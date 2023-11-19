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Український HIMARS уразив дві ворожі РСЗВ "Град". ВIДЕО

Український HIMARS уразив дві ворожі 122-мм реактивні системи залпового вогню "Град", які стояли неподалік від лінії фронту.

Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Військовий кур'єр, передає Цензор.НЕТ.

"Обидві цілі уражені, але не знищені. Імовірно установки були без БК. Але вони точно не поїдуть самі, і навряд чи знов будуть працювати по наших хлопцях", – підписали відео зі знищенням РСЗВ аеророзвідники підрозділу Shadow, які коригували вогонь.

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Автор: 

знищення (7235) РСЗВ (208) HIMARS (307)


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Як по мені, нажаль не уражені
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19.11.2023 14:14 Відповісти
Уразив і знищів, дві великі різниці, в нас що надлишок HIMARS?
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19.11.2023 14:17 Відповісти
Якщо у HIMARS осколкова БЧ- то там решето, яке відновлювати немає сенсу.
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19.11.2023 14:27 Відповісти
Так і є , але в коментарях стільки галасу здійняли , що дуже не приємно 😠
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19.11.2023 14:30 Відповісти
"Обидві цілі уражені, але не знищені. Якщо ціль уразив HIMARS,то така ціль уражена HIMARS.Команда -"стріля туди, але так, щоб не попав бува у рашистську систему ."
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19.11.2023 14:31 Відповісти
Потрібно було показати крупним планом усі дзюрочки від кожної із 180 тисяч вольфрамових кульок, ась, спєцугани з бойового застосування систем РАО (ракетно-артиллерійського озброєння). Може тут є хоч один випускник ВАКУ, підніміть, будь-ласка, драбці до гури😁
Альйо, не бачу ліс рук, де ви, випускники Ленінградського, Сумського, Хмельницького, Одеського, Тбіліського, Коломенського, Тульського артилерійських училищ... може хоч один хлопака завалявся з Львівської Академії ім.Сагайдачного, шо, тішіна... Ото ж бо, не тямите в чомусь, то засуньте язика собі в срацю і мовчки сопіть в кутку дивана, іксьпєрди... *** 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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19.11.2023 16:11 Відповісти
странным в этой ситуации является то, что проезжающие по трассе гражданские автомобили даже не остановились, хотя должны были оказаться в радиусе поражения этих ракет.
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19.11.2023 16:50 Відповісти
HIMARS це круто...це на цей час найкраща зброя що ми маємо...Це високоточні снаряди, хоча тут на відео видно що не відбулося прямого влучання, якщо були снаряди M30A1 то маємо надію, що ворожі установки обидві пошкоджені.
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19.11.2023 16:51 Відповісти
 
 