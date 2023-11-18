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Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
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Снайпер СБУ встановив рекорд, знищивши окупанта на відстані 3800 метрів. ВIДЕО

У мережі з’явилося відео, на якому зафіксовано новий рекорд - український снайпер знищив російського окупанта на відстані 3800 метрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри опубліковані Департаментом військової контррозвідки СБУ. 

У повідомленні зазначається: "Снайпер СБУ знищив росіянина з дистанції у 3,8 км! Постріл він зробив із української гвинтівки "Володар Обрію" (Horizon's Lord). Попередній рекорд був 3 540 метрів".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снайпери ЗСУ з дистанції 700 метрів ліквідували двох росіян. ВIДЕО

Автор: 

рекорд (184) СБУ (12818) снайпери (357)


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Топ коментарі
+42
Такое надо беречь!
Это вам не видосики записывать с суфлера
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18.11.2023 22:21
+42
Снайперу ЗСУ респектище-вдосконаленню немає меж...
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18.11.2023 22:21
+31
Не перекажу так гарно цю історію, як це розповів мені Олексій Петров. Але хочу, щоб і ви знали, з яких матерій складається життя воїна на фронті. І чому немає в цій формулі дрібниць. «Кошенята» Петрова отримали бойове завдання - доставити дроном воду та акумуляторні батареї у зазначену точку на мапі. Плани на день, до слова, були зовсім інші - крошити ворога на дрібні частинки. Послуги доставки у ці плани зовсім не входили. Розчарованим «кошенятам» подробиці операції повідомив боєць, який привіз батареї для передачі. Його хлопців відрізали, і вже третю добу вони тримають позицію. Дібратися до них неможливо, а вода та батареї для рацій вже конче потрібні. Зібрали чотири пакунки. Придумали так, щоб пляшки з водою не луснули при падінні з дрона. Ну... з Богом! Через дві години дрон збили. Вже на зворотному шляху. До цього він таки скинув бійцям воду та батареї. Троє хлопців залишилися живими завдяки одному дрону. Скажете, майже мільйон гривень за дрон - завелика ціна, щоб доставляти ним воду? Аж ніяк. Для порятунку життя українського воїна - немає ціни. Олексію, не приймаю вибачень за втрачений дрон. Привезу ще, тільки би вони і далі рятували наших хлопців.

@poroshenko
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18.11.2023 22:52
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Такое надо беречь!
Это вам не видосики записывать с суфлера
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18.11.2023 22:21 Відповісти
👍✊❤️💙💛Как зеницу Ока !
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19.11.2023 07:28 Відповісти
Это вы красиво сказали!!!!!
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19.11.2023 12:23 Відповісти
Снайперу ЗСУ респектище-вдосконаленню немає меж...
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18.11.2023 22:21 Відповісти
не ЗСУ а СБУ
хоть хто замочив орка, різниці нема
він наш
правда, не видно щоб орк точно здох...
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19.11.2023 00:33 Відповісти
Наче б то попав але чи є там 3.8км?
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18.11.2023 22:22 Відповісти
візьми рулетку і поміряй, доповіси, є, чи нема.
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18.11.2023 22:39 Відповісти
🤣
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19.11.2023 08:36 Відповісти
куля летіла 9 секунд. Можеш вирахувати
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18.11.2023 23:18 Відповісти
Фантастичний рекорд нашого снайпера 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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18.11.2023 22:23 Відповісти
А окупант отримає премію Дарвіна: зловити кулю на такій відстані, це талант!
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18.11.2023 22:25 Відповісти
велика частина кацапні стала номінантами на премію по факту прибуття в Україну і загибелі.
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18.11.2023 22:41 Відповісти
Голкіпер ))
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19.11.2023 08:52 Відповісти
Станок канєшно капітальний.
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18.11.2023 22:26 Відповісти
2710 - попередній рекорд. До того було 2200.
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18.11.2023 22:27 Відповісти
Досконалювати треба не снайперів, а снайперську техніку. Випросіть у ізраїльтан ті автоматичні рушниці що на заборі з Газою установили, і випробуйте в реальних бойових умовах, то може появиться розуміння як удосконалити...
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18.11.2023 22:29 Відповісти
щось не дуже вони допомогли Ізраїлю, але допомогти вдосконали, то без проблем, тим більш, кожен день є місця для перевірки.
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18.11.2023 22:42 Відповісти
Ось де був би рекорд...
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18.11.2023 22:32 Відповісти
Це показник..
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18.11.2023 22:35 Відповісти
промий очі скломийкою, тільки очі промий, а не пий
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18.11.2023 22:43 Відповісти
Я так і думав. На моє питання :"хто бачив знищеного окупанта?" ствердно відповіли всі ті ж 73,2%. Сам очі промий, придурок.
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19.11.2023 11:50 Відповісти
я ж кажу промий, а не ти п'єш, тому й не бачиш.
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19.11.2023 12:07 Відповісти
дурню дивись з 13 секунди по 15 в праву частину підсвіченого колом, краще на великому екрані, тільки перед тим протверезій, якщо вже всю скломийку випив, а як не всю, то закапай в очі і двись.
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19.11.2023 12:14 Відповісти
Бачу впавшого після пострілу орка. Ти впевнений, що він труп? Чи тобі лікар помахав свідоцтвом про смерть? Часто дуже хочеться видавати бажане за дійсне. Звичайно, я надіюсь на те що він таки труп. Це з того ж репертуару, коли після влучання дрона по танку одразу записуюсть цей танк та його екіпаж в знешкоджені.
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19.11.2023 13:18 Відповісти
о, ти дослухався поради, не все втрачено. ти бачив калібр? від влучання такого, як мінімум йому щось відірвало, він бетера пробиває.
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19.11.2023 19:27 Відповісти
- от ви кажете рекорди...
- я кажу?
- ну, думаєте...

