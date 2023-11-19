Украинские защитники уничтожили вражеский танк на Авдеевском направлении. ВIДЕО
Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады уничтожили российский танк на Авдеевском направлении.
Соответствующее видео опубликовано в соцсети, передает Цензор.НЕТ.
"Последние дни враг активно пытается штурмовать завод и зайти на его территорию. Кроме штурмовых действий пехоты, россияне применяют технику, обстреливая здания завода танками, а также минометами. Часто подбираются к забору территории АКХЗ, но часто там и умирают. Украинские военные держат оборону, несмотря на сверхсложное положение, и даже на минимальных дистанциях боевых столкновений уничтожают московитов. Штурмы также продолжаются по всему отрезку Авдеевской агломерации", - сообщили аналитики DeepState.
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аж не віриться , що отримуватиму таке задоволення від
того, як здихають москалі 👍🏼🙁