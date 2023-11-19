Артиллеристы уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" на Херсонщине. ВИДЕО
Нашей аэроразведкой в Каховском районе Херсонской области был обнаружен российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1". После передачи разведкой координат по целям метко отработала наша артиллерия – оставив врага без средства ПВО в данном секторе. Стоимость вражеской техники – около 15 миллионов долларов.
Видео уничтожения вражеской техники в телеграм-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.
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+26 Яр Холодний
показать весь комментарий19.11.2023 15:14
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показать весь комментарий19.11.2023 15:16
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видимо первый выстрел убил водителей в кабине, поэтому цель не сдвинулась с места до момента второго попадания.
фейерверк удался.