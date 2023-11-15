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Вражеская БМП-3 догорает в селе Новопрокоповка на Запорожье. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили вражескую БМП-3 в селе Новопрокоповка Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой снята охваченная пламенем вражеская БМП и мощная детонация боекомплекта, бойцы опубликовали в соцсетях.

"Уничтожена российская БМП-3 в с. Новопрокоповка Запорожской области", - отмечается в комментарии к записи.

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Автор: 

армия РФ (19910) уничтожение (7397) Запорожская область (3254) БМП (407)


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Добухає
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15.11.2023 14:54 Ответить
Як смачно потріскує, наче дрова у вогнищі для шашликів ...
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15.11.2023 15:13 Ответить
Надеюсь экипаж не покинул горящую машину и до конца боролся с пожаром?
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15.11.2023 15:37 Ответить
👍🤣🤣🤣
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15.11.2023 18:08 Ответить
горячий кадр.
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15.11.2023 18:55 Ответить
 
 