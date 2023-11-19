Украинский HIMARS поразил две вражеские РСЗО "Град". ВИДЕО
Украинский HIMARS поразил две вражеские 122-мм реактивные системы залпового огня "Град", стоявшие неподалеку от линии фронта.
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Военный курьер, передает Цензор.НЕТ.
"Обе цели поражены, но не уничтожены. Вероятно установки были без БК. Но они точно не поедут сами, и вряд ли снова будут работать по нашим ребятам", - подписали видео с уничтожением РСЗО аэроразведчики подразделения Shadow, корректировавшие огонь.
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Альйо, не бачу ліс рук, де ви, випускники Ленінградського, Сумського, Хмельницького, Одеського, Тбіліського, Коломенського, Тульського артилерійських училищ... може хоч один хлопака завалявся з Львівської Академії ім.Сагайдачного, шо, тішіна... Ото ж бо, не тямите в чомусь, то засуньте язика собі в срацю і мовчки сопіть в кутку дивана, іксьпєрди... *** 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