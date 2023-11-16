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Новости Видео Война
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Вблизи российского Волгограда ночью загорелась воинская часть. ВИДЕО

Ночью в поселке Котлубань вблизи российского Волгограда загорелась воинская часть.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пожара опубликована в соцсетях. Местные утверждают, что пожару предшествовали взрывы. На записях слышна мощная детонация. Сообщается об эвакуации 600 гражданских с прилегающих к воинской части территорий.

Читайте: рашисты активизировались в районе Авдеевки в направлении промзоны, бьют круглосуточно по позициям вокруг города, - Барабаш

Автор: 

армия РФ (19910) взрыв (6824) Волгоград (57)


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Топ комментарии
+7
Лінза апять ефєктна пакуріла дє іщьо нє куріла...
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16.11.2023 09:39 Ответить
+7
ЛУЧШЕ СПАЛИТЬ ВСЕ ВОЕННЫЕ ЧАСТИ РФ ЧЕМ ПРИЙТИ НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ И УМЕРЕТЬ !!!
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16.11.2023 09:40 Ответить
+5
Не завжди те що вибухає на Московії (т.з. "роССії") є наслідком атак захисників України, але у будь якому випадку шкода рашистському агресору йде на користь Україні!!!
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16.11.2023 09:49 Ответить
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Лінза апять ефєктна пакуріла дє іщьо нє куріла...
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16.11.2023 09:39 Ответить
ЛУЧШЕ СПАЛИТЬ ВСЕ ВОЕННЫЕ ЧАСТИ РФ ЧЕМ ПРИЙТИ НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ И УМЕРЕТЬ !!!
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16.11.2023 09:40 Ответить
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16.11.2023 09:40 Ответить
Флагман Москва йде то порту , але були деякі проблеми через шторм 😂
Пам'ятаю
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16.11.2023 10:12 Ответить
Не завжди те що вибухає на Московії (т.з. "роССії") є наслідком атак захисників України, але у будь якому випадку шкода рашистському агресору йде на користь Україні!!!
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16.11.2023 09:49 Ответить
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16.11.2023 09:54 Ответить
це там де їхня баба?
ой шо робиться - хлопки і задимленія...
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16.11.2023 09:59 Ответить
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16.11.2023 10:09 Ответить
Бавовнятко рано встало по кацапщині в'ї**ло
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16.11.2023 10:14 Ответить
Гарний початок п'ятниці, українцям повинно сподобатись🤔🧐😁 А от кацапам щось не дуже зайшло, Альйо, що з ******, кацапи 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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16.11.2023 10:31 Ответить
підтримую !!! є тільки одна зауваження - сьогодні четвер ...
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16.11.2023 10:41 Ответить
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16.11.2023 11:17 Ответить
сдается мне, что это были северокорейские снаряды.
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16.11.2023 12:26 Ответить
От воинской части осталишь лишь части
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16.11.2023 12:30 Ответить
Кацапи, горіть у пеклі!
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16.11.2023 22:53 Ответить
нехай буде побільше таких салютів
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17.11.2023 01:17 Ответить
Вміють кацапи горіти, молодці, на біс.
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17.11.2023 01:42 Ответить
 
 