Вражеская БМП-3 догорает в селе Новопрокоповка на Запорожье. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили вражескую БМП-3 в селе Новопрокоповка Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой снята охваченная пламенем вражеская БМП и мощная детонация боекомплекта, бойцы опубликовали в соцсетях.

"Уничтожена российская БМП-3 в с. Новопрокоповка Запорожской области", - отмечается в комментарии к записи.

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