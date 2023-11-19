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Украинский HIMARS поразил две вражеские РСЗО "Град". ВИДЕО

Украинский HIMARS поразил две вражеские 122-мм реактивные системы залпового огня "Град", стоявшие неподалеку от линии фронта.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Военный курьер, передает Цензор.НЕТ.

"Обе цели поражены, но не уничтожены. Вероятно установки были без БК. Но они точно не поедут сами, и вряд ли снова будут работать по нашим ребятам", - подписали видео с уничтожением РСЗО аэроразведчики подразделения Shadow, корректировавшие огонь.

Смотрите: Оператор ударного дрона атаковал группу российских захватчиков, скрывавшихся в заброшенном здании.. ВИДЕО

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уничтожение (6923) РСЗО (195) HIMARS (286)


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Як по мені, нажаль не уражені
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19.11.2023 14:14 Ответить
Уразив і знищів, дві великі різниці, в нас що надлишок HIMARS?
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19.11.2023 14:17 Ответить
Якщо у HIMARS осколкова БЧ- то там решето, яке відновлювати немає сенсу.
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19.11.2023 14:27 Ответить
Так і є , але в коментарях стільки галасу здійняли , що дуже не приємно 😠
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19.11.2023 14:30 Ответить
"Обидві цілі уражені, але не знищені. Якщо ціль уразив HIMARS,то така ціль уражена HIMARS.Команда -"стріля туди, але так, щоб не попав бува у рашистську систему ."
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19.11.2023 14:31 Ответить
Потрібно було показати крупним планом усі дзюрочки від кожної із 180 тисяч вольфрамових кульок, ась, спєцугани з бойового застосування систем РАО (ракетно-артиллерійського озброєння). Може тут є хоч один випускник ВАКУ, підніміть, будь-ласка, драбці до гури😁
Альйо, не бачу ліс рук, де ви, випускники Ленінградського, Сумського, Хмельницького, Одеського, Тбіліського, Коломенського, Тульського артилерійських училищ... може хоч один хлопака завалявся з Львівської Академії ім.Сагайдачного, шо, тішіна... Ото ж бо, не тямите в чомусь, то засуньте язика собі в срацю і мовчки сопіть в кутку дивана, іксьпєрди... *** 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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19.11.2023 16:11 Ответить
странным в этой ситуации является то, что проезжающие по трассе гражданские автомобили даже не остановились, хотя должны были оказаться в радиусе поражения этих ракет.
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19.11.2023 16:50 Ответить
HIMARS це круто...це на цей час найкраща зброя що ми маємо...Це високоточні снаряди, хоча тут на відео видно що не відбулося прямого влучання, якщо були снаряди M30A1 то маємо надію, що ворожі установки обидві пошкоджені.
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19.11.2023 16:51 Ответить
 
 