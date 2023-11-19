Артилеристи знищили зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1" на Херсонщині. ВIДЕО

Нашою аеророзвідкою у Каховському районі Херсонської області було виявлено російський зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1". Після передачі розвідкою координат по цілях влучно відпрацювала наша артилерія - залишивши ворога без засобу ППО в даному секторі. Вартість ворожої техніки – близько 15 мільйонів доларів.

Відео знищення ворожої техніки опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.

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