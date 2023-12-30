Битва за Угледар: разгром батальона "Алга" 72-й бригады ВС РФ. ВИДЕО
Зрелищные кадры битвы за Угледар в феврале 2023 года облетели весь мир: российская БМП с надписью "Дракула" на броне бежала с поля боя, накручивая на гусли собственных солдат. Тогда ударная группа 1-го мотострелкового батальона "Алга" 72-й бригады ВС РФ пыталась прорвать украинские позиции, но на их пути стали воины 52-го отдельного стрелкового батальона из Ивано-Франковска.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на ютуб-канале Бутусов Плюс впервые показали героев этого боя и провели его детальную реконструкцию - как глазами украинских защитников, так и словами российских оккупантов.
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+21 Bob Fayn
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+14 Zynoviy Zenon #582150
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Славні воїни з 52-го окремого стрілецького батальйону з Івано-Франківська !
Підтриманий на виборах вже не перший раз львівянами .
Тому питанння не в тому звідки людина - а які в неї чесноти та принципи.
Етнічний українець у вишиванці ,що горлає про патріотизм, а сам краде - це такий же москаль по духу та плоті.
******
Алга, - тюркськими мовами означає "вперед".
Швидше за все, цей батальйон із Татарстану, або Башкортостану.
РигоАНАЛИ їх чекали на парад!!