Дрон попадает в оккупанта с антидроновым ружьем. ВИДЕО
Украинские воины на южном направлении ликвидировали оккупанта, который с антидроновым ружьем препятствовал работе аэроразведчиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки, которая была осуществлена с помощью дрона-камикадзе, опубликована в соцсетях.
"ССО уничтожили противника, препятствовавшего работе украинских дронов на Южном направлении. Во время воздушной разведки операторы одного из подразделений ССО зафиксировали размещение врага, пытавшегося помешать работе украинских дронов. Совместно с дружественными подразделениями Сил обороны по целям были нанесены удары FPV-дронами", - говорится в комментарии к видео.
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+23 Таня Ткаченко #546224
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Розумію твою невдоволеність, я сам повном **** із за того шо наші партнери західні недозволяють відповідати по території так називаємої "россії"ракетами крилатими, але якщо пишеш сарказм то пиши вже правильно,дякую.
Чи ти вирішило бути циніком який глузує, і цього достатньо.
мабуть матуся з татком вже навчили маленького йванка як ухилятися і чоботи лизати.)