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Оккупанту оторвало две ноги после удара дрона-камикадзе. ВИДЕО 18+

Бойцы 47-й ОМБр "Магура" попали дроном-камикадзе в тайник, где находились, по меньшей мере, два оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после удара БПЛА один из них смог вылезти из укрытия, а другому оторвало ноги.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Также смотрите: Уничтожение дроном российского БТР-82 на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) уничтожение (6931) Авдеевка (2444) дроны (3923) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+44
Ванька-невстанька.
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29.12.2023 11:11
+38
Таких добивати не варто. Я б взагалі прагнув, щоб таких безрукиз-безногих було якнайбвльше і щоб вони заполонили всю кацапію у підземних переходах, на церковних папертях, ринках і площах. Це справляє надзвичайно гнвтюче враження на оточуючих, змушує б'юджет тратитися на соціалку і головне - їхня користь для суспільства нульова. Недаремно сталін чистив міста від таких, збираючи у місцях, віддалених від густо заснлених місцевостей.
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29.12.2023 11:28
+37
Дохніте, кацапські тварини.
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29.12.2023 11:11
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Ванька-невстанька.
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29.12.2023 11:11 Ответить
Незламний герой - ніколи не встане на коліна....
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29.12.2023 11:44 Ответить
Как говорится: "Одна нога тут, другая там".
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29.12.2023 12:47 Ответить
Зато резинові чоботи цілі, слава китайському легкпрому
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29.12.2023 14:20 Ответить
Несправедливо! Треба було кожному хоч по одній відірвати, а то перший незадоволений залишився!
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29.12.2023 16:52 Ответить
В начале полномасштабной войны, при виде горящей внутри кацапской САУ я перефразировал песню Второй Мировой Войны:

...Бьётся в тесной печурке огонь
У кацапов ни рук нет, ни ног
И порвали в деревне гормонь
За "Жигуль", что в хозяйстве помог...

Похоже это было, есть и будет актуальным.
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29.12.2023 19:43 Ответить
Дохніте, кацапські тварини.
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29.12.2023 11:11 Ответить
+💯!
Але не одразу!
Здихайте мєдлєнно, щоб встигнути подумати:
"какого х.. я сюда припьорся?"
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29.12.2023 12:33 Ответить
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29.12.2023 11:12 Ответить
Купила мама мені коня….
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29.12.2023 11:12 Ответить
нічого страшного. на концерті кабихдоха буде нижній брейк танцювать, на одних руках.
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29.12.2023 11:12 Ответить
Они устали ходить.
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29.12.2023 11:14 Ответить
невже з такого можна радiти???

ТААААК
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29.12.2023 11:16 Ответить
А што случилось ? ©
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29.12.2023 12:18 Ответить
Так інший кацап даже пішов. Треба якось збільшувати вибухову потужність дронів
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29.12.2023 11:17 Ответить
Ну це вже питання до промисловості. Він пішов на адреналіні, скоріше за все. А в кінці відео він вже лежить
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29.12.2023 11:18 Ответить
На 0:15 на передньому плані там запасні ноги лежать
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29.12.2023 11:17 Ответить
То йому той жирний мужик ноги відгриз, а наші дроном його спугнули, так би всього зжер.
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29.12.2023 11:22 Ответить
Таких добивати не варто. Я б взагалі прагнув, щоб таких безрукиз-безногих було якнайбвльше і щоб вони заполонили всю кацапію у підземних переходах, на церковних папертях, ринках і площах. Це справляє надзвичайно гнвтюче враження на оточуючих, змушує б'юджет тратитися на соціалку і головне - їхня користь для суспільства нульова. Недаремно сталін чистив міста від таких, збираючи у місцях, віддалених від густо заснлених місцевостей.
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29.12.2023 11:28 Ответить
ООН будет очень бугуртить, аж пердак вскипит! Но идея понятна - нужно "условно-избирательное" оружие, шоб не мочить а сушить - но до профнепригодности
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29.12.2023 11:50 Ответить
Я теж так вважаю. Потрібно не трупи, а сотні тисяч безпомічних калік в мордорі.
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29.12.2023 12:05 Ответить
Не допоможе. Вже проходили. Після другої світової їх було більше. Соловки всіх "прийняли".
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29.12.2023 22:11 Ответить
Сам зрозумів, що написав?
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29.12.2023 22:29 Ответить
зрозумів - сралін на Валаам відправив кого? - погугли.
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30.12.2023 11:17 Ответить
здохне, падла.
втрата крові у нього скажена.
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29.12.2023 12:35 Ответить
Традиційно всіх інвалідів ***** вишле за 101 кілометр.
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29.12.2023 14:32 Ответить
К 70-летию Сталина фронтовиков-инвалидов увозили в Сибирь, чтобы не портили вид городов

03.04.2013, 18:19 • 1408 • https://uainfo.org/blognews/124077--70-letiyu-stalina-frontovikov-invalidov-uvozili-v-sibir-chtoby-ne-portili-vid-gorodov.html#mc-container 2



Куди зникли з вулиць великих міст ветерани-інваліди ввв в 1949 році???

