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Українські захисники знищили ворожий танк на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Бійці 110-ої окремої механізованої бригади знищили російський танк на Авдіївському напрямку.

Відповідне відео опубліковане у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.

"Останні дні ворог активно намагається штурмувати завод та зайти на його територію. Окрім штурмових дій піхоти, росіяни застосовують техніку, обстрілюючи будівлі заводу танками, а також мінометами. Часто підбираються до паркану території АКХЗ, але так само часто там і помирають. Українські військові тримають оборону попри надскладне становище та навіть на мінімальних дистанціях бойових зіткнень знищують московитів. Штурми також продовжуються по всьому відтинку Авдіївської агломерації", - повідомили аналітики DeepState.

Дивіться: Артилеристи знищили зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1" на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) 110 окрема механізована бригада (107)


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"Це ж вже ж було!"
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19.11.2023 17:54 Відповісти
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19.11.2023 18:22 Відповісти
Дурнуваті кацапи поспішають до пекла
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19.11.2023 21:43 Відповісти
Була б сенсація, якщо б насрали через люк в башту танка і відпустили.
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19.11.2023 18:01 Відповісти
2 БК таскало, падло.
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19.11.2023 18:25 Відповісти
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19.11.2023 20:03 Відповісти
Підсмажились кацапури в танчику і це дуже приємно ,
аж не віриться , що отримуватиму таке задоволення від
того, як здихають москалі 👍🏼🙁
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19.11.2023 21:41 Відповісти
 
 