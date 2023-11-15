Вражеская БМП-3 догорает в селе Новопрокоповка на Запорожье. ВИДЕО
Украинские воины уничтожили вражескую БМП-3 в селе Новопрокоповка Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой снята охваченная пламенем вражеская БМП и мощная детонация боекомплекта, бойцы опубликовали в соцсетях.
"Уничтожена российская БМП-3 в с. Новопрокоповка Запорожской области", - отмечается в комментарии к записи.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий15.11.2023 14:54 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Амандрапапупа
показать весь комментарий15.11.2023 15:13 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
OlegK #579266
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ingrid
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Mitr Nedoverov
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