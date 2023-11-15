Российские оккупанты готовят к войне священников-коллаборантов. ВИДЕО

Российские оккупанты готовят к войне "боевых попов-коллаборантов". На временно оккупированных территориях они проходят подготовку перед отправкой на войну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов плюс.

"Боевые попы-коллаборанты РПЦ с временно оккупированных территорий проходят подготовку перед отправкой в зону так называемой "СВО", - добавили в сообщении под видео.

"Одна из особенностей на собрании военных священников - элемент неожиданности", - говорится в сводке военного отдела Московской Патриархии.

В качестве "неожиданности" оккупанты используют взрывчатку, которую взрывают со словами "ложись".

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