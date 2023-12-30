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Воины ССО скорректировали огонь HIMARS по вражескому ЗРК "Оса". ВИДЕО

Во время воздушной разведки операторы 73 морского центра ССО обнаружили вражеский зенитный ракетный комплекс "Оса", который использовался противником против украинских военных. Экипаж БПЛА привел и скорректировал по вражеской цели огонь HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате огневого поражения ЗРК "Оса" полностью выведена из строя.

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уничтожение (6931) HIMARS (286) ЗРК (200)


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Топ комментарии
+10
Була оса,а стала купою сміття. Тримайтесь і залишайтесь живими
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30.12.2023 11:09
+9
Ну, якщо HIMARS, то там з Оси друшляк.
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30.12.2023 11:36
+6
Дуже файно!
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30.12.2023 11:22
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Була оса,а стала купою сміття. Тримайтесь і залишайтесь живими
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30.12.2023 11:09 Ответить
без детонації боєкомплекту
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30.12.2023 11:17 Ответить
Ну, якщо HIMARS, то там з Оси друшляк.
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30.12.2023 11:36 Ответить
детонації і не могло бути, бо по відео видно що був повітряний підрив ракети M30A1, а значить там і з б\к теж вийшов друшляк від вольфрамових шариків разом в бойовою частиною ракет.
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30.12.2023 12:37 Ответить
можливо і так.
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30.12.2023 12:39 Ответить
Дуже файно!
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30.12.2023 11:22 Ответить
браво.
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30.12.2023 11:55 Ответить
Дуже добре, а безпілотником не було змоги вразити?
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30.12.2023 14:12 Ответить
Если расчет Осы не дебилы, то сидели не в самой машине, а рядом в кустах.
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30.12.2023 15:47 Ответить
А эта хрень дистанционно вобще управляется?
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30.12.2023 23:19 Ответить
Нет.
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30.12.2023 23:23 Ответить
Так они, суки там справа на полянке бегают
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30.12.2023 23:22 Ответить
Це не функція ССО,а підрозділів механізованих бригад.Де їх операції в тилу ворога,після того,як працівник оп Машовець, через зе, зняв з посади командуючого ССО генерала Хоренка.
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31.12.2023 11:36 Ответить
 
 