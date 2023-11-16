FPV-дроны "Дикі Шершні" уничтожили две вражеские САУ и грузовик с пушкой. ВИДЕО
Украинские воины с помощью дронов "Дикі шершні" уничтожили две вражеские САУ - 2с3 "Акация" и 2с4 "Тюльпан", и вражеский грузовик с прицепной пушкой.
Недавно мы передали от вас партию FPV-дронов "Дикі Шершні" рота ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр и они их использовали с максимальной отдачей! В частности, совместно с разведкой 80 ОДШБр было поражено 3 единицы вражеской техники на Бахмутском направлении:
▪️САУ 2с3 "Акация" – поражено
Вооружение: пушка 152 мм
Дальность стрельбы: до 20 км
Стоимость: $1 млн
▪️САУ 2с4 "Тюльпан" – уничтожено
Вооружение: 240 мм
Дальность стрельбы: до 20 км
▪️КамАЗ с пушкой – уничтожено
Мы объявляем сбор на еще более мощные дроны для "Ахиллеса".
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что касается пришельцев с марса, то не нужно перекладывать с больной головы на здоровую. все прекрасно понимают, что власть в Украине ни за что и ни перед кем не подотчетна, а если начинают спрашивать, то ей всегда есть куда смыться от ответственности.