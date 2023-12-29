Уничтожение двух российских танков на Авдеевском направлении. ВИДЕО

На Авдеевском направлении подразделение Khorne Group совместно с аэроразведкой Falcon Group 116-й бригады уничтожили два танка противника и пару вражеских дроноводов.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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