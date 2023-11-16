Вблизи российского Волгограда ночью загорелась воинская часть. ВИДЕО
Ночью в поселке Котлубань вблизи российского Волгограда загорелась воинская часть.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пожара опубликована в соцсетях. Местные утверждают, что пожару предшествовали взрывы. На записях слышна мощная детонация. Сообщается об эвакуации 600 гражданских с прилегающих к воинской части территорий.
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