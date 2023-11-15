РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9707 посетителей онлайн
Новости Видео Война
8 768 9

Бойцы 93-й ОМБр отразили контратаку россиян южнее Клещиевки. ВИДЕО

На Бахмутском направлении, к югу от Клещиевки, оккупанты на БМП попытались атаковать позиции 93-й отдельной механизированной бригады. По меньшей мере одна боевая машина захватчиков была уничтожена вместе с личным составом. После безрезультатной контратаки россияне вынуждены были отойти на предыдущие позиции.

Видео с фрагментом боя показали воины бригады "Холодный Яр", передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Операторы БПЛА атаковали дроном российских штурмовиков на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Автор: 

Бахмут (1605) 93 отдельная механизированная бригада (303) БМП (407)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарно як лежать, театрально, як в кіно. Мабуть постановка, "мальчіка" в трусиках розіп'ятого на чомусь не вистачає. Молодці ЗСУ. Так тримати. Нищіть клятий мордор, та його представників.
показать весь комментарий
15.11.2023 18:41 Ответить
Кацапи всі полягли , як на відпочинок
показать весь комментарий
15.11.2023 18:46 Ответить
На чому вони вже їздять??? І хто підкаже - ПТРК+міна, чи так змонтовано?
показать весь комментарий
15.11.2023 19:01 Ответить
данне сміття їхало на бмп-1. це вже мотлох знятий зі зберігання. першу машину підбило птрк, друга, судячи з димового сліду від першої машини і відсутності попадання птрк, підірвалась на міні.
показать весь комментарий
15.11.2023 19:29 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
15.11.2023 19:07 Ответить
показать весь комментарий
15.11.2023 19:25 Ответить
ехали-ехали... и приехали. осталось их добить.
показать весь комментарий
15.11.2023 20:11 Ответить
Эта фейк - патерь нет!
То укрофашисты переоделись, присыпали себя мукой, полили кетчупом и снимают правакационные ролики...
показать весь комментарий
15.11.2023 20:14 Ответить
Зупинка кінцева! Приїхали,свинособаки...
показать весь комментарий
16.11.2023 06:46 Ответить
 
 