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Віцепрезидентка Єврокомісії Юрова прибула із візитом до Києва. ВIДЕО

Віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова прибула до Києва з візитом.

Про це вона повідомила у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Я рада, що змогла приїхати до Києва. З нашими українськими друзями я обговорю їхні ініціативи щодо розширення, особливо щодо боротьби з корупцією. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно", - зазначила вона.

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візит (1583) Єврокомісія (2155) Юрова Вера (20)


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З нашими українськими друзями я обговорю їхні ініціативи щодо розширення
...поглиблення, підвищення та всебічного вдосконалення...
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27.11.2023 11:53 Відповісти
Поэтому и приезжают, посмотреть в глаза, послушать очередной бред и ухать с докладом что ничего не поменялось...
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27.11.2023 11:58 Відповісти
Ще один ,,антікорупціонер" приперся! Мабуть, щоб відгодуватись трохи! Зголодніла на європейських харчах! Пожерти припераються! Лицемірні боягузи!
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27.11.2023 12:09 Відповісти
Їздять,чекають ...щоб Україна здалась і йшла на переговори з )(уйлом..контрнаступу такого,як хотіли політики немає.
Європа та і США задовбалась від війни,постачань озброєнь,надання грошей.тормозять допомогу у всьому.
.)(уйло на G20 киздів ,що то Україна не йде на перемовини,от і їздять "посланці миротворці"
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27.11.2023 12:10 Відповісти
Вера Петровна Юрова?
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27.11.2023 12:15 Відповісти
Йоурова Вера- Чеська поілтична діячка. Заступник голови Європейської комісії з цінностей та прозорості з 2019 року. У минулому - міністр регіонального розвитку Чехії, європейський комісар з питань юстиції, прав споживачів та ґендерної рівності в комісії Юнкера
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27.11.2023 13:03 Відповісти
Вітаємо.
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27.11.2023 13:04 Відповісти
нарід без корупції не може... тіпа навіщо приїхала, ..
аж з ЄС їздять, але мєстним, це не проблема..
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27.11.2023 14:53 Відповісти
 
 