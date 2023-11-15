HIMARS уничтожил российскую САУ "Мста-С" вместе с экипажем у Авдеевки. ВИДЕО
Оккупанты показали возле Авдеевки место прилета украинской ракеты, уничтожившей вражескую 152-мм САУ "Мста-С" и ее расчет.
На видео россиянин называет место прилета "братской могилой" и говорит, что неподалеку расположен Авдеевский коксохимический завод. Обозреватели определили место удара, от которого до Авдеевки – 11 километров, передает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+26 Николай Николаевич #334532
показать весь комментарий15.11.2023 20:31 Ответить Ссылка
+24 Igor Grytselyak
показать весь комментарий15.11.2023 20:25 Ответить Ссылка
+20 Станіслав Топа
показать весь комментарий15.11.2023 20:41 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
в Мсту ******** укропский снаряд 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺⚰️➕🕯️💩💩💩🐐🐐🐐🐷🐷🐷
знищєні дерева, заміновані поля але на кацапщіні...
Там хтось поршневу вже до себе потягнув? Тому і не собрали "огромную установку". Сцукі
Дякую виконавцям.