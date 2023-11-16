FPV-дроны "Дикі Шершні" уничтожили две вражеские САУ и грузовик с пушкой. ВИДЕО

Украинские воины с помощью дронов "Дикі шершні" уничтожили две вражеские САУ - 2с3 "Акация" и 2с4 "Тюльпан", и вражеский грузовик с прицепной пушкой.

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Недавно мы передали от вас партию FPV-дронов "Дикі Шершні" рота ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр и они их использовали с максимальной отдачей! В частности, совместно с разведкой 80 ОДШБр было поражено 3 единицы вражеской техники на Бахмутском направлении:

▪️САУ 2с3 "Акация" – поражено

Вооружение: пушка 152 мм

Дальность стрельбы: до 20 км

Стоимость: $1 млн

▪️САУ 2с4 "Тюльпан" – уничтожено

Вооружение: 240 мм

Дальность стрельбы: до 20 км

▪️КамАЗ с пушкой – уничтожено

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Мы объявляем сбор на еще более мощные дроны для "Ахиллеса".

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