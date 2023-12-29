Окупанту відірвало дві ноги після удару дрона-камікадзе. ВIДЕО 18+

Бійці 47-ї ОМБр "Магура" влучили дроном-камікадзе у сховок, де перебувало щонайменше два окупанти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після удару БПЛА один із них зміг вилізти із укриття, а іншому відірвало ноги.

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