"Головне - зберегти людей, а потім там техніка і все інше", - командирка відділення зенітно-артилерійського взводу 56-ї ОМБр на псевдо Руна. ВIДЕО

Командирка відділення зенітно-артилерійського взводу Вікторія на псевдо "Руна" пішла на фронт у 19 років і вже шостий рік поспіль випалює окупантів з української землі. Повномасштабне вторгнення дівчина зустріла разом зі своєю 56-ю окремою мотопіхотною бригадою на околицях Донецька, а нині стримує ворога на Бахмутському напрямку.

Про це йдеться у сюжеті ТСН, передає Цензор.НЕТ.

Вікторія на позивний "Руна" вже 6-й рік захищає Україну. Стати військовою дівчина вирішила одразу після школи, вона пішла до військкомату і підписала контракт. Зараз "Руні" 25 років і вона головна сержантка, командирка відділення зенітного артилерійського взводу. В її підпорядкуванні 8 членів екіпажу.

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Зенітна гармата, на якій воює військова та її побратими, втричі старша за Вікторію. Це буквально музейний експонат, який зняли з постаменту на Одещині і передали на фронт.

"Гармата старенька, вона 1957 року, як і її калібр. Але працює відносно добре. Звичайно, бувають клини, але якщо нормально обслуговувати - то проблем зазвичай немає", - каже "Руна".

Під Бахмутом так прикривають нашу піхоту, підтримують вогнем штурмовиків або розчищають від ворога лісосмуги.

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"Руна" з хлопцями вже не раз потрапляла під ворожий удар, має контузію. Від рішення Віки нерідко залежить життя усього екіпажу.

"Головне - зберегти людей, а потім там техніка і все інше", - каже сержантка.