► У 1949 році, перед святкуванням 70-річного ювілею сталіна, в колишньому СРСР були розстріляні фронтовики-інваліди ввв. Частину їх розстріляли, частину відвезли на далекі острови Півночі і в глухі кути Сибірі на острів Валаам.
Страшна статистика стала відома лише тепер. ЇЇ таїла в собі досі потерта і пожовкла від часу папка з грифом «Цілком таємно».
На фронтах «Великої Вітчизняної» війни :
-загинуло 28540000 бійців, командирів і мирних громадян.
-поранено 46250000.
-повернулися додому з розбитими черепами 775 000 фронтовиків.
- однооких 155 000.
- сліпих 54000.
- з знівеченими особами 501342
- з кривими шиями 157565
- з пошкодженими хребтами 143241
- з відірваними статевими органами 28648
- одноруких 3000000 147
- безруких 110 000
- одноногих 3255000
- безногих 1121000
- з частково відірваними руками і ногами 418905
- безруких і безногих так званих «самоварів», - 850942
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29.12.2023 16:08 Ответить
але є нюанс... інтернет.
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29.12.2023 22:03 Ответить
Ха-ха. А кто его эвакуировать то будет? Сами кацапы? Так он им уже нах.. не нужен. Мавр сделал своё дело...и т.д. Так что посидит, поскулит, посмотрит на свои культи, подумает, что-то вспомнит и... тихо скопытится от потери крови. Се ля ви, ****ь
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29.12.2023 19:51 Ответить
нічого страшного. нові виростуть
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29.12.2023 11:32 Ответить
Хiба шо у пеклi/
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29.12.2023 13:59 Ответить
на сківіродці.
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29.12.2023 15:33 Ответить
Новые вырастают только рога... ну и хвост...иногда.
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29.12.2023 19:53 Ответить
Сегодня жители Одессы, Днепра, Львова, Киева, Конотопа этому рашику аплодируют стоя !
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29.12.2023 11:34 Ответить
Падме нет, кругом врагі,
Нах*я мне две ногі?
Отрубі мне обе,
Обі-Ван Кенобі...
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29.12.2023 11:43 Ответить
Уже нихто никуда не идет!
Сидеть нада в исконных ******
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29.12.2023 11:47 Ответить
Одна нога здесь, другая там... Кто же теперь будет ходить на болота собирать ягоды или грибочки в лесу? Кому-то светит "лада" с ручным управлением. Если выживет падла...
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29.12.2023 12:22 Ответить
Буде кому в кацапів донести правду про злих бєндєровцях
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29.12.2023 12:37 Ответить
живой?
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29.12.2023 12:50 Ответить
Так, той другий за "стєкломоєм" побіг. Мовлялв, "Ща прапустім па сотачкє!"
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29.12.2023 16:36 Ответить
Прикольно)
Кацапський виродок в норі дохне))
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29.12.2023 13:04 Ответить
вот теперь и с колен не нужно вставать..поза раба...
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29.12.2023 13:16 Ответить
В Великом Устюге Дед Мороз матерясь вытаскивает из мешка з подарками коньки и ,послюнявив химический карандаш, вычеркивает мальчика Ваню из списка адресатов.
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29.12.2023 13:36 Ответить
Точно!!! Тепер йому лижі подарять!
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29.12.2023 13:57 Ответить
.."на Берлин, за немками!", этот уже, наверно, не дойдёт, и с паФтарить, как чей-то дед, - уже явно проблемы
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29.12.2023 14:53 Ответить
А ***** йому ноги, якщо є вєлікій путін?
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29.12.2023 15:23 Ответить
картина маслом...
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29.12.2023 16:41 Ответить
мамка йому ж казала :" Тримай ноги в теплі"....От щоб він робив без ЗСУ ????
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29.12.2023 16:46 Ответить
Той що лишився живий кинув напризволяще - на вірну смерть через втрату крові і шок свого напарника з яким ділив землянку. Це красномовно свідчить про стан речей у ворожому війську.
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29.12.2023 17:27 Ответить
Там нічого не видно.
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29.12.2023 18:06 Ответить
Ну теперь может, как говорится взять ноги в руки и гойда.
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29.12.2023 19:14 Ответить
Все так. Але єдине для "диванних" коментаторів. не забувайте про перевагу (досі!) п...рів у дронах, РЕБах і т.п. І не забувайте про сотні НАШИХ хлопців, які щодня роблять свою справу під п....кими дронами і гинуть від них. І зробіть хоч щось, щоб їм було легше боротися
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29.12.2023 20:11 Ответить
Этот катцаб по ходу всю зеленку выпил
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29.12.2023 21:26 Ответить
А вони в нього були коли він в Україну їхав?
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30.12.2023 06:38 Ответить
Мой мальчик кацапчик папал пад трамвайчик он бижал па дарошке и иму пирирезала ножки
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30.12.2023 08:35 Ответить
"своих не бросаем" тварюки,
дай Боже здоров'я нашим захісникам
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30.12.2023 11:12 Ответить
Воно тварюко знало куди приперлось, ні краплі жалю подихай.
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30.12.2023 11:34 Ответить
Звичайно, до «своїх кидаєм»! А на яух вони потрібні…. Фашисти у всій своїй красі!!!
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30.12.2023 12:12 Ответить
Я по губам прочитав. Той , що виліз, сказав; " Подихай, собако!"
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25.01.2024 18:15 Ответить
 
 