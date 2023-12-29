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"Головне - зберегти людей, а потім там техніка і все інше", - командирка відділення зенітно-артилерійського взводу 56-ї ОМБр на псевдо Руна. ВIДЕО

Командирка відділення зенітно-артилерійського взводу Вікторія на псевдо "Руна" пішла на фронт у 19 років і вже шостий рік поспіль випалює окупантів з української землі. Повномасштабне вторгнення дівчина зустріла разом зі своєю 56-ю окремою мотопіхотною бригадою на околицях Донецька, а нині стримує ворога на Бахмутському напрямку.

Про це йдеться у сюжеті ТСН, передає Цензор.НЕТ.

Вікторія на позивний "Руна" вже 6-й рік захищає Україну. Стати військовою дівчина вирішила одразу після школи, вона пішла до військкомату і підписала контракт. Зараз "Руні" 25 років і вона головна сержантка, командирка відділення зенітного артилерійського взводу. В її підпорядкуванні 8 членів екіпажу.

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Зенітна гармата, на якій воює військова та її побратими, втричі старша за Вікторію. Це буквально музейний експонат, який зняли з постаменту на Одещині і передали на фронт.

"Гармата старенька, вона 1957 року, як і її калібр. Але працює відносно добре. Звичайно, бувають клини, але якщо нормально обслуговувати - то проблем зазвичай немає", - каже "Руна".

Під Бахмутом так прикривають нашу піхоту, підтримують вогнем штурмовиків або розчищають від ворога лісосмуги.

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"Руна" з хлопцями вже не раз потрапляла під ворожий удар, має контузію. Від рішення Віки нерідко залежить життя усього екіпажу.

"Головне - зберегти людей, а потім там техніка і все інше", - каже сержантка.

Автор: 

військовослужбовці (4753) 56 окрема мотопіхотна бригада (53) ЗСУ (7545)


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Топ коментарі
+17
Горіть у пеклі свинособаки
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29.12.2023 18:24
+9
Срочнікі - срочно і загинули
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29.12.2023 18:33
+6
19 років. На фронті.
Нє, шоб як нормальні пацани вплав через Тису...
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29.12.2023 18:19
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Вчера мне в чате написали
Что на фронте военные считают Зеленского крутым
Очень хочется увидеть этих военных
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29.12.2023 18:17 Відповісти
Так армія це зріз суспільства. Нічого нового ми там не побачимо, люди різні, як і скрізь
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29.12.2023 18:23 Відповісти
Любят смотреть незламные видосики.
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29.12.2023 18:45 Відповісти
Пани Людмила, отдельное вам спасибо !
За идею следующего сезона сериала
Гениально
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29.12.2023 20:22 Відповісти
19 років. На фронті.
Нє, шоб як нормальні пацани вплав через Тису...
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29.12.2023 18:19 Відповісти
Горіть у пеклі свинособаки
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29.12.2023 18:24 Відповісти
Срочнікі - срочно і загинули
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29.12.2023 18:33 Відповісти
Как жаль! Как жаль!
Мало...
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29.12.2023 19:16 Відповісти
95 квартал збережений
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29.12.2023 18:25 Відповісти
жаль командование в частях и бригадах так не думает!!!!!не сидели бы сотня тысяч пацанов и добровольцев в счз!!!!
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29.12.2023 18:26 Відповісти
главное класть тротуары. а потом всё остальное.
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29.12.2023 18:27 Відповісти
"Не треба панікувати, що ваш син загине на війні. Ми всі помремо і краще померти гідно, ніж тобі на голову впаде цегла або тебе зіб'є машина", - внештатная советница Залужного Алла Мартинюк.
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29.12.2023 18:32 Відповісти
Вся гниль в Украине идет прямо из ОПы. Если её убрать, то уровень гнилья в стране уменьшится в разы. Текущая травля Залужного лучшая иллюстрация насколько токсична и гнилая ОПа для Украины.
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29.12.2023 18:44 Відповісти
Кстати, по уровню токсичности может сравниться только люди Тимшенко конца нулевых. Но в отличии от текущих Юля тогда всех задолбала, хотя по логике должна была стать президентом. А Зеленые гнилые насквозь, но отчего-то такого отторжения не вызывают. Хотя нужно быть слепым, чтобы не видеть их постоянные скандалы на ровном месте.
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29.12.2023 18:50 Відповісти
Потом эти люди Юли переметнулись к рыгам и осталась Юля с теми, кто не был в этом замешан. Так что после этого за ней такого не заметно. Но тут снова та же школа полноценного гнилья. Просто смотреть тошно на эту мерзость.
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29.12.2023 18:55 Відповісти
Все, як заповідав Пу.
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29.12.2023 18:46 Відповісти
А. Мартинюк то Зе-підстилка впроваджена для контролю Залужного- статус позаштатна...
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29.12.2023 20:38 Відповісти
Залужный уже отреагировал

"Задля запобігання маніпуляціям у мас-медіа хочу зазначити:

Позаштатні помічники не мали повноважень публічно коментувати будь-які питання від імені Головнокомандувача Збройних Сил України, а сказане ними є виключно їхньою власною думкою.

Також інформую, що від 28 грудня 2023 року у мене немає помічників-консультантів на громадських засадах."
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29.12.2023 20:47 Відповісти
Мабуть квартальний президент цього не розуміє і не хоче.
Він вже стільки українців у труну поклав...
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29.12.2023 18:33 Відповісти
Чим більші зірки на погонах - тим менше совісті у офіцера
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29.12.2023 18:36 Відповісти
Зеленський відвідав Авдіївку
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29.12.2023 18:41 Відповісти
поужинал с Шойху
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29.12.2023 18:43 Відповісти
Розкажіть це 128й, 77й, 56й, та іншим бригадам, де люди це просто мясо!
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29.12.2023 18:42 Відповісти
Главный сержант как раз из 56-й.
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29.12.2023 18:53 Відповісти
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29.12.2023 18:44 Відповісти
***#&, гірших сральників за Цензор і не знайдеш.
Стаття про дівчину бійця, бойову командирку, а не про те хто кому більше в штани насрав
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29.12.2023 18:48 Відповісти
На болотах визнали, що 74 моряка з БДК "Новочеркаськ" тепер стали кормом для чорноморських дельфінів
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29.12.2023 19:14 Відповісти
Ті дельфіни таки не жеруть кацапську флору. В них після печія.
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29.12.2023 20:34 Відповісти
Хочеться стати на коліна перед цією хороброю дитиною і безмежно дякувати. Бережи Боже Вас наші герої.
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29.12.2023 19:54 Відповісти
На війну ідуть не для збереження життя, а для виконання поставлених завдань, наказів і ПЕРЕМОГИ. І, по-друге - не людей, а солдатів. Якщо людей - то у кождого з них є мати, дружина, діти ... і командир ніколи не зможе послати їх у бій (читай - на ймовірну смерть), він буде вагатися, жувати соплі і програє бій. А в цілому з такими "подходцамі" і війну.
Подивився на цю розцяцьковану сявку і відправив би її назад до школи.
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29.12.2023 20:20 Відповісти
Та отправить то можно, конечно. Но ее ж кем то заменить надо будет. Может Яремойстогиным?
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30.12.2023 00:35 Відповісти
Респект ГЕРОЇНІ ВІКТОРІЇ ! Велика подяка за патріотизм та захист країни від ворога, за сміливість на незламність ! Божого захисту та Ангела - Охоронця !
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29.12.2023 21:57 Відповісти
Командирка - ці фемінітиви...
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29.12.2023 22:36 Відповісти
 
 