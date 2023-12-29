Дрон влучає в окупанта з антидроновою рушницею. ВIДЕО
Українські воїни на південному напрямку ліквідували окупанта, який з антидроновою рушницею перешкоджав роботі аеророзвідників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки, яка була здійснена за допомогою дрона-камікадзе, опуюлікований у соцмережах.
"ССО знищили противника, що перешкоджав роботі українських дронів на Південному напрямку. Під час повітряної розвідки оператори одного з підрозділів ССО зафіксували розміщення ворога, що намагався перешкодити роботі українських дронів. Спільно з дружніми підрозділами Сил оборони по цілям були нанесені удари FPV-дронами", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+23 Таня Ткаченко #546224
показати весь коментар29.12.2023 10:43
+11 Дмитрий Авдеев #524503
показати весь коментар29.12.2023 10:39
+7 Unfucky Rises
показати весь коментар29.12.2023 10:49
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Розумію твою невдоволеність, я сам повном **** із за того шо наші партнери західні недозволяють відповідати по території так називаємої "россії"ракетами крилатими, але якщо пишеш сарказм то пиши вже правильно,дякую.
Чи ти вирішило бути циніком який глузує, і цього достатньо.
мабуть матуся з татком вже навчили маленького йванка як ухилятися і чоботи лизати.)