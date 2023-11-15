Пленный оккупант из Таджикистана: "Наши "птички" хотели нас убить". ВИДЕО

Джураев Бунед, 2003 года рождения, окончил колледж и пошел на срочную службу в армию. Там он под угрозой тюрьмы подписал контракт и отправился воевать в Украину. На Донецком направлении оккупанта отправили на передовые позиции, и его взяли в плен Силы обороны Украины.

Пленный рассказал об обманах командиров, о горах мертвых оккупантов и как российские дроны хотели их "задвохсотить", передает Цензор.НЕТ.

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