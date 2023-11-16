Экипаж украинского танка уничтожает вражескую колонну вблизи Старомлиновки на Донетчине.. ВИДЕО

Экипаж украинского танка уничтожил вражескую колонну бронетехники во время боя вблизи Старомлиновки на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевой работы украинских танкистов опубликована в соцсетях. На записи видно, что в состав вражеской группы входили две бронемашины и танк.

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