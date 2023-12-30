Воины ССО скорректировали огонь HIMARS по вражескому ЗРК "Оса". ВИДЕО

Во время воздушной разведки операторы 73 морского центра ССО обнаружили вражеский зенитный ракетный комплекс "Оса", который использовался противником против украинских военных. Экипаж БПЛА привел и скорректировал по вражеской цели огонь HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате огневого поражения ЗРК "Оса" полностью выведена из строя.

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