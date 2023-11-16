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Экипаж украинского танка уничтожает вражескую колонну вблизи Старомлиновки на Донетчине.. ВИДЕО

Экипаж украинского танка уничтожил вражескую колонну бронетехники во время боя вблизи Старомлиновки на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевой работы украинских танкистов опубликована в соцсетях. На записи видно, что в состав вражеской группы входили две бронемашины и танк.

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Автор: 

танк (2284) Донецкая область (10132)


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Топ комментарии
+44
на межі. Страху , життя і смерті, на межі людських можливостей.
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16.11.2023 09:22 Ответить
+37
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16.11.2023 09:18 Ответить
+35
Гарна робота
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16.11.2023 09:19 Ответить
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16.11.2023 09:18 Ответить
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16.11.2023 11:58 Ответить
Гарна робота
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16.11.2023 09:19 Ответить
показово - шоб потім не писали "гєнштаб завішаєт показники"
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16.11.2023 12:00 Ответить
на межі. Страху , життя і смерті, на межі людських можливостей.
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16.11.2023 09:22 Ответить
так їх,млядєй
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16.11.2023 10:07 Ответить
Ми, українці - народ специфічний! Коли на нас нападають, то спочатку стає трохи страшно..... А потім стає "похрєн"!..... А коли нам стає "похрєн", то страшно стає тим хто на нас напав!.....
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16.11.2023 11:11 Ответить
прикро, що є вкраїнчики, котрим похрін за кого гАласити та голосувати, щоб потім було страшно специфічним українцям.
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16.11.2023 11:40 Ответить
Я знаю! І-за цього і страшно! В черговий раз пробує спрацювать "Какаяразница"!
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16.11.2023 11:51 Ответить
яр, ви мене приємно вражаєте в другий раз після фаріон з маузером...
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16.11.2023 11:58 Ответить
Ти "очухався"? Я радий Нема нічого гіршого як бачить людина що "тухне на очах" почмнає "відроджуваться"
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16.11.2023 14:44 Ответить
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16.11.2023 09:23 Ответить
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16.11.2023 09:23 Ответить
о ета ачєрєдной мальчік в трусіках...
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16.11.2023 09:32 Ответить
Нет, это мальчик со спичками, но без трусиков
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16.11.2023 12:34 Ответить
Оні угрожалі что научат єго сємью гаваріть па украінскі
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16.11.2023 09:34 Ответить
спасіба - паржав
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16.11.2023 11:59 Ответить
Маленький мальчик нашёл огнемёт,
Нечаянно подпалил мужику он живот.
Долго сидел пацан и гадал -
Чего ж мужик так долго орал!
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17.11.2023 09:35 Ответить
Слава Героям !
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16.11.2023 09:24 Ответить
В твітері є а тут не бачу (?)
https://twitter.com/i/status/1725049966274486673
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16.11.2023 09:28 Ответить
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16.11.2023 09:36 Ответить
Хлопцям респектіще!!!!
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16.11.2023 09:30 Ответить
Фантастично! Цікаво, який це танк?
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16.11.2023 09:31 Ответить
Так є ж у тексті - український.
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16.11.2023 11:32 Ответить
Оце красавчики!!!
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16.11.2023 09:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=HBNlKT_3Xss Лукашенко звернувся українською мовою
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16.11.2023 09:40 Ответить
Як рябчиків з куща.
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16.11.2023 09:42 Ответить
Танк прошило наскрізь.
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16.11.2023 09:42 Ответить
Так можуть злегка обіднені урани.
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16.11.2023 11:33 Ответить
Звичайний лом або кумуль.
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16.11.2023 11:47 Ответить
Це не просто знищення колонни. Це нереальний розй#б кацапської петушарні !
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16.11.2023 09:47 Ответить
Велика повага танкістам!
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16.11.2023 09:48 Ответить
наші, ризикуючи, з початку вклепали беху, а не так - дуже сміливі люди - велика повага

якби першим вклепали танка то бехи могли б вивтікати
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16.11.2023 10:07 Ответить
Непонятно, но здорово!
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16.11.2023 10:08 Ответить
эпично.... с открытой местности....
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16.11.2023 10:15 Ответить
Гарна робота, але... чому курррррва танк без прикриття, де, ********, хвалені Бредлі, чи вже і їх проїбали під корінь🤔 Чи може той хто послав танка-одинака на колону перечитався Юрія Дольд-Михайлика "І один в полі воїн", а може надихнувся сюжетом Януша Пшимановського "Чотири танкісти і пес", де хероїчний польський екіпаж на Т-34 ледь не взяв сам Рейхсканцелярію попередньо розгромивши фашистське танкове угрупування під Прохорівкою😝😝😝😝😝😜🤪
Той хто послав екіпаж танка на кацапську колону дибіл, екіпажу танка респект🤗 Слава ЗСУ🎉
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16.11.2023 10:25 Ответить
Таке враження, що ЦН деградує: наче адміни не дивляться відео перед тим, як написати заголовок. Наш танк відпрацьовував посадку. Кацапське танки підірвалися на мінах.
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16.11.2023 10:55 Ответить
свіжовилуплений кугуте, беззаперечно, що ти за оманського віслюка голосував.
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16.11.2023 11:44 Ответить
Так, - кацапи підірвалися на мінах які самі ж поставили в себе в тилу, причому підірвалася спочатку середня машина...
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16.11.2023 12:33 Ответить
повне відео https://www.facebook.com/58brigade/videos/1544496482988690
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16.11.2023 10:59 Ответить
Что это пля за дерьмо было первым в колонне? Ужас, танк иосиф сталин что-ли?
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16.11.2023 11:14 Ответить
с мангалом+маск. сетка
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16.11.2023 15:24 Ответить
Так его за километр видно, танк или пушка разнесет как тузик грелку
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18.11.2023 13:14 Ответить
замечательно.
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16.11.2023 12:23 Ответить
Там 34-ка, чи щось таке схоже?
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16.11.2023 12:34 Ответить
Краса яка. Смертельна краса, дуже ризикують наші військові. Слава Героям !
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16.11.2023 16:27 Ответить
СВОЙ ТАНК ЭТО КРУТО !!!
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17.11.2023 04:32 Ответить
 
 