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Новости Видео Война
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"Главное – сохранить людей, а потом там техника и все остальное", – командир отделения зенитно-артиллерийского взвода 56-й ОМБр Виктория (Руна). ВИДЕО

Командир отделения зенитно-артиллерийского взвода Виктория, псевдо Руна, ушла на фронт в 19 лет и уже шестой год подряд выжигает оккупантов с украинской земли. Полномасштабное вторжение девушка встретила вместе со своей 56-й отдельной мотопехотной бригадой в окрестностях Донецка, а сейчас сдерживает врага на Бахмутском направлении.

Об этом идет речь в сюжете ТСН, передает Цензор.НЕТ.

Виктория с позывным Руна уже 6-й год защищает Украину. Стать военной девушка решила сразу после школы, она пошла в военкомат и подписала контракт. Сейчас Руне 25 лет и она - главній сержант, командир отделения зенитного артиллерийского взвода. В ее подчинении 8 членов экипажа.

Смотрите также: Бойцы 56 ОМБр уничтожили танк оккупантов под Бахмутом. ВИДЕО

Зенитная пушка, на которой воюет девушка-военнослужащая и ее побратимы, втрое старше Виктории. Это буквально музейный экспонат, который сняли с постамента в Одесской области и передали на фронт.

"Пушка старенькая, она 1957 года, как и ее калибр. Но работает относительно хорошо. Конечно, бывает клинит, но если нормально обслуживать, то проблем обычно нет", - говорит Руна.

Под Бахмутом так прикрывают нашу пехоту, поддерживают огнем штурмовиков или расчищают от врага лесополосы.

Смотрите также: Воины Мариупольской бригады уничтожили вражеский танк. ВИДЕО

Руна с ребятами уже не раз попадала под вражеский удар, имеет контузию. От решения Вики часто зависит жизнь всего экипажа.

"Главное – сохранить людей, а потом там техника и все остальное", – говорит сержант.

Автор: 

военнослужащие (6139) 56 отдельная мотопехотная бригада (53) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+17
Горіть у пеклі свинособаки
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29.12.2023 18:24
+9
Срочнікі - срочно і загинули
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29.12.2023 18:33
+6
19 років. На фронті.
Нє, шоб як нормальні пацани вплав через Тису...
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29.12.2023 18:19
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Вчера мне в чате написали
Что на фронте военные считают Зеленского крутым
Очень хочется увидеть этих военных
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29.12.2023 18:17 Ответить
Так армія це зріз суспільства. Нічого нового ми там не побачимо, люди різні, як і скрізь
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29.12.2023 18:23 Ответить
Любят смотреть незламные видосики.
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29.12.2023 18:45 Ответить
Пани Людмила, отдельное вам спасибо !
За идею следующего сезона сериала
Гениально
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29.12.2023 20:22 Ответить
19 років. На фронті.
Нє, шоб як нормальні пацани вплав через Тису...
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29.12.2023 18:19 Ответить
Горіть у пеклі свинособаки
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29.12.2023 18:24 Ответить
Срочнікі - срочно і загинули
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29.12.2023 18:33 Ответить
Как жаль! Как жаль!
Мало...
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29.12.2023 19:16 Ответить
95 квартал збережений
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29.12.2023 18:25 Ответить
жаль командование в частях и бригадах так не думает!!!!!не сидели бы сотня тысяч пацанов и добровольцев в счз!!!!
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29.12.2023 18:26 Ответить
главное класть тротуары. а потом всё остальное.
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29.12.2023 18:27 Ответить
"Не треба панікувати, що ваш син загине на війні. Ми всі помремо і краще померти гідно, ніж тобі на голову впаде цегла або тебе зіб'є машина", - внештатная советница Залужного Алла Мартинюк.
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29.12.2023 18:32 Ответить
Вся гниль в Украине идет прямо из ОПы. Если её убрать, то уровень гнилья в стране уменьшится в разы. Текущая травля Залужного лучшая иллюстрация насколько токсична и гнилая ОПа для Украины.
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29.12.2023 18:44 Ответить
Кстати, по уровню токсичности может сравниться только люди Тимшенко конца нулевых. Но в отличии от текущих Юля тогда всех задолбала, хотя по логике должна была стать президентом. А Зеленые гнилые насквозь, но отчего-то такого отторжения не вызывают. Хотя нужно быть слепым, чтобы не видеть их постоянные скандалы на ровном месте.
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29.12.2023 18:50 Ответить
Потом эти люди Юли переметнулись к рыгам и осталась Юля с теми, кто не был в этом замешан. Так что после этого за ней такого не заметно. Но тут снова та же школа полноценного гнилья. Просто смотреть тошно на эту мерзость.
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29.12.2023 18:55 Ответить
Все, як заповідав Пу.
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29.12.2023 18:46 Ответить
А. Мартинюк то Зе-підстилка впроваджена для контролю Залужного- статус позаштатна...
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29.12.2023 20:38 Ответить
Залужный уже отреагировал

"Задля запобігання маніпуляціям у мас-медіа хочу зазначити:

Позаштатні помічники не мали повноважень публічно коментувати будь-які питання від імені Головнокомандувача Збройних Сил України, а сказане ними є виключно їхньою власною думкою.

Також інформую, що від 28 грудня 2023 року у мене немає помічників-консультантів на громадських засадах."
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29.12.2023 20:47 Ответить
Мабуть квартальний президент цього не розуміє і не хоче.
Він вже стільки українців у труну поклав...
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29.12.2023 18:33 Ответить
Чим більші зірки на погонах - тим менше совісті у офіцера
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29.12.2023 18:36 Ответить
Зеленський відвідав Авдіївку
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29.12.2023 18:41 Ответить
поужинал с Шойху
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29.12.2023 18:43 Ответить
Розкажіть це 128й, 77й, 56й, та іншим бригадам, де люди це просто мясо!
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29.12.2023 18:42 Ответить
Главный сержант как раз из 56-й.
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29.12.2023 18:53 Ответить
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29.12.2023 18:44 Ответить
***#&, гірших сральників за Цензор і не знайдеш.
Стаття про дівчину бійця, бойову командирку, а не про те хто кому більше в штани насрав
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29.12.2023 18:48 Ответить
На болотах визнали, що 74 моряка з БДК "Новочеркаськ" тепер стали кормом для чорноморських дельфінів
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29.12.2023 19:14 Ответить
Ті дельфіни таки не жеруть кацапську флору. В них після печія.
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29.12.2023 20:34 Ответить
Хочеться стати на коліна перед цією хороброю дитиною і безмежно дякувати. Бережи Боже Вас наші герої.
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29.12.2023 19:54 Ответить
На війну ідуть не для збереження життя, а для виконання поставлених завдань, наказів і ПЕРЕМОГИ. І, по-друге - не людей, а солдатів. Якщо людей - то у кождого з них є мати, дружина, діти ... і командир ніколи не зможе послати їх у бій (читай - на ймовірну смерть), він буде вагатися, жувати соплі і програє бій. А в цілому з такими "подходцамі" і війну.
Подивився на цю розцяцьковану сявку і відправив би її назад до школи.
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29.12.2023 20:20 Ответить
Та отправить то можно, конечно. Но ее ж кем то заменить надо будет. Может Яремойстогиным?
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30.12.2023 00:35 Ответить
Респект ГЕРОЇНІ ВІКТОРІЇ ! Велика подяка за патріотизм та захист країни від ворога, за сміливість на незламність ! Божого захисту та Ангела - Охоронця !
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29.12.2023 21:57 Ответить
Командирка - ці фемінітиви...
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29.12.2023 22:36 Ответить
 
 