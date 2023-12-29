"Головне - зберегти людей, а потім там техніка і все інше", - командирка відділення зенітно-артилерійського взводу 56-ї ОМБр на псевдо Руна. ВIДЕО
Командирка відділення зенітно-артилерійського взводу Вікторія на псевдо "Руна" пішла на фронт у 19 років і вже шостий рік поспіль випалює окупантів з української землі. Повномасштабне вторгнення дівчина зустріла разом зі своєю 56-ю окремою мотопіхотною бригадою на околицях Донецька, а нині стримує ворога на Бахмутському напрямку.
Про це йдеться у сюжеті ТСН, передає Цензор.НЕТ.
Вікторія на позивний "Руна" вже 6-й рік захищає Україну. Стати військовою дівчина вирішила одразу після школи, вона пішла до військкомату і підписала контракт. Зараз "Руні" 25 років і вона головна сержантка, командирка відділення зенітного артилерійського взводу. В її підпорядкуванні 8 членів екіпажу.
Зенітна гармата, на якій воює військова та її побратими, втричі старша за Вікторію. Це буквально музейний експонат, який зняли з постаменту на Одещині і передали на фронт.
"Гармата старенька, вона 1957 року, як і її калібр. Але працює відносно добре. Звичайно, бувають клини, але якщо нормально обслуговувати - то проблем зазвичай немає", - каже "Руна".
Під Бахмутом так прикривають нашу піхоту, підтримують вогнем штурмовиків або розчищають від ворога лісосмуги.
"Руна" з хлопцями вже не раз потрапляла під ворожий удар, має контузію. Від рішення Віки нерідко залежить життя усього екіпажу.
"Головне - зберегти людей, а потім там техніка і все інше", - каже сержантка.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Что на фронте военные считают Зеленского крутым
Очень хочется увидеть этих военных
За идею следующего сезона сериала
Гениально
Нє, шоб як нормальні пацани вплав через Тису...
Мало...
"Задля запобігання маніпуляціям у мас-медіа хочу зазначити:
Позаштатні помічники не мали повноважень публічно коментувати будь-які питання від імені Головнокомандувача Збройних Сил України, а сказане ними є виключно їхньою власною думкою.
Також інформую, що від 28 грудня 2023 року у мене немає помічників-консультантів на громадських засадах."
Він вже стільки українців у труну поклав...
Стаття про дівчину бійця, бойову командирку, а не про те хто кому більше в штани насрав
Подивився на цю розцяцьковану сявку і відправив би її назад до школи.