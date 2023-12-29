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Уничтожение двух российских танков на Авдеевском направлении. ВИДЕО

На Авдеевском направлении подразделение Khorne Group совместно с аэроразведкой Falcon Group 116-й бригады уничтожили два танка противника и пару вражеских дроноводов.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Аэроразведчики добивают БМП, "оборудованную" динамической "защитой" из тел ликвидированных оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

танк (2256) Авдеевка (2444) дроны (3923)


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Чудова прицільність
Дякуємо нашим Захисникам України та їх Сім'ям!
Слава Україні!
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29.12.2023 01:59 Ответить
Слава Воїнам - Слава Україні!👍
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29.12.2023 07:28 Ответить
 
 