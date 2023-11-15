Пограничники уничтожили 9 единиц техники оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО
Операторы БПЛА Госпогранслужбы на Харьковщине уничтожили 9 единиц автомобильной техники, среди которых 2 боевые бронированные машины, 1 бронетранспортер, 6 легковых автомобилей, а также ликвидировали 3 укрытия оккупантов.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.
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Иван Сирко #490186
показать весь комментарий15.11.2023 21:45 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Mitr Nedoverov
показать весь комментарий15.11.2023 22:31 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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