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Российские оккупанты готовят к войне священников-коллаборантов. ВИДЕО

Российские оккупанты готовят к войне "боевых попов-коллаборантов". На временно оккупированных территориях они проходят подготовку перед отправкой на войну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов плюс.

"Боевые попы-коллаборанты РПЦ с временно оккупированных территорий проходят подготовку перед отправкой в зону так называемой "СВО", - добавили в сообщении под видео.

"Одна из особенностей на собрании военных священников - элемент неожиданности", - говорится в сводке военного отдела Московской Патриархии.

В качестве "неожиданности" оккупанты используют взрывчатку, которую взрывают со словами "ложись".

Смотрите также: Бойцы 93-й ОМБр отразили контратаку россиян южнее Клещиевки. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19910) коллаборационизм (891)


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Топ комментарии
+10
А что, для попов будут пакеты другого цвета?
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15.11.2023 19:12 Ответить
+7
Нічого дивного Щоб не треба було кудись кацапів побитих вивозить Ще живих "відсоборують" А "зажмурених" - відспівають!
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15.11.2023 19:13 Ответить
+7
саме тому ми не закриваємо московську секту, полегшуючи їхню роботу
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15.11.2023 19:20 Ответить
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Це що ще за ху.....
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15.11.2023 19:06 Ответить
Нічого дивного Щоб не треба було кудись кацапів побитих вивозить Ще живих "відсоборують" А "зажмурених" - відспівають!
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15.11.2023 19:13 Ответить
їх схоже планують не за призначенням використовувати, а у якісті ідейно вмотивованої піхоти. Підозрюю, що таких ідейних в них небагато вже залишилося, що вже попів кидають.
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15.11.2023 20:06 Ответить
А что, для попов будут пакеты другого цвета?
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15.11.2023 19:12 Ответить
Ещё чёткий вариант от Адибаса.
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15.11.2023 19:30 Ответить
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15.11.2023 19:14 Ответить
Елемент несподіванки вони добавили. Але ж памперси ніхто не видавав. То цю несподіванку можливо навіть візуально побачити.
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15.11.2023 19:15 Ответить
Зовсім скоро вони зустрінуть свого творця, і він відправить їх туди, куди вони справді належать.
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15.11.2023 19:17 Ответить
"берсерки" гундяєва)
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15.11.2023 19:18 Ответить
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15.11.2023 20:11 Ответить
Антіхристовий похід.. а що ще від нехристей мацковитських очікувати можна..
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15.11.2023 19:19 Ответить
А що це в мене за прапорець такий індусо-магіканський???
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15.11.2023 19:20 Ответить
Воно тут зовсім тупе.. воно мабуть касап..
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15.11.2023 19:28 Ответить
саме тому ми не закриваємо московську секту, полегшуючи їхню роботу
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15.11.2023 19:20 Ответить
Не закриваємо, бо закопаємо..
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15.11.2023 19:22 Ответить
завжди цікавило питання,
чому Боже наш напряму з нами сірими не спілкується,
а завжди знаходить якусь найгидотнішу гіздоту,
що б через неї донести до нас своє святе слово?
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15.11.2023 19:24 Ответить
А как же " ногамє к взріву"? А "россрєдоточицца"?
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15.11.2023 19:28 Ответить
Забув!!!! "пєрєкрєстиццццо" має бути команда
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15.11.2023 19:30 Ответить
Остап Сулейман Берта Марія Бендер бей Задунайський знав за попів все!
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15.11.2023 19:31 Ответить
І за ксьондзів
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15.11.2023 20:18 Ответить
і за них теж
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15.11.2023 20:20 Ответить
Строем стоят. Бесы в рясах а не священники.
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15.11.2023 19:32 Ответить
Така доля усіх ЖДУНІВ в Україні! РигоАналів це стосується у першу чергу, АтінРот та мішебратія !!
Зверніть увагу, жодного з кеРовників ригоАналів, одні особи з КОПАНОК! Так званий нарот думбасу!
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15.11.2023 19:33 Ответить
Батюшки УПЦ МП с окупированной територрии будут после войны все служивые и пенсии из Москвы получать.
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15.11.2023 19:38 Ответить
Сама велика відкрита секта ФСБ в Україні - це Українська православна церква, до якої раніше була приставка "Московського патріархату". Коли почалася війна росії проти України, то московські попи миттєво прибрали приставку "Московського патріархату" і люди реально плутаються, вважаючи її за українську цекркву, хоча реально вона кацапська, а українською є Православна Церква України. Московська церква отруює душі українців, зрощує в їх серцях любов до росії і ненависть до України. Якщо мені не зраджує пам'ять, то приходів УПЦ МП в Україні є за 10 тисяч і в кожному місті і навіть селі є послуги московського попа відспівати на похоронах, чи охрестити народжену дитину. Куди не прийдеш - прейскурант московського попа, бо священники ПЦУ на фронті. І щоб спасти України від ворога, який б'є в спину і серце в тилу, потрібно мати один чіткий закон про заборону цієї секти. Але це вигідно для України, для очищення душ її мешканців, але не вигідно всього одній людині, яка зразу втратить своїх виборців. І тут питання, захист Укрпаїни чи себе, бо це мільйони голосів, залишених ОПЗЖ. І що вибирає Боневтік? Звичайно себе!
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15.11.2023 19:43 Ответить

Прошло много лет но рашисты не меняются. Снова давят на украинцев принуждая менять фамилии. А говорят что это все сказки и такого никогда не было.
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15.11.2023 19:43 Ответить
Хто говорить про казки? Ви схоже якихось чуханів слухаєте))
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15.11.2023 20:10 Ответить
В Україні Прізвища, що закінчуються на "-ишин" не міняються в жіночому роді. Чиновниця (віцепрем"єрка, здається) Ольга Стефанішина діє на випередження: кацапи прийдуть,навіть паспорта міняти не треба. Погладять... сучку.
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15.11.2023 21:16 Ответить
а ряси мультикамні їм видадуть?
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15.11.2023 20:11 Ответить
Поскребем по сусекам ,Церковные крысы .
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15.11.2023 20:48 Ответить
Повиганяли б московицький патріархат в 2014-му і цих попів би не було на нашій землі.
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15.11.2023 21:55 Ответить
 
 