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Пленный оккупант из Таджикистана: "Наши "птички" хотели нас убить". ВИДЕО

Джураев Бунед, 2003 года рождения, окончил колледж и пошел на срочную службу в армию. Там он под угрозой тюрьмы подписал контракт и отправился воевать в Украину. На Донецком направлении оккупанта отправили на передовые позиции, и его взяли в плен Силы обороны Украины.

Пленный рассказал об обманах командиров, о горах мертвых оккупантов и как российские дроны хотели их "задвохсотить", передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Украинские защитники взяли в плен четырех оккупантов возле Бахмута. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19910) пленные (2190)


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Топ комментарии
+14
Такі "зайки" у полоні.... "примусили, не хотів".... а що він сказати має, правду - Їхав зоробити грошей на вбивстві "смєшних каклов" та казали можна грабувати й гвалтувати то сподобалось?
Не вірте жодному їх слову.
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16.11.2023 00:17 Ответить
+11
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16.11.2023 00:07 Ответить
+10
Позбавте його вже від страждань. Він уже марна трата життя.
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15.11.2023 23:38 Ответить
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Позбавте його вже від страждань. Він уже марна трата життя.
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15.11.2023 23:38 Ответить
Интересно - что этот АллахАкбар забыл в Украине. Пусть идет защищать Палестину свою.
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15.11.2023 23:39 Ответить
Сказал, что заставили под угрозой тюряги
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16.11.2023 00:03 Ответить
крім відомих вже і засвітлених білорусі та вірменії ще хтось і таджикістан продовжуватиме називати дружнім?...
у вертольоті, який руский пригнав в україну, тоже служив таджик...його застрелили
це на замітку тим, хто розділяє керівництво і народ тих всих республік...
пашинян, тіпа переметнувся, но від цього не стерлись в памяті ірано-вірменські шахеди, які летіли з білорусі і нас вбивали
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16.11.2023 07:09 Ответить
Ылгынбыр дурдынлык!
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15.11.2023 23:42 Ответить
"Лежачи побіг"
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15.11.2023 23:42 Ответить
Кацапи всіх чурбанів беруть на війну з Україною ,
не тільки своїх зеків , капець 😠
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15.11.2023 23:44 Ответить
Мразь є бана!!!
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15.11.2023 23:52 Ответить
Шкода, що не добили.
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15.11.2023 23:55 Ответить
Жаль что не убили, выродок.
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16.11.2023 00:05 Ответить
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16.11.2023 00:05 Ответить
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16.11.2023 00:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=X2_SNybbNZY АДАМ Орденоносец. Дон ДОН про награды сына 😁 [Пародия]
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16.11.2023 09:52 Ответить
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16.11.2023 12:11 Ответить
Саид, - Ты как здесь?
- Деньги стреляли
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16.11.2023 00:13 Ответить
Не думаю, що ***** буде його міняти. Таких можна в полон не брати.
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16.11.2023 00:14 Ответить
хай 15 років на зоні працює .
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16.11.2023 03:57 Ответить
Такі "зайки" у полоні.... "примусили, не хотів".... а що він сказати має, правду - Їхав зоробити грошей на вбивстві "смєшних каклов" та казали можна грабувати й гвалтувати то сподобалось?
Не вірте жодному їх слову.
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16.11.2023 00:17 Ответить
ну хоть полезен тем, что на таджикском может гастарбайтерам в раше рассказать за расклады.
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16.11.2023 00:17 Ответить
Усіх таджиків, хуіків та інших чурок при деокупації відразу на ніж.
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16.11.2023 00:27 Ответить
Не на ніж . Стерилізація. Зробити з них євнухів. і До дому. Сам повіситься
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16.11.2023 03:39 Ответить
Коли зрозуміє що він уже не він а воно сам повіситься
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16.11.2023 03:40 Ответить
Чому повіситься ?Віслюки просто будуть позбавлені сиктим .
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16.11.2023 17:33 Ответить
Бреше підор про в'язницю, кривавих грошей захотів.
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16.11.2023 00:30 Ответить
Там він під загрозою в'язниці підписав контракт та подався воювати в Україну. Джерело:

де була загроза вʼязниці - у Таджикистані ?

тоді як він попав до російської армії?
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16.11.2023 01:13 Ответить
Як він із таким знанням мови міг закінчити коледж навіть у Владивостоці, на кого він вчився?
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16.11.2023 01:21 Ответить
Отут я не погоджусь. Акцент є, але будує речення краще ніж москалі, які в Золкіна на інтерв'ю були.
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16.11.2023 08:05 Ответить
А я не понял, он там учился. а как на срочную службу призвали иностранца? Он же явно не в России вырос, русского толком не знает. Так что брешет, ясен пень. Хотел навариться, натырить барахла и плов жрать на кровавые деньги. А теперь украинцы его поить и кормить должны на халяву.
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16.11.2023 01:30 Ответить
Він москальську знає краще ніж етнічні москалі. Ті, "каби" і "е-е-е" через слово ліпля ть.
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16.11.2023 08:09 Ответить
Цю помилку природи треба було виправити. Вона нікому не потрібна.
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16.11.2023 02:45 Ответить
Допросить ,расстрелять мастурбека. Он даже рашке не нужен.
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16.11.2023 07:29 Ответить
Нахєра його взяли в полон він же приїхав заробляти гроші, і все що він каже брехня
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16.11.2023 07:33 Ответить
Нема чого той непотріб в полон брати, зразу на гній
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16.11.2023 09:01 Ответить
НЕОБХОДИМО НАКАЗАТЬ ВСЕХ ТЕХ КТО ДОВЁЛ ДО ТОГО ЧТО ТЮРЬМА ХУЖЕ ВОЙНЫ И ИХ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ !!! С ПОЛНОЙ КОНФИСКАЦИЕЙ !!!
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16.11.2023 09:17 Ответить
Подивіться на цього таджика з ханською борідкою, хтось повірить, що він тільки бліндажі копав? Однозначно урод воював.
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16.11.2023 10:11 Ответить
Алібабаєвічь? пушкена, після ісєніна, начитався?
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16.11.2023 10:18 Ответить
 
 