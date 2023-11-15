HIMARS уничтожил российскую САУ "Мста-С" вместе с экипажем у Авдеевки. ВИДЕО

Оккупанты показали возле Авдеевки место прилета украинской ракеты, уничтожившей вражескую 152-мм САУ "Мста-С" и ее расчет.

На видео россиянин называет место прилета "братской могилой" и говорит, что неподалеку расположен Авдеевский коксохимический завод. Обозреватели определили место удара, от которого до Авдеевки – 11 километров, передает Цензор.НЕТ.

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