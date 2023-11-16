Оккупант докладывает обстановку на передовой позиции вблизи Авдеевского коксохима: "Много "двухсотых". Все в трупах. Нас #башат - п#зда нах#й". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой российский оккупант докладывает и снимает обстановку на передовой позиции вблизи Авдеевского коксохимического завода.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант жалуется на огромные потери и плотный огонь.

"Много "двухсотых". Все в трупах. Нас #башат - п#зда нах#й", - резюмирует ситуацию захватчик.

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