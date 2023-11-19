Українські захисники знищили ворожий танк на Авдіївському напрямку. ВIДЕО
Бійці 110-ої окремої механізованої бригади знищили російський танк на Авдіївському напрямку.
Відповідне відео опубліковане у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.
"Останні дні ворог активно намагається штурмувати завод та зайти на його територію. Окрім штурмових дій піхоти, росіяни застосовують техніку, обстрілюючи будівлі заводу танками, а також мінометами. Часто підбираються до паркану території АКХЗ, але так само часто там і помирають. Українські військові тримають оборону попри надскладне становище та навіть на мінімальних дистанціях бойових зіткнень знищують московитів. Штурми також продовжуються по всьому відтинку Авдіївської агломерації", - повідомили аналітики DeepState.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
аж не віриться , що отримуватиму таке задоволення від
того, як здихають москалі 👍🏼🙁