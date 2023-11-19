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Украинские защитники уничтожили вражеский танк на Авдеевском направлении. ВIДЕО

Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады уничтожили российский танк на Авдеевском направлении.

Соответствующее видео опубликовано в соцсети, передает Цензор.НЕТ.

"Последние дни враг активно пытается штурмовать завод и зайти на его территорию. Кроме штурмовых действий пехоты, россияне применяют технику, обстреливая здания завода танками, а также минометами. Часто подбираются к забору территории АКХЗ, но часто там и умирают. Украинские военные держат оборону, несмотря на сверхсложное положение, и даже на минимальных дистанциях боевых столкновений уничтожают московитов. Штурмы также продолжаются по всему отрезку Авдеевской агломерации", - сообщили аналитики DeepState.

Автор: 

танк (2256) 110 отдельная механизированная бригада (105)


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"Це ж вже ж було!"
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19.11.2023 17:54 Ответить
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19.11.2023 18:22 Ответить
Дурнуваті кацапи поспішають до пекла
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19.11.2023 21:43 Ответить
Була б сенсація, якщо б насрали через люк в башту танка і відпустили.
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19.11.2023 18:01 Ответить
2 БК таскало, падло.
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19.11.2023 18:25 Ответить
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19.11.2023 20:03 Ответить
Підсмажились кацапури в танчику і це дуже приємно ,
аж не віриться , що отримуватиму таке задоволення від
того, як здихають москалі 👍🏼🙁
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19.11.2023 21:41 Ответить
 
 