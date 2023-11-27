Віцепрезидентка Єврокомісії Юрова прибула із візитом до Києва. ВIДЕО
Віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова прибула до Києва з візитом.
Про це вона повідомила у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Я рада, що змогла приїхати до Києва. З нашими українськими друзями я обговорю їхні ініціативи щодо розширення, особливо щодо боротьби з корупцією. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно", - зазначила вона.
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...поглиблення, підвищення та всебічного вдосконалення...
Європа та і США задовбалась від війни,постачань озброєнь,надання грошей.тормозять допомогу у всьому.
.)(уйло на G20 киздів ,що то Україна не йде на перемовини,от і їздять "посланці миротворці"
аж з ЄС їздять, але мєстним, це не проблема..