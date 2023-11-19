Український HIMARS уразив дві ворожі РСЗВ "Град". ВIДЕО
Український HIMARS уразив дві ворожі 122-мм реактивні системи залпового вогню "Град", які стояли неподалік від лінії фронту.
Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Військовий кур'єр, передає Цензор.НЕТ.
"Обидві цілі уражені, але не знищені. Імовірно установки були без БК. Але вони точно не поїдуть самі, і навряд чи знов будуть працювати по наших хлопцях", – підписали відео зі знищенням РСЗВ аеророзвідники підрозділу Shadow, які коригували вогонь.
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Альйо, не бачу ліс рук, де ви, випускники Ленінградського, Сумського, Хмельницького, Одеського, Тбіліського, Коломенського, Тульського артилерійських училищ... може хоч один хлопака завалявся з Львівської Академії ім.Сагайдачного, шо, тішіна... Ото ж бо, не тямите в чомусь, то засуньте язика собі в срацю і мовчки сопіть в кутку дивана, іксьпєрди... *** 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