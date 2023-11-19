Украинский HIMARS поразил две вражеские РСЗО "Град". ВИДЕО

Украинский HIMARS поразил две вражеские 122-мм реактивные системы залпового огня "Град", стоявшие неподалеку от линии фронта.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Военный курьер, передает Цензор.НЕТ.

"Обе цели поражены, но не уничтожены. Вероятно установки были без БК. Но они точно не поедут сами, и вряд ли снова будут работать по нашим ребятам", - подписали видео с уничтожением РСЗО аэроразведчики подразделения Shadow, корректировавшие огонь.

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