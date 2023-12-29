Оккупанту оторвало две ноги после удара дрона-камикадзе. ВИДЕО 18+

Бойцы 47-й ОМБр "Магура" попали дроном-камикадзе в тайник, где находились, по меньшей мере, два оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после удара БПЛА один из них смог вылезти из укрытия, а другому оторвало ноги.

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