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HIMARS уничтожил российскую САУ "Мста-С" вместе с экипажем у Авдеевки. ВИДЕО

Оккупанты показали возле Авдеевки место прилета украинской ракеты, уничтожившей вражескую 152-мм САУ "Мста-С" и ее расчет.

На видео россиянин называет место прилета "братской могилой" и говорит, что неподалеку расположен Авдеевский коксохимический завод. Обозреватели определили место удара, от которого до Авдеевки – 11 километров, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Авдеевка (2444) САУ (217) HIMARS (290)


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Топ комментарии
+26
Бальшая ******* магила...
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15.11.2023 20:31 Ответить
+24
А де мальчікі в трусіках?Всє на нєбєсах?))Це ж класно : нє мучалісь)Чік і ти уже на нєбєсах)
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15.11.2023 20:25 Ответить
+20
«Пабєжалі атцюда!»-Краще ви б бігли за Урал і ніколи не повертались до України!
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15.11.2023 20:41 Ответить
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А де мальчікі в трусіках?Всє на нєбєсах?))Це ж класно : нє мучалісь)Чік і ти уже на нєбєсах)
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15.11.2023 20:25 Ответить
ніт, в пеклі.
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15.11.2023 20:51 Ответить
Дохлые орки по небу летят,-
в Мсту ******** укропский снаряд 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺⚰️➕🕯️💩💩💩🐐🐐🐐🐷🐷🐷
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15.11.2023 21:23 Ответить
До "Мсти" прийшов МСТЕЦЬ з усіма витікаючими обставинами!
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15.11.2023 20:29 Ответить
аналоговнет, суперклеем колёсики приклеить, и за 3 дня будет Киеве.
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15.11.2023 22:17 Ответить
Бальшая ******* магила...
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15.11.2023 20:31 Ответить
Bravo
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15.11.2023 20:36 Ответить
стадо даунів
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15.11.2023 20:38 Ответить
«Пабєжалі атцюда!»-Краще ви б бігли за Урал і ніколи не повертались до України!
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15.11.2023 20:41 Ответить
Фсьо равно умрут уставшімі)))
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15.11.2023 21:42 Ответить
трухануло так, что обе гусеницы слетели, из двигателя получилось учебное пособие в разрезе, чего не скажешь об экипаже. Из них учебное пособие не получилось - фарш разбросало на радость уцелевшим ежам.
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15.11.2023 20:44 Ответить
хочу побачити все теж саме - кацапську труповню,
знищєні дерева, заміновані поля але на кацапщіні...
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15.11.2023 20:44 Ответить
як його розкидало якісно.... все відокремлено, що легше було металобрухт збирати.... а кацапи пішли атомами з місця події.
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15.11.2023 20:45 Ответить
остатками мсты удовлетворен. но удивляет такая плотность трафика вблизи линии фронта.
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15.11.2023 20:46 Ответить
По-моєму, там двигун застукав...
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15.11.2023 20:48 Ответить
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15.11.2023 21:47 Ответить
Скільки ж сміття лишається після цих андрофагів! Нє, металобрухт знадобиться, органіку (м'ясо рашистське) бактерії, хробачки та інша живність перероблять на добрива... А неорганічне (їхня форма, сухпаї, заміщувачі мізків) чи кістки? Треба якийсь знезаражувально-переробний комплекс робить, а то ще потрять довкілля...
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15.11.2023 20:55 Ответить
2S19 Msta-S
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15.11.2023 21:01 Ответить
Яка чудова братська могила! Ті лохи розділилися аж до ДНК 😁
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15.11.2023 21:02 Ответить
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15.11.2023 21:11 Ответить
Виродок. Приперлись на самоходці а він каже: "Рєбята. Страшно".
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15.11.2023 21:15 Ответить
Восстановлению не подлежит ни "мста", ни её экипаж. А с другой стороны, "патерь нет". А где "патери"? Нету - осталось только одно мокрое место от "патерь"!
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15.11.2023 21:21 Ответить
Пабєжалі рєбята !!!! А то щас прілєтіт !!!
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15.11.2023 21:23 Ответить
LEGO-мстя?
Там хтось поршневу вже до себе потягнув? Тому і не собрали "огромную установку". Сцукі
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15.11.2023 21:25 Ответить
Боже, яка краса...
Дякую виконавцям.
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15.11.2023 21:45 Ответить
Это не страшно это наистрашенная красота.. пля, чуть язык е сломал
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15.11.2023 21:45 Ответить
Якби паршнєвая не в мсті працювала, а в мізках, то сиділи б ці рєбята дома на своїх болотАх п'яненькі і тепленькі
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15.11.2023 21:51 Ответить
Цена ракеты HIMARS в 10 раз больше той допотопной рухляди. Видать рашисты обновили свое ПВО и дают нам поражать только такие цели.
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15.11.2023 21:55 Ответить
а ми не запитуємо, які цілі нам вражати, чи то МРК, С-400, чи підводний човен... нам на то ваші дозволи не потрібні.
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16.11.2023 01:42 Ответить
Побільше б кацапів підвести до тієї братьської могили , чтоб відчули чим українська земля пахне , та зрозуміли ,що їх чекає
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15.11.2023 22:06 Ответить
навіть металобрухту майже не залишилось
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15.11.2023 22:08 Ответить
Всем акупантам, желаю мирной Украинской земли над головой. Держись моя Авдеевка 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
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15.11.2023 22:19 Ответить
а чо ...к сожалению?
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15.11.2023 23:23 Ответить
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16.11.2023 00:00 Ответить
Одна сира земля (с)
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16.11.2023 00:13 Ответить
https://packaged-media.redd.it/y2yj5pv32i0c1/pb/m2-res_720p.mp4?m=DASHPlaylist.mpd&v=1&e=1700107200&s=7245c28890a8d76a14953924eb02c4c3d4fce3d2#t=0 свіжий буханець
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16.11.2023 04:03 Ответить
 
 