«Володар Обрію» (Horizon's Lord) - це спеціально спроєктований та створений високоточний стрілецький комплекс, що складається з власно гвинтівки та спеціально розробленого високоточного далекобійного набою 12,7х114"HL". В основу комплексу лягла ідея використати кулю калібру .510" (12,95 мм) в гільзі від набою 14,5х114. Гвинтівка оснащувалась прицілом March Genesis 4-40x56 F1, що має механіку, яка забезпечує великий запас вертикальних поправок для стрільби на великі відстані, а також повну відсутність будь-яких спотворень зображення у прицілі при такій стрільбі.
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18.11.2023 22:44 Відповісти
Надо объяснить публике, что это калибр не 7,62мм ,а 12,7мм.
А гильза аж от14,5мм, что даёт дополнительные преимущества
в расстоянии.
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18.11.2023 22:56 Відповісти
для більшості це все одно, що роз'яснювати про нульовий спін бозона.
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18.11.2023 23:07 Відповісти
Не обов'язково нульовий.
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19.11.2023 03:05 Відповісти
от бляха, як вже наука просунулась. А я сорок років був впевнений, що він нульовий.
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19.11.2023 03:59 Відповісти
Він завжди був цілим. Стан вашої свідомості на науку не вплинув.
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19.11.2023 04:03 Відповісти
Добре, а то я вже подумав, що ламається моє уявлення про світоустрій, і вже є бозони з половинним спіном. Тепер спокійно засну.
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19.11.2023 04:13 Відповісти
Хороший слух...на відстані 3800 метрів почув російську мову...
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18.11.2023 22:49 Відповісти
Не перекажу так гарно цю історію, як це розповів мені Олексій Петров. Але хочу, щоб і ви знали, з яких матерій складається життя воїна на фронті. І чому немає в цій формулі дрібниць. «Кошенята» Петрова отримали бойове завдання - доставити дроном воду та акумуляторні батареї у зазначену точку на мапі. Плани на день, до слова, були зовсім інші - крошити ворога на дрібні частинки. Послуги доставки у ці плани зовсім не входили. Розчарованим «кошенятам» подробиці операції повідомив боєць, який привіз батареї для передачі. Його хлопців відрізали, і вже третю добу вони тримають позицію. Дібратися до них неможливо, а вода та батареї для рацій вже конче потрібні. Зібрали чотири пакунки. Придумали так, щоб пляшки з водою не луснули при падінні з дрона. Ну... з Богом! Через дві години дрон збили. Вже на зворотному шляху. До цього він таки скинув бійцям воду та батареї. Троє хлопців залишилися живими завдяки одному дрону. Скажете, майже мільйон гривень за дрон - завелика ціна, щоб доставляти ним воду? Аж ніяк. Для порятунку життя українського воїна - немає ціни. Олексію, не приймаю вибачень за втрачений дрон. Привезу ще, тільки би вони і далі рятували наших хлопців.

@poroshenko
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18.11.2023 22:52 Відповісти
Щира подяка Воїнам ЗСУ , та пану Петру Порошенко ! Най Боже тримає руку свою над Вами !
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18.11.2023 23:07 Відповісти
Исцеление кацапа , от головной боли .
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18.11.2023 23:08 Відповісти
Натхнення тобі!
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18.11.2023 23:08 Відповісти
Ну можливо поранив орка, але щоб знищив...сумнівно.
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18.11.2023 23:09 Відповісти
не смішить, таким калібром неможливо поранити
якщо попаде то відриває кінцівку у кращому випадку
якщо в голову то дивіться відео як куля влучає в кавун
бронік наскрізь пробиває
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18.11.2023 23:32 Відповісти
12.7 бтр наскрізь прошиває а тут людина.
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19.11.2023 09:08 Відповісти
Але 3800 метри.
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13.12.2024 17:14 Відповісти
Чей Таг інструмент? Чи краща апаратура існує?
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18.11.2023 23:10 Відповісти
мультикаліберна гвинтівка «Володар Обрію» та патрон 12,7х114"НL" розроблені за участі провідних снайперів України, інженерів компанії «Володар Обрію», заводу «Маяк», іноземних компаній Bartlein Barrels Inc. (USA) та ARC Ballistics (UK).
Конструкція гвинтівки передбачає швидку заміну ствола та затворної личинки під інший калібр. Гвинтівка доступна в калібрах: 416 Barrett; 470 Steyr; 12,7x99 NATO; 12,7x108; 12,7x114"HL"; 14,5x114 та 23х115 мм. Останній калібр це малокаліберний снаряд, застосування якого перетворює гвинтівку в малокаліберну гармату.
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18.11.2023 23:17 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1725850801640177729 трохи расчєловєчіванія від "Магури"
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18.11.2023 23:13 Відповісти
ОГО!!!

