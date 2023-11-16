Экипаж украинского танка уничтожает вражескую колонну вблизи Старомлиновки на Донетчине.. ВИДЕО
Экипаж украинского танка уничтожил вражескую колонну бронетехники во время боя вблизи Старомлиновки на Донетчине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевой работы украинских танкистов опубликована в соцсетях. На записи видно, что в состав вражеской группы входили две бронемашины и танк.
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+44 A San
показать весь комментарий16.11.2023 09:22 Ответить Ссылка
+37 Kiev_Kiev_777
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+35 Олена Ткаченко
показать весь комментарий16.11.2023 09:19 Ответить Ссылка
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Нечаянно подпалил мужику он живот.
Долго сидел пацан и гадал -
Чего ж мужик так долго орал!
https://twitter.com/i/status/1725049966274486673
якби першим вклепали танка то бехи могли б вивтікати
Той хто послав екіпаж танка на кацапську колону дибіл, екіпажу танка респект🤗 Слава ЗСУ🎉