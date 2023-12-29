Дрон влучає в окупанта з антидроновою рушницею. ВIДЕО

Українські воїни на південному напрямку ліквідували окупанта, який з антидроновою рушницею перешкоджав роботі аеророзвідників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки, яка була здійснена за допомогою дрона-камікадзе, опуюлікований у соцмережах.

"ССО знищили противника, що перешкоджав роботі українських дронів на Південному напрямку. Під час повітряної розвідки оператори одного з підрозділів ССО зафіксували розміщення ворога, що намагався перешкодити роботі українських дронів. Спільно з дружніми підрозділами Сил оборони по цілям були нанесені удари FPV-дронами", - йдеться у коментарі до відео.

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