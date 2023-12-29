Оккупанту оторвало две ноги после удара дрона-камикадзе. ВИДЕО 18+
Бойцы 47-й ОМБр "Магура" попали дроном-камикадзе в тайник, где находились, по меньшей мере, два оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после удара БПЛА один из них смог вылезти из укрытия, а другому оторвало ноги.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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...Бьётся в тесной печурке огонь
У кацапов ни рук нет, ни ног
И порвали в деревне гормонь
За "Жигуль", что в хозяйстве помог...
Похоже это было, есть и будет актуальным.
Але не одразу!
Здихайте мєдлєнно, щоб встигнути подумати:
"какого х.. я сюда припьорся?"
ТААААК
втрата крові у нього скажена.
03.04.2013, 18:19 • 1408 • https://uainfo.org/blognews/124077--70-letiyu-stalina-frontovikov-invalidov-uvozili-v-sibir-chtoby-ne-portili-vid-gorodov.html#mc-container 2
Куди зникли з вулиць великих міст ветерани-інваліди ввв в 1949 році???
► У 1949 році, перед святкуванням 70-річного ювілею сталіна, в колишньому СРСР були розстріляні фронтовики-інваліди ввв. Частину їх розстріляли, частину відвезли на далекі острови Півночі і в глухі кути Сибірі на острів Валаам.
Страшна статистика стала відома лише тепер. ЇЇ таїла в собі досі потерта і пожовкла від часу папка з грифом «Цілком таємно».
На фронтах «Великої Вітчизняної» війни :
-загинуло 28540000 бійців, командирів і мирних громадян.
-поранено 46250000.
-повернулися додому з розбитими черепами 775 000 фронтовиків.
- однооких 155 000.
- сліпих 54000.
- з знівеченими особами 501342
- з кривими шиями 157565
- з пошкодженими хребтами 143241
- з відірваними статевими органами 28648
- одноруких 3000000 147
- безруких 110 000
- одноногих 3255000
- безногих 1121000
- з частково відірваними руками і ногами 418905
- безруких і безногих так званих «самоварів», - 850942
Нах*я мне две ногі?
Отрубі мне обе,
Обі-Ван Кенобі...
Сидеть нада в исконных ******
Кацапський виродок в норі дохне))
дай Боже здоров'я нашим захісникам