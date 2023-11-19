Артиллеристы уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" на Херсонщине. ВИДЕО

Нашей аэроразведкой в Каховском районе Херсонской области был обнаружен российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1". После передачи разведкой координат по целям метко отработала наша артиллерия – оставив врага без средства ПВО в данном секторе. Стоимость вражеской техники – около 15 миллионов долларов.

Видео уничтожения вражеской техники в телеграм-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.

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