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FPV-дроны "Дикі Шершні" уничтожили две вражеские САУ и грузовик с пушкой. ВИДЕО

Украинские воины с помощью дронов "Дикі шершні" уничтожили две вражеские САУ - 2с3 "Акация" и 2с4 "Тюльпан", и вражеский грузовик с прицепной пушкой.

Смотрите: Дрон-камикадзе "Дикі шершні" залетает в укрытие оккупантов на лиманском направлении. ВИДЕО

Недавно мы передали от вас партию FPV-дронов "Дикі Шершні" рота ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр и они их использовали с максимальной отдачей! В частности, совместно с разведкой 80 ОДШБр было поражено 3 единицы вражеской техники на Бахмутском направлении:

▪️САУ 2с3 "Акация" – поражено
Вооружение: пушка 152 мм
Дальность стрельбы: до 20 км
Стоимость: $1 млн

▪️САУ 2с4 "Тюльпан" – уничтожено
Вооружение: 240 мм
Дальность стрельбы: до 20 км

▪️КамАЗ с пушкой – уничтожено

Также смотрите: "Мрия на дроны" - сбор 6 миллионов гривен на 300 FPV-дронов "Дикие Шершни" для 3-й ОШБр. ВИДЕО


Мы объявляем сбор на еще более мощные дроны для "Ахиллеса".

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Смотрите также: FPV-дроны "Дикие Шершни" ликвидируют российских оккупантов и технику на расстоянии 17-19 километров от нуля. ВИДЕО

Автор: 

92 отдельная штурмовая бригада (258) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (151) дроны (4209) Дроны от читателей Цензор.НЕТ (169) Дикие шершни (227)


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Топ комментарии
+7
Я бы вообще для тех кто хочет убежать за бугор сделал бы, закон что если покупаешь на $10тыс. FPV дроны, то можешь легально катиться куда хочешь. От двух десятков дронов будет больше пользы чем от дезертира. Лучше деньги пусть идут на закупку оружия чем разным военкомам и комиссии которые делают липовые справки в карманы.
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16.11.2023 11:51 Ответить
+3
А сколько FPV дронов можно было закупить вместо плитки и сквериков. К сведению, один FPV заменяет мобилизованного мужика. Сколько мужиков осталось бы дома если бы государство и местные советы бросили все ресурсы не на плитку и деребан денег а на закупку дронов.
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16.11.2023 11:47 Ответить
+3
Будь-яка влада - це вибір нас з вами. Вони всі не з марса чи стамбула прибули.
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16.11.2023 11:57 Ответить
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А сколько FPV дронов можно было закупить вместо плитки и сквериков. К сведению, один FPV заменяет мобилизованного мужика. Сколько мужиков осталось бы дома если бы государство и местные советы бросили все ресурсы не на плитку и деребан денег а на закупку дронов.
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16.11.2023 11:47 Ответить
Я бы вообще для тех кто хочет убежать за бугор сделал бы, закон что если покупаешь на $10тыс. FPV дроны, то можешь легально катиться куда хочешь. От двух десятков дронов будет больше пользы чем от дезертира. Лучше деньги пусть идут на закупку оружия чем разным военкомам и комиссии которые делают липовые справки в карманы.
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16.11.2023 11:51 Ответить
Будь-яка влада - це вибір нас з вами. Вони всі не з марса чи стамбула прибули.
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16.11.2023 11:57 Ответить
а что если никто не захочет быть избранным, никто не захочет тащить на себе подобную ношу ответственности в условиях войны?
что касается пришельцев с марса, то не нужно перекладывать с больной головы на здоровую. все прекрасно понимают, что власть в Украине ни за что и ни перед кем не подотчетна, а если начинают спрашивать, то ей всегда есть куда смыться от ответственности.
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16.11.2023 12:48 Ответить
Так ото ж і я про це: так було завжди, то чому дивуватися?
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16.11.2023 12:49 Ответить
цей кацапський мотлох вже не буде вбивати українців.
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16.11.2023 11:50 Ответить
Побачив "Дикі шершні" -- задонатив.
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16.11.2023 11:52 Ответить
прекрасные кадры. хотелось бы применения зажигательного оружия на дроне.
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16.11.2023 12:49 Ответить
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16.11.2023 13:55 Ответить
Красені!
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16.11.2023 14:59 Ответить
 
 