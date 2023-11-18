Снайпер СБУ встановив рекорд, знищивши окупанта на відстані 3800 метрів. ВIДЕО
У мережі з’явилося відео, на якому зафіксовано новий рекорд - український снайпер знищив російського окупанта на відстані 3800 метрів.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри опубліковані Департаментом військової контррозвідки СБУ.
У повідомленні зазначається: "Снайпер СБУ знищив росіянина з дистанції у 3,8 км! Постріл він зробив із української гвинтівки "Володар Обрію" (Horizon's Lord). Попередній рекорд був 3 540 метрів".
Топ коментарі
+42 Галина Боброва #582785
показати весь коментар18.11.2023 22:21
+42 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар18.11.2023 22:21
+31 Urs
показати весь коментар18.11.2023 22:52
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Это вам не видосики записывать с суфлера
хоть хто замочив орка, різниці нема
він наш
правда, не видно щоб орк точно здох...
- я кажу?
- ну, думаєте...
«Володар Обрію» (Horizon's Lord) - це спеціально спроєктований та створений високоточний стрілецький комплекс, що складається з власно гвинтівки та спеціально розробленого високоточного далекобійного набою 12,7х114"HL". В основу комплексу лягла ідея використати кулю калібру .510" (12,95 мм) в гільзі від набою 14,5х114. Гвинтівка оснащувалась прицілом March Genesis 4-40x56 F1, що має механіку, яка забезпечує великий запас вертикальних поправок для стрільби на великі відстані, а також повну відсутність будь-яких спотворень зображення у прицілі при такій стрільбі.
А гильза аж от14,5мм, что даёт дополнительные преимущества
в расстоянии.
@poroshenko
якщо попаде то відриває кінцівку у кращому випадку
якщо в голову то дивіться відео як куля влучає в кавун
бронік наскрізь пробиває
Конструкція гвинтівки передбачає швидку заміну ствола та затворної личинки під інший калібр. Гвинтівка доступна в калібрах: 416 Barrett; 470 Steyr; 12,7x99 NATO; 12,7x108; 12,7x114"HL"; 14,5x114 та 23х115 мм. Останній калібр це малокаліберний снаряд, застосування якого перетворює гвинтівку в малокаліберну гармату.
Це просто звіздець!
Неймовірно!
Героям слава!
Смерть ворогам!
Свой предыдущий коммент удаляю!
Свой предыдущий коммент удаляю!
ЗІ і незрозумілі радісні поздоровлення в коментах. Ви крім заголовка відос дивились взагалі? Невже ні в кого питань нема?
348000 грн
О_О
А яка тоді віддача у такого ствола?