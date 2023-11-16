Оккупант докладывает обстановку на передовой позиции вблизи Авдеевского коксохима: "Много "двухсотых". Все в трупах. Нас #башат - п#зда нах#й". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой российский оккупант докладывает и снимает обстановку на передовой позиции вблизи Авдеевского коксохимического завода.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант жалуется на огромные потери и плотный огонь.
"Много "двухсотых". Все в трупах. Нас #башат - п#зда нах#й", - резюмирует ситуацию захватчик.
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+22 Gary Grant
показать весь комментарий16.11.2023 10:45 Ответить Ссылка
+22 Ex perd
показать весь комментарий16.11.2023 10:47 Ответить Ссылка
+20 Тонка червона лінія
показать весь комментарий16.11.2023 10:49 Ответить Ссылка
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За сим словом, маскалюки,
Поцелуйте в жопу нас!
Шкода, що не прорвалась і її підбили.
Залишається сподіватись, що героїчний екіпаж цієї БМП вцілів і відійшов на комбінат.
Наших хлопців теж добряче гине. Не забуваємо проце.
Чеченці, буряти, тувинці одні слов'яни
Им уже по барабану - Киев или Одесса....