Українські захисники знищили ворожий танк на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Бійці 110-ої окремої механізованої бригади знищили російський танк на Авдіївському напрямку.

Відповідне відео опубліковане у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.

"Останні дні ворог активно намагається штурмувати завод та зайти на його територію. Окрім штурмових дій піхоти, росіяни застосовують техніку, обстрілюючи будівлі заводу танками, а також мінометами. Часто підбираються до паркану території АКХЗ, але так само часто там і помирають. Українські військові тримають оборону попри надскладне становище та навіть на мінімальних дистанціях бойових зіткнень знищують московитів. Штурми також продовжуються по всьому відтинку Авдіївської агломерації", - повідомили аналітики DeepState.

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