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Дрон попадает в оккупанта с антидроновым ружьем. ВИДЕО

Украинские воины на южном направлении ликвидировали оккупанта, который с антидроновым ружьем препятствовал работе аэроразведчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки, которая была осуществлена с помощью дрона-камикадзе, опубликована в соцсетях.

"ССО уничтожили противника, препятствовавшего работе украинских дронов на Южном направлении. Во время воздушной разведки операторы одного из подразделений ССО зафиксировали размещение врага, пытавшегося помешать работе украинских дронов. Совместно с дружественными подразделениями Сил обороны по целям были нанесены удары FPV-дронами", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также: Аэроразведчики ССО скорректировали удар РСЗО "HIMARS" по вражеской РЭБ Р-934Б "Синица". ВIДЕО

Автор: 

уничтожение (6931) ССО (526) дроны (3923) РЭБ (130)


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Топ комментарии
+23
Це,"тіпа", їде війна і показана звичайна робота по знешкодженню ворога.
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29.12.2023 10:43
+11
Еще видосик/гундосик будет вечером.
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29.12.2023 10:39
+7
"атамстілі" це нерусь моковитскька так каже, а ми - повертаєм борги, і не по мирняку, а по ВО як та посудина "Новочеркаськ" чі як там вона називалась, по аеродромам де базуються їхні бомбардувальникі,по скупченню фашиків рузьгіх у ПТУ вроді Макіївкі, де вони получіли після Диплому відразу білет до Кобзона, і повір сину, те шо я перечислив далеко не кінець.

Розумію твою невдоволеність, я сам повном **** із за того шо наші партнери західні недозволяють відповідати по території так називаємої "россії"ракетами крилатими, але якщо пишеш сарказм то пиши вже правильно,дякую.
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29.12.2023 10:49
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Це тіпа ми атамстілі за ранковий масовий обстріл ракетами?
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29.12.2023 10:31 Ответить
Еще видосик/гундосик будет вечером.
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29.12.2023 10:39 Ответить
Це,"тіпа", їде війна і показана звичайна робота по знешкодженню ворога.
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29.12.2023 10:43 Ответить
Танюха, а куди їде війна?
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29.12.2023 12:45 Ответить
"атамстілі" це нерусь моковитскька так каже, а ми - повертаєм борги, і не по мирняку, а по ВО як та посудина "Новочеркаськ" чі як там вона називалась, по аеродромам де базуються їхні бомбардувальникі,по скупченню фашиків рузьгіх у ПТУ вроді Макіївкі, де вони получіли після Диплому відразу білет до Кобзона, і повір сину, те шо я перечислив далеко не кінець.

Розумію твою невдоволеність, я сам повном **** із за того шо наші партнери західні недозволяють відповідати по території так називаємої "россії"ракетами крилатими, але якщо пишеш сарказм то пиши вже правильно,дякую.
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29.12.2023 10:49 Ответить
Так сарказм і є в самому слові (атамстілі). А якщо ти його не побачив то Звиняй (сарказм), підскажи як правильно сарказм виражати? По третє , це ще хто кому сином приходиться треба з'ясувати...
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29.12.2023 12:38 Ответить
Диву даюсь: звідки у деяких береться цей недоречний типу "сарказм". КВН передивився чи що?
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29.12.2023 11:56 Ответить
Опудало диванне, бери зброю до рук, і покажи, як треба.
Чи ти вирішило бути циніком який глузує, і цього достатньо.
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30.12.2023 11:38 Ответить
ПНХ
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30.12.2023 11:43 Ответить
маленький йванко образився ))
мабуть матуся з татком вже навчили маленького йванка як ухилятися і чоботи лизати.)
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30.12.2023 14:02 Ответить
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30.12.2023 15:18 Ответить
Правильно лапоть, сам себе нах послав і сам пішов.
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30.12.2023 17:26 Ответить
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30.12.2023 17:28 Ответить
Символічно )))
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29.12.2023 10:47 Ответить
на жаль у нас не має "вундерваффе",щоб массово знищувати рашистську наволоч,...
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29.12.2023 10:55 Ответить
Мабуть, батарейки сіли , чи рушниця така "аналоговнетная", що дрон її не помітив?
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29.12.2023 11:03 Ответить
вона направленої дії, він мабуть по дронах розвідки працював, а непобачив, що підлітає фп
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29.12.2023 12:43 Ответить
Дрон розвідки яке раз це і знімає. Перед тим як здохнути він направляє цю гівнорушницю точно в камеру і на дрон це ніяк не діє.
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29.12.2023 15:31 Ответить
Этот поломался, несите следующего...
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29.12.2023 11:18 Ответить
Зловив...
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29.12.2023 11:47 Ответить
Вы не поняли. То у ***** в руках был "манок" на дрон (охотники знают, что это).
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29.12.2023 12:21 Ответить
 
 