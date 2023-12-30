Битва за Угледар: разгром батальона "Алга" 72-й бригады ВС РФ. ВИДЕО

Зрелищные кадры битвы за Угледар в феврале 2023 года облетели весь мир: российская БМП с надписью "Дракула" на броне бежала с поля боя, накручивая на гусли собственных солдат. Тогда ударная группа 1-го мотострелкового батальона "Алга" 72-й бригады ВС РФ пыталась прорвать украинские позиции, но на их пути стали воины 52-го отдельного стрелкового батальона из Ивано-Франковска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на ютуб-канале Бутусов Плюс впервые показали героев этого боя и провели его детальную реконструкцию - как глазами украинских защитников, так и словами российских оккупантов.

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