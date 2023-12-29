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Дрон влучає в окупанта з антидроновою рушницею. ВIДЕО

Українські воїни на південному напрямку ліквідували окупанта, який з антидроновою рушницею перешкоджав роботі аеророзвідників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки, яка була здійснена за допомогою дрона-камікадзе, опуюлікований у соцмережах.

"ССО знищили противника, що перешкоджав роботі українських дронів на Південному напрямку. Під час повітряної розвідки оператори одного з підрозділів ССО зафіксували розміщення ворога, що намагався перешкодити роботі українських дронів. Спільно з дружніми підрозділами Сил оборони по цілям були нанесені удари FPV-дронами", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Аеророзвідники ССО скорегували удар РСЗВ "HIMARS" по ворожій РЕБ Р-934Б "Синиця". ВIДЕО

Автор: 

знищення (7243) ССО (519) дрони (4706) РЕБ (156)


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Топ коментарі
+23
Це,"тіпа", їде війна і показана звичайна робота по знешкодженню ворога.
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29.12.2023 10:43
+11
Еще видосик/гундосик будет вечером.
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29.12.2023 10:39
+7
"атамстілі" це нерусь моковитскька так каже, а ми - повертаєм борги, і не по мирняку, а по ВО як та посудина "Новочеркаськ" чі як там вона називалась, по аеродромам де базуються їхні бомбардувальникі,по скупченню фашиків рузьгіх у ПТУ вроді Макіївкі, де вони получіли після Диплому відразу білет до Кобзона, і повір сину, те шо я перечислив далеко не кінець.

Розумію твою невдоволеність, я сам повном **** із за того шо наші партнери західні недозволяють відповідати по території так називаємої "россії"ракетами крилатими, але якщо пишеш сарказм то пиши вже правильно,дякую.
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29.12.2023 10:49
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Це тіпа ми атамстілі за ранковий масовий обстріл ракетами?
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29.12.2023 10:31 Відповісти
Еще видосик/гундосик будет вечером.
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29.12.2023 10:39 Відповісти
Це,"тіпа", їде війна і показана звичайна робота по знешкодженню ворога.
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29.12.2023 10:43 Відповісти
Танюха, а куди їде війна?
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29.12.2023 12:45 Відповісти
"атамстілі" це нерусь моковитскька так каже, а ми - повертаєм борги, і не по мирняку, а по ВО як та посудина "Новочеркаськ" чі як там вона називалась, по аеродромам де базуються їхні бомбардувальникі,по скупченню фашиків рузьгіх у ПТУ вроді Макіївкі, де вони получіли після Диплому відразу білет до Кобзона, і повір сину, те шо я перечислив далеко не кінець.

Розумію твою невдоволеність, я сам повном **** із за того шо наші партнери західні недозволяють відповідати по території так називаємої "россії"ракетами крилатими, але якщо пишеш сарказм то пиши вже правильно,дякую.
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29.12.2023 10:49 Відповісти
Так сарказм і є в самому слові (атамстілі). А якщо ти його не побачив то Звиняй (сарказм), підскажи як правильно сарказм виражати? По третє , це ще хто кому сином приходиться треба з'ясувати...
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29.12.2023 12:38 Відповісти
Диву даюсь: звідки у деяких береться цей недоречний типу "сарказм". КВН передивився чи що?
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29.12.2023 11:56 Відповісти
Опудало диванне, бери зброю до рук, і покажи, як треба.
Чи ти вирішило бути циніком який глузує, і цього достатньо.
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30.12.2023 11:38 Відповісти
ПНХ
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30.12.2023 11:43 Відповісти
маленький йванко образився ))
мабуть матуся з татком вже навчили маленького йванка як ухилятися і чоботи лизати.)
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30.12.2023 14:02 Відповісти
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30.12.2023 15:18 Відповісти
Правильно лапоть, сам себе нах послав і сам пішов.
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30.12.2023 17:26 Відповісти
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30.12.2023 17:28 Відповісти
Символічно )))
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29.12.2023 10:47 Відповісти
на жаль у нас не має "вундерваффе",щоб массово знищувати рашистську наволоч,...
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29.12.2023 10:55 Відповісти
Мабуть, батарейки сіли , чи рушниця така "аналоговнетная", що дрон її не помітив?
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29.12.2023 11:03 Відповісти
вона направленої дії, він мабуть по дронах розвідки працював, а непобачив, що підлітає фп
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29.12.2023 12:43 Відповісти
Дрон розвідки яке раз це і знімає. Перед тим як здохнути він направляє цю гівнорушницю точно в камеру і на дрон це ніяк не діє.
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29.12.2023 15:31 Відповісти
Этот поломался, несите следующего...
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29.12.2023 11:18 Відповісти
Зловив...
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29.12.2023 11:47 Відповісти
Вы не поняли. То у ***** в руках был "манок" на дрон (охотники знают, что это).
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29.12.2023 12:21 Відповісти
 
 