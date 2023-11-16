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Оккупант докладывает обстановку на передовой позиции вблизи Авдеевского коксохима: "Много "двухсотых". Все в трупах. Нас #башат - п#зда нах#й". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой российский оккупант докладывает и снимает обстановку на передовой позиции вблизи Авдеевского коксохимического завода.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант жалуется на огромные потери и плотный огонь.

"Много "двухсотых". Все в трупах. Нас #башат - п#зда нах#й", - резюмирует ситуацию захватчик.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите: Пограничники уничтожили 9 единиц техники оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19910) уничтожение (7397) Авдеевка (2444)


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Топ комментарии
+22
Чудова обстановка👍
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16.11.2023 10:45 Ответить
+22
Мені здається він чимось не задоволений.
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16.11.2023 10:47 Ответить
+20
Певне, це та "Бредлі", що викурювала ворожих солдат з окраїни Степового десь тиждень тому назад, а далі попрямувала вздовж залізничного полотна до Авдіївського коксохіму, обстрілюючи позиції малих штурмових груп рашистів, що намагались закріпитись у прилеглій лісосмузі.
Шкода, що не прорвалась і її підбили.
Залишається сподіватись, що героїчний екіпаж цієї БМП вцілів і відійшов на комбінат.
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16.11.2023 10:49 Ответить
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Чудова обстановка👍
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16.11.2023 10:45 Ответить
Не ходи босий...
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16.11.2023 10:45 Ответить
Месяц нынче наш на небе,
День такой же, как у вас,
За сим словом, маскалюки,
Поцелуйте в жопу нас!
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16.11.2023 10:46 Ответить
Мені здається він чимось не задоволений.
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16.11.2023 10:47 Ответить
...
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16.11.2023 11:05 Ответить
Ooo , vas ipashit tak podbiti Bredli , tak predstavte kak vas budet ipati celii Bredli .... 🤭
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16.11.2023 10:48 Ответить
Фсьйо па плану.
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16.11.2023 10:49 Ответить
Певне, це та "Бредлі", що викурювала ворожих солдат з окраїни Степового десь тиждень тому назад, а далі попрямувала вздовж залізничного полотна до Авдіївського коксохіму, обстрілюючи позиції малих штурмових груп рашистів, що намагались закріпитись у прилеглій лісосмузі.
Шкода, що не прорвалась і її підбили.
Залишається сподіватись, що героїчний екіпаж цієї БМП вцілів і відійшов на комбінат.
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16.11.2023 10:49 Ответить
Відео уважно глянь і побачиш, що екіпаж нікуди не відійшов..
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16.11.2023 11:17 Ответить
Щось чорніє на загалом не розбитому і не спаленому корпусі. То по твоєму ці плями і є екіпаж БМП?
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16.11.2023 12:24 Ответить
цей додік що собі думав
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16.11.2023 10:49 Ответить
слава ЗСУ!
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16.11.2023 10:52 Ответить
Ааааа, ****! Аж зуби зціпив! Лайно кацапське! Мало трупів!!!
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16.11.2023 10:56 Ответить
Він каже: "Більшість їхні". Отже не всі. І ми бачимо мінімум одне тіло з синім скотчем на плечі. Наш штурмовик.
Наших хлопців теж добряче гине. Не забуваємо проце.
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16.11.2023 10:57 Ответить
Утилизация и геноцид против славян с обоих сторон. Масоны жгут, пропаганда работает
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16.11.2023 11:14 Ответить
Ага
Чеченці, буряти, тувинці одні слов'яни
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16.11.2023 11:18 Ответить
Коли це угро-фіни з мацковських балот стали слов'янами? В мацковії могли бути сновгородські слов'яни, так московити вирізали їх майже повністю. Те що зараз проживає за "парєбріком", то всього - навсього слов'янизовані угро-фіни з чималим вмістом татар.
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16.11.2023 11:23 Ответить
Среди них славяне тоже есть. Глупые и гордые идут подыхать за чьи-то вонючие идеи - я про кацапских славян
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16.11.2023 12:08 Ответить
Славяне там только одни - выходцы с Украины и бл*дораши. С 13 века славянам там пизец, уже "боголюбский", сын убл*дка долгорукого", был наполовину татарин.
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16.11.2023 13:34 Ответить
Шта? Братаубійствєнная вайна? З тебе такий литвин, кацапе, як з мене француз.
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16.11.2023 11:30 Ответить
ну так ***** отсюда и массонов свои забери....
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16.11.2023 11:31 Ответить
кацапи та інша буряцько-чурбанська наволоч - то не словяни.
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16.11.2023 11:39 Ответить
Как бы то ни было, славяне, не славяне, народ тупой, оболваненный пропагандой, идет на убой
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16.11.2023 12:48 Ответить
Слухав, читав... Майже онєгєн... Ашо Фаріон ?
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16.11.2023 11:38 Ответить
Короче, для этих пацанов квартирный вопрос закрыт!
Им уже по барабану - Киев или Одесса....
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16.11.2023 12:19 Ответить
картина маслом.
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16.11.2023 12:30 Ответить
раша-быдло не читайте ********** газет и не смотрите рашафашиста соловьева и ********* и не поедете подыхать под авдеевку --- путин-***** посылает .гундяев-***** кадылом благословляет . медведев -алкогольный эпилептик грозит всем ядерной бомбой --- вы там все ******** в ********* ???? осталось хоть немного адекватных ????
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16.11.2023 12:36 Ответить
Они там есть но прячутся, все прослушивается фсб а те кто хоть что-то хотят сказать либо исчезают либо на них быдло накидывается, можно сказать что там песда
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16.11.2023 14:03 Ответить
Лепота
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16.11.2023 14:01 Ответить
Все верно - вам всем п#зда нах#й. Терпение, только терпение.
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16.11.2023 14:44 Ответить
Самое главное , эта кацабо фраза , нас , *башут , Пи*дА накуй .....Это очень Гуд.
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16.11.2023 19:40 Ответить
Немного жалко Брэдли. Будем надеяться экипаж не пострадал.
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17.11.2023 00:59 Ответить
 
 