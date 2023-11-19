РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11932 посетителя онлайн
Новости Видео Война
13 464 20

Артиллеристы уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" на Херсонщине. ВИДЕО

Нашей аэроразведкой в Каховском районе Херсонской области был обнаружен российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1". После передачи разведкой координат по целям метко отработала наша артиллерия – оставив врага без средства ПВО в данном секторе. Стоимость вражеской техники – около 15 миллионов долларов.

Видео уничтожения вражеской техники в телеграм-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Украинский HIMARS поразил две вражеские РСЗО "Град". ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6923) ЗРК (200) Херсонская область (4770)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+26
Судячи з кількості "фейєрверку" - кацапи лише один раз устигли "перднуть в небо" Надіюся - промазали
показать весь комментарий
19.11.2023 15:14
+25
Красівоє. Репетиція перед салютом у Новорічну ніч.
показать весь комментарий
19.11.2023 15:08
+24
Не важливо скільки воно коштує в грошах, важливо, що ось ЦЕ вже не буде збивати наші літаки...ніколи!
показать весь комментарий
19.11.2023 15:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Красівоє. Репетиція перед салютом у Новорічну ніч.
показать весь комментарий
19.11.2023 15:08 Ответить
Класно !
показать весь комментарий
19.11.2023 15:28 Ответить
...перед Рiздвом за новым календарем.
показать весь комментарий
19.11.2023 15:47 Ответить
Судячи з кількості "фейєрверку" - кацапи лише один раз устигли "перднуть в небо" Надіюся - промазали
показать весь комментарий
19.11.2023 15:14 Ответить
Не важливо скільки воно коштує в грошах, важливо, що ось ЦЕ вже не буде збивати наші літаки...ніколи!
показать весь комментарий
19.11.2023 15:16 Ответить
А ще здохло кілька навчених 3,14дарів!
показать весь комментарий
19.11.2023 15:57 Ответить
Тока мокрає мєста асталась...
показать весь комментарий
19.11.2023 15:20 Ответить
Та ні, там тільки гуму на зімню перевзути і знову аналогонетний панцирь у строю.
показать весь комментарий
19.11.2023 15:39 Ответить
Кудись, о, пальнути встигло.... Є надія, що єкіпаж слухає накабздона!
показать весь комментарий
19.11.2023 15:23 Ответить
То пальцем в небо фейерверк.
показать весь комментарий
19.11.2023 15:45 Ответить
Красивый фейерверк
показать весь комментарий
19.11.2023 15:52 Ответить
Таке відео, дуже приємно дивитися
показать весь комментарий
19.11.2023 16:02 Ответить
Файно виглядає
показать весь комментарий
19.11.2023 16:03 Ответить
Три "летьохи" ніколи не стануть "полканами" - ну і ... великих їм здобутків і потужної потенції.
показать весь комментарий
19.11.2023 16:11 Ответить
в начале показано первое попадание совпавшее с пуском зенитной ракеты, а второе попадание добило цель.
видимо первый выстрел убил водителей в кабине, поэтому цель не сдвинулась с места до момента второго попадания.
фейерверк удался.
показать весь комментарий
19.11.2023 16:43 Ответить
А я не понял? Это уже путинское "мы их щёлкаем как орехи" или " та я манал такую защиту резиденции"?
показать весь комментарий
19.11.2023 16:48 Ответить
Смерть кацвапам!
показать весь комментарий
19.11.2023 17:23 Ответить
Гарний об'єктивний контроль, точно не макет
показать весь комментарий
19.11.2023 17:47 Ответить
Класика жанру, ЗРК безпорадно крутить антену станції виявлення цілі, проте впритул не бачить безпілотник.
показать весь комментарий
20.11.2023 00:26 Ответить
Думаю , что на россий должны расстреливать или выбрасывать из окна конструкторов за создание и выпуск фейковых орудий как этот "панцырь", или "с-400 " и других аналого - неповторимых средств.
показать весь комментарий
20.11.2023 08:04 Ответить
 
 