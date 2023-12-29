Дрон попадает в оккупанта с антидроновым ружьем. ВИДЕО

Украинские воины на южном направлении ликвидировали оккупанта, который с антидроновым ружьем препятствовал работе аэроразведчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки, которая была осуществлена с помощью дрона-камикадзе, опубликована в соцсетях.

"ССО уничтожили противника, препятствовавшего работе украинских дронов на Южном направлении. Во время воздушной разведки операторы одного из подразделений ССО зафиксировали размещение врага, пытавшегося помешать работе украинских дронов. Совместно с дружественными подразделениями Сил обороны по целям были нанесены удары FPV-дронами", - говорится в комментарии к видео.

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