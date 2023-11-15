Российские оккупанты готовят к войне священников-коллаборантов. ВИДЕО
Российские оккупанты готовят к войне "боевых попов-коллаборантов". На временно оккупированных территориях они проходят подготовку перед отправкой на войну.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов плюс.
"Боевые попы-коллаборанты РПЦ с временно оккупированных территорий проходят подготовку перед отправкой в зону так называемой "СВО", - добавили в сообщении под видео.
"Одна из особенностей на собрании военных священников - элемент неожиданности", - говорится в сводке военного отдела Московской Патриархии.
В качестве "неожиданности" оккупанты используют взрывчатку, которую взрывают со словами "ложись".
Топ комментарии
+10 ZoV KobZona
показать весь комментарий15.11.2023 19:12 Ответить Ссылка
+7 Яр Холодний
показать весь комментарий15.11.2023 19:13 Ответить Ссылка
+7 Ksenia VB
показать весь комментарий15.11.2023 19:20 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
чому Боже наш напряму з нами сірими не спілкується,
а завжди знаходить якусь найгидотнішу гіздоту,
що б через неї донести до нас своє святе слово?
Зверніть увагу, жодного з кеРовників ригоАналів, одні особи з КОПАНОК! Так званий нарот думбасу!
Прошло много лет но рашисты не меняются. Снова давят на украинцев принуждая менять фамилии. А говорят что это все сказки и такого никогда не было.