Це просто звіздець!

Неймовірно!

Героям слава!

Смерть ворогам!
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18.11.2023 23:17 Відповісти
стріляв я в травні з СВД. на 100 метрів попадаю в яблучко, але ціль була статична, тренувальна. Поки знайдеш в оптіку її, вже купа часу пройде. А як її вести, якщо вона рухається - я взагалі не розумію. тому для мене це магія якась.
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18.11.2023 23:23 Відповісти
стоять орки курять наприклад , чи на посту, чи щось копирсається на місці, цього достатньо
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19.11.2023 09:35 Відповісти
цель упала лицом вперед в окоп, слева двое от неё присели
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19.11.2023 01:42 Відповісти
Всё - УВИДЕЛ, СПАСИБО!
Свой предыдущий коммент удаляю!
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19.11.2023 02:06 Відповісти
Третій справа падає замертво, двоє інших після цього пригинаються і кидаються у його сторону.
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19.11.2023 01:56 Відповісти
Всё - УВИДЕЛ, СПАСИБО!

Свой предыдущий коммент удаляю!
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19.11.2023 02:07 Відповісти
Декілька разів переглянув. Влучання не помітив. Великий сумнів стосовно дистанції.
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19.11.2023 00:05 Відповісти
Так , схоже що не влучив.
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19.11.2023 00:18 Відповісти
Аналогічно. Щось останнім часом частенько такі незрозумілі відоси вилазять. І думки - невже нема більш переконливого щось? Я теж хочу побільше переможних відео, але ніж таке, то краще б нічого не постили .
ЗІ і незрозумілі радісні поздоровлення в коментах. Ви крім заголовка відос дивились взагалі? Невже ні в кого питань нема?
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19.11.2023 01:31 Відповісти
Може просто хтось в очі довбиться? Біля правого краю підсвіченого кола і лівого краю синьої фігні, схожоі на біотуалет, в чувака влучає і він падає обличчям в окоп
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19.11.2023 01:45 Відповісти
Дивіться на третього справа від двох щасливих "живчиків".
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19.11.2023 01:59 Відповісти
Схоже що інстинктивно впав а потім "чомусь" активно дременув.
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19.11.2023 02:16 Відповісти
І де там на відео "дременув"? На концерт кабздона - то так і є.
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19.11.2023 02:42 Відповісти
March Genesis 4-40×52. Приціл призначений для стрільби на екстремальні дистанції до 3 миль (4,8 км) без необхідності використання додаткових пристосувань, таких як планки з нахилом або спеціальних кронштейнів.
348000 грн
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19.11.2023 00:13 Відповісти
для кацапів нічого не пожаліємо
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19.11.2023 09:17 Відповісти
Поважаю професіоналізм в усіх його різновидах!
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19.11.2023 00:16 Відповісти
Не знаю , може там був і третій москаль , але двоє , що на передньому плані дуже швидко нахилились і почали повзти , тобто куля пролетіла рядом і змусила їх відреагувати . Якщо третього не було , то навіщо видавати бажане за дійсне , таким чином породжуючи недовіру до дійсних здобутків ЗСУ.
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19.11.2023 00:17 Відповісти
Третій-справа,той шо різко розводить руками і падає в окоп
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19.11.2023 01:08 Відповісти
Так , ви праві , дійсно є третій , і дійсно є його ураження , дякую , що підказали.
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19.11.2023 01:54 Відповісти
Там поправку на 50 градусів давали?
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19.11.2023 00:56 Відповісти
Щось нереальне.
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19.11.2023 01:55 Відповісти
Nie ma ceny za żołnierza. Ukraina nie obroni się bez swoich dzieci. Ruscy nie mają patriotów, mają zastraszoną najemną bandę niewolniczą. Chwała Ukrainie! Musicie dać radę!
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19.11.2023 09:02 Відповісти
в якогось канадця рекорд 2.4км., а тут 3.8?
О_О
А яка тоді віддача у такого ствола?
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19.11.2023 09:59 Відповісти
 
 