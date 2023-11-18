Снайпер СБУ установил рекорд, уничтожив оккупанта на расстоянии 3800 метров. ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором зафиксирован новый рекорд – украинский снайпер уничтожил российского оккупанта на расстоянии 3800 метров.

Как информирует Цензор.НЕТ, кадры опубликованы Департаментом военной контрразведки СБУ.

В сообщении отмечается: "Снайпер СБУ уничтожил россиянина с дистанции в 3,8 км! Выстрел он произвел из украинской винтовки "Володар Обрію" (Horizon's Lord). Предыдущий рекорд был 3 540 метров".

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