Віцепрезидентка Єврокомісії Юрова прибула із візитом до Києва. ВIДЕО

Віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова прибула до Києва з візитом.

Про це вона повідомила у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Я рада, що змогла приїхати до Києва. З нашими українськими друзями я обговорю їхні ініціативи щодо розширення, особливо щодо боротьби з корупцією. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно", - зазначила вона.

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