направлении. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты тела ликвидированных оккупантов на авдеевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны тела восьми оккупантов. Пятеро из них встретили свою смерть в окопе на позиции. Двое были ликвидированы у остатков бронемашины. Еще один - совсем "свежий", погиб в результате прилета, снятого на записи.

"Ликвидированные российские военные на Авдеевском направлении", - говорится в комментарии к видео.

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