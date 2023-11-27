Вице-президент Еврокомиссии Юрова прибыла с визитом в Киев. ВИДЕО

Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова прибыла в Киев с визитом.

Об этом она сообщила в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Я рада, что смогла приехать в Киев. С нашими украинскими друзьями мы обсудим их инициативы по расширению, особенно по борьбе с коррупцией. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно", - отметила она.

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