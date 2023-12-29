Знищення двох російських танків на Авдіївському напрямку. ВIДЕО
На Авдіївському напрямку підрозділ "Khorne Group" спільно аеророзвідкою "Falcon Group" 116-ї бригади знищили два танки противника та пару ворожих дроноводів.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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