Снайпер СБУ встановив рекорд, знищивши окупанта на відстані 3800 метрів. ВIДЕО

У мережі з’явилося відео, на якому зафіксовано новий рекорд - український снайпер знищив російського окупанта на відстані 3800 метрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри опубліковані Департаментом військової контррозвідки СБУ.

У повідомленні зазначається: "Снайпер СБУ знищив росіянина з дистанції у 3,8 км! Постріл він зробив із української гвинтівки "Володар Обрію" (Horizon's Lord). Попередній рекорд був 3 540 метрів".

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