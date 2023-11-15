Бойцы 93-й ОМБр отразили контратаку россиян южнее Клещиевки. ВИДЕО

На Бахмутском направлении, к югу от Клещиевки, оккупанты на БМП попытались атаковать позиции 93-й отдельной механизированной бригады. По меньшей мере одна боевая машина захватчиков была уничтожена вместе с личным составом. После безрезультатной контратаки россияне вынуждены были отойти на предыдущие позиции.

Видео с фрагментом боя показали воины бригады "Холодный Яр", передает Цензор.НЕТ.

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