"Главное – сохранить людей, а потом там техника и все остальное", – командир отделения зенитно-артиллерийского взвода 56-й ОМБр Виктория (Руна). ВИДЕО
Командир отделения зенитно-артиллерийского взвода Виктория, псевдо Руна, ушла на фронт в 19 лет и уже шестой год подряд выжигает оккупантов с украинской земли. Полномасштабное вторжение девушка встретила вместе со своей 56-й отдельной мотопехотной бригадой в окрестностях Донецка, а сейчас сдерживает врага на Бахмутском направлении.
Об этом идет речь в сюжете ТСН, передает Цензор.НЕТ.
Виктория с позывным Руна уже 6-й год защищает Украину. Стать военной девушка решила сразу после школы, она пошла в военкомат и подписала контракт. Сейчас Руне 25 лет и она - главній сержант, командир отделения зенитного артиллерийского взвода. В ее подчинении 8 членов экипажа.
Зенитная пушка, на которой воюет девушка-военнослужащая и ее побратимы, втрое старше Виктории. Это буквально музейный экспонат, который сняли с постамента в Одесской области и передали на фронт.
"Пушка старенькая, она 1957 года, как и ее калибр. Но работает относительно хорошо. Конечно, бывает клинит, но если нормально обслуживать, то проблем обычно нет", - говорит Руна.
Под Бахмутом так прикрывают нашу пехоту, поддерживают огнем штурмовиков или расчищают от врага лесополосы.
Руна с ребятами уже не раз попадала под вражеский удар, имеет контузию. От решения Вики часто зависит жизнь всего экипажа.
"Главное – сохранить людей, а потом там техника и все остальное", – говорит сержант.
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