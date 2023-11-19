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Артилеристи знищили зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1" на Херсонщині. ВIДЕО

Нашою аеророзвідкою у Каховському районі Херсонської області було виявлено російський зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1". Після передачі розвідкою координат по цілях влучно відпрацювала наша артилерія - залишивши ворога без засобу ППО в даному секторі. Вартість ворожої техніки – близько 15 мільйонів доларів.

Відео знищення ворожої техніки опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Український HIMARS уразив дві ворожі РСЗВ "Град". ВIДЕО

Автор: 

знищення (7235) ЗРК (205) Херсонська область (5756)


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Топ коментарі
+26
Судячи з кількості "фейєрверку" - кацапи лише один раз устигли "перднуть в небо" Надіюся - промазали
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19.11.2023 15:14
+25
Красівоє. Репетиція перед салютом у Новорічну ніч.
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19.11.2023 15:08
+24
Не важливо скільки воно коштує в грошах, важливо, що ось ЦЕ вже не буде збивати наші літаки...ніколи!
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19.11.2023 15:16
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Красівоє. Репетиція перед салютом у Новорічну ніч.
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19.11.2023 15:08 Відповісти
Класно !
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19.11.2023 15:28 Відповісти
...перед Рiздвом за новым календарем.
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19.11.2023 15:47 Відповісти
Судячи з кількості "фейєрверку" - кацапи лише один раз устигли "перднуть в небо" Надіюся - промазали
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19.11.2023 15:14 Відповісти
Не важливо скільки воно коштує в грошах, важливо, що ось ЦЕ вже не буде збивати наші літаки...ніколи!
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19.11.2023 15:16 Відповісти
А ще здохло кілька навчених 3,14дарів!
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19.11.2023 15:57 Відповісти
Тока мокрає мєста асталась...
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19.11.2023 15:20 Відповісти
Та ні, там тільки гуму на зімню перевзути і знову аналогонетний панцирь у строю.
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19.11.2023 15:39 Відповісти
Кудись, о, пальнути встигло.... Є надія, що єкіпаж слухає накабздона!
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19.11.2023 15:23 Відповісти
То пальцем в небо фейерверк.
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19.11.2023 15:45 Відповісти
Красивый фейерверк
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19.11.2023 15:52 Відповісти
Таке відео, дуже приємно дивитися
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19.11.2023 16:02 Відповісти
Файно виглядає
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19.11.2023 16:03 Відповісти
Три "летьохи" ніколи не стануть "полканами" - ну і ... великих їм здобутків і потужної потенції.
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19.11.2023 16:11 Відповісти
в начале показано первое попадание совпавшее с пуском зенитной ракеты, а второе попадание добило цель.
видимо первый выстрел убил водителей в кабине, поэтому цель не сдвинулась с места до момента второго попадания.
фейерверк удался.
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19.11.2023 16:43 Відповісти
А я не понял? Это уже путинское "мы их щёлкаем как орехи" или " та я манал такую защиту резиденции"?
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19.11.2023 16:48 Відповісти
Смерть кацвапам!
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19.11.2023 17:23 Відповісти
Гарний об'єктивний контроль, точно не макет
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19.11.2023 17:47 Відповісти
Класика жанру, ЗРК безпорадно крутить антену станції виявлення цілі, проте впритул не бачить безпілотник.
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20.11.2023 00:26 Відповісти
Думаю , что на россий должны расстреливать или выбрасывать из окна конструкторов за создание и выпуск фейковых орудий как этот "панцырь", или "с-400 " и других аналого - неповторимых средств.
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20.11.2023 08:04 Відповісти
 
 