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Знищення двох російських танків на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

На Авдіївському напрямку підрозділ "Khorne Group" спільно аеророзвідкою "Falcon Group" 116-ї бригади знищили два танки противника та пару ворожих дроноводів.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Детонація боєкомплекту ворожого танка поблизу Мар’їнки. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) Авдіївка (2342) дрони (4706)


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Чудова прицільність
Дякуємо нашим Захисникам України та їх Сім'ям!
Слава Україні!
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29.12.2023 01:59 Відповісти
Слава Воїнам - Слава Україні!👍
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29.12.2023 07:28 Відповісти
 
 