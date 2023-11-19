Український HIMARS уразив дві ворожі РСЗВ "Град". ВIДЕО

Український HIMARS уразив дві ворожі 122-мм реактивні системи залпового вогню "Град", які стояли неподалік від лінії фронту.

Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Військовий кур'єр, передає Цензор.НЕТ.

"Обидві цілі уражені, але не знищені. Імовірно установки були без БК. Але вони точно не поїдуть самі, і навряд чи знов будуть працювати по наших хлопцях", – підписали відео зі знищенням РСЗВ аеророзвідники підрозділу Shadow, які коригували вогонь.

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