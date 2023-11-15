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Пограничники уничтожили 9 единиц техники оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Операторы БПЛА Госпогранслужбы на Харьковщине уничтожили 9 единиц автомобильной техники, среди которых 2 боевые бронированные машины, 1 бронетранспортер, 6 легковых автомобилей, а также ликвидировали 3 укрытия оккупантов.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Госпогранслужба (6642) Харьковщина (5577) уничтожение (7397)


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на останньому скиду видно, що з кабіни щось випало і шевелиться
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15.11.2023 21:45 Ответить
не используются зажигательные вещества. они бы увеличили ущерб и снизили потребное количество гранат для поражения. мини-коктейль молотова.
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15.11.2023 22:31 Ответить
 
 