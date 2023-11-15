Пленный оккупант из Таджикистана: "Наши "птички" хотели нас убить". ВИДЕО
Джураев Бунед, 2003 года рождения, окончил колледж и пошел на срочную службу в армию. Там он под угрозой тюрьмы подписал контракт и отправился воевать в Украину. На Донецком направлении оккупанта отправили на передовые позиции, и его взяли в плен Силы обороны Украины.
Пленный рассказал об обманах командиров, о горах мертвых оккупантов и как российские дроны хотели их "задвохсотить", передает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+14 Oleksii Pilevych #582021
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+11 ⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
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+10 Alessandro Moretti
показать весь комментарий15.11.2023 23:38 Ответить Ссылка
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у вертольоті, який руский пригнав в україну, тоже служив таджик...його застрелили
це на замітку тим, хто розділяє керівництво і народ тих всих республік...
пашинян, тіпа переметнувся, но від цього не стерлись в памяті ірано-вірменські шахеди, які летіли з білорусі і нас вбивали
не тільки своїх зеків , капець 😠
- Деньги стреляли
Не вірте жодному їх слову.
де була загроза вʼязниці - у Таджикистані ?
тоді як він попав до російської армії?