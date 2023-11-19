Артилеристи знищили зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1" на Херсонщині. ВIДЕО
Нашою аеророзвідкою у Каховському районі Херсонської області було виявлено російський зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1". Після передачі розвідкою координат по цілях влучно відпрацювала наша артилерія - залишивши ворога без засобу ППО в даному секторі. Вартість ворожої техніки – близько 15 мільйонів доларів.
Відео знищення ворожої техніки опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+26 Яр Холодний
показати весь коментар19.11.2023 15:14
+25 Fish Man
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+24 Сергей121
показати весь коментар19.11.2023 15:16
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видимо первый выстрел убил водителей в кабине, поэтому цель не сдвинулась с места до момента второго попадания.
фейерверк удался